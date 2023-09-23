США назначили инспектора по использованию Киевом военной помощи

Tекст: Ольга Иванова

В сообщении говорится, что исполнять свои обязанности Сторч начнет 18 октября. Кроме того, издание пишет, что инспектор будет контролировать использование помощи в размере 113 миллиардов долларов, которую получала Украина и другие страны начиная с февраля 2022 года, передает РИА «Новости».

Каждый квартал инспектору предстоит предоставлять отчеты, которые будут доступны общественности.

Напомним, в четверг американский президент Джо Байден утвердил новый пакет военной помощи киевскому режиму. В него решили включить ПВО, снаряды и артиллерию. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что пакет оценивается в 325 млн долларов.