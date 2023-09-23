Запад справедливо видел в разрушении своих колониальных империй «руку Москвы» – и не может простить нам этого до сих пор. Обращая на нас современные леволиберальные концепции «деколонизации», он передергивает, просто шулерит, пытаясь задеть нас нашим же оружием.19 комментариев
США назначили инспектора по использованию Киевом военной помощи
Вашингтон назначил генерального инспектора Пентагона Роберта Сторча главой группы, контролирующей использование Киевом предоставленной военной помощи, сообщает украинское издание «Страна.ua».
В сообщении говорится, что исполнять свои обязанности Сторч начнет 18 октября. Кроме того, издание пишет, что инспектор будет контролировать использование помощи в размере 113 миллиардов долларов, которую получала Украина и другие страны начиная с февраля 2022 года, передает РИА «Новости».
Каждый квартал инспектору предстоит предоставлять отчеты, которые будут доступны общественности.
Напомним, в четверг американский президент Джо Байден утвердил новый пакет военной помощи киевскому режиму. В него решили включить ПВО, снаряды и артиллерию. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что пакет оценивается в 325 млн долларов.