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    В сложившихся условиях оптимальным может показаться отбрасывание демократических процедур вовсе. Под предлогом какого-нибудь форс-мажора, устраивать которые в Америке есть большие мастера. Острая фаза гражданской войны? Очередная серия расовых погромов BLM, переходящая в полноценную расовую войну? Стихийное бедствие? Ядерная или иная техногенная катастрофа?

    2 комментария
    Мурад Садыгзаде Мурад Садыгзаде Как Америка теряет монархии Персидского залива

    Традиционные союзники США в регионе не только не присоединились к антироссийским санкциям, но и выбрали позицию «позитивного нейтралитета». Последние годы стали для американской политики периодом тотального провала на Ближнем Востоке.

    0 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв России пора заняться Словакией

    Россия может превратить Словакию хотя бы в нейтральную по отношению к себе страну и прорвать единство жесткого антироссийского «фронта» в Европе. Все основания для этого есть. Просто словаками надо заниматься должным образом, как это делают Чехия, ЕС и НАТО.

    24 комментария
    27 сентября 2023, 17:23

    Киев попросил оружие для атак на заводы по производству дронов в Иране и Сирии

    Guardian: Киев попросил оружие для атак на заводы по производству дронов в Иране

    Tекст: Кристина Цыцура

    Украинские власти обратились к западным странам с просьбой предоставить вооружение для нанесения ударов по заводам по производству беспилотников в Иране и Сирии, пишет The Guardian.

    Издание ссылается на документ, который власти Украины передали представителям стран G7 в августе, передает ТАСС.

    Украина предложила наносить ракетами удары по заводам по производству беспилотников в Иране, Сирии и по потенциальной площадке, расположенной на территории России. В Киеве заявили, что дроны используются в ходе СВО.

    Также киевские власти отметили, что в иранских дронах Shahed 131 и Shahed 136 были обнаружены более 100 электронных компонентов производства западных компаний.

    26 сентября 2023, 18:44
    Российская ПВО научилась смещать точку попадания HIMARS

    Ходаковский сообщил о способности российской ПВО смещать точку попадания HIMARS

    Российская ПВО научилась смещать точку попадания HIMARS
    @ REUTERS/Ints Kalnins

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Замглавы управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский заявил, что на него совершено покушение, в место его дислокации прилетели два снаряда РСЗО HIMARS.

    В подтверждение своих слов Ходаковский опубликовал видеозапись в своем Telegram-канале, на которой зафиксированы два обстрелянных автомобиля и две большие воронки от прилетов.

    «В очередной раз приходится менять место дислокации», – заключил Ходаковский. Он отметил, что российские военные научились смещать точки прилета ракет HIMARS: «Не на много, но хватило, чтобы не на голову».


    Коментарии (32)
    27 сентября 2023, 11:22
    Политолог указал на нервную реакцию Христи Фриланд на вопрос о нацистах в Канаде

    Политолог Корнилов указал на нервную реакцию Христи Фриланд на вопрос о нацистах в Канаде

    Политолог указал на нервную реакцию Христи Фриланд на вопрос о нацистах в Канаде
    @ Spencer Colby/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Вице-премьер Канады Христя Фриланд не стала прямо отвечать на вопрос о том, сколько еще в стране находится людей, воевавших в ходе Второй мировой войны на стороне нацистов.

    На фрагмент трансляции канала Rebel News Canada обратил внимание политолог Владимир Корнилов. Он отметил, что примечателен не столько ответ Фриланд, сколько выражение ее лица, «бегающие глаза» и подергивание пальцами.

    Политолог напомнил, что Фриланд является прямым потомком нациста, и ей приходится «выкручиваться». «Видать, и сцепила руки до посинения – чтобы не выдать себя и не зигануть в ответ», – предположил Корнилов.

    Еще в 2017 году канадская газета The Globe and Mail писала, что дед Христи Фриланд, которая по материнской линии имеет украинские корни, в годы Второй мировой войны сотрудничал с нацистской Германией. Об этом изданию сообщил профессор канадского Университета Альберты Джон-Пол Химка.

    По его словам, дед Фриланд Михайло Хомяк издавал в Кракове в период германской оккупации Польши, а затем в Вене газету Krakivski Visti («Краковские вести»), деятельность которой курировал офицер немецкой разведки Эмиль Гассерт. Сама газета, по информации профессора, была отобрана нацистами у еврейского издателя, который позже был убит в концлагере Белжец.

    В газете, как рассказал профессор Химка, который нашел архивы Krakivski Visti, публиковались в том числе антисемитские статьи и другая нацистская пропаганда.

    Сама Фриланд утверждала, что семья ее деда была вынуждена покинуть Украину в 1939 году и перебралась в Канаду в качестве беженцев после окончания Второй мировой войны.

    Фриланд, как отмечает ТАСС, является одним из самых активных представителей украинской диаспоры Канады, в том числе находится в тесном контакте с Канадским украинским конгрессом, членом которого является и украинский нацист Ярослав Хунка, недавнее чествование которого в парламенте Канады вызвало большой политический скандал.

    Коментарии (16)
    26 сентября 2023, 18:03
    В Польше призвали экстрадировать эсэсовца Гунько из Канады

    Польский министр предложил экстрадировать эсэсовца Гунько из Канады

    В Польше призвали экстрадировать эсэсовца Гунько из Канады
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Министр образования Польши Пшемыслав Чарнек заявил, что принял меры, направленные на экстрадицию из Канады в Польшу 98-летнего нациста Ярослава Гунько (Хунка), которому аплодировали в канадском парламенте.

    Чарнек направил письмо директору Института национальной памяти Польши Каролю Навроцкому, которое он опубликовал в соцсети X (экс-Twitter, заблокирован в России), передает ТАСС.

    В обращении министра говорится, что необходимо изучить документы, находится ли Ярослав Гунько в розыске за преступления против польского народа и поляков еврейского происхождения. В случае наличия признаков таких преступлений, в Канаду можно отправлять запрос о его экстрадиции, передает РИА «Новости».

    Ранее замминистра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик заявил, что спикер Палаты общин (нижней палаты) канадского парламента Энтони Рота должен уйти в отставку из-за приглашения в законодательный орган украинского нациста.

    Премьер-министр страны Джастин Трюдо не стал брать на себя ответственность за инцидент. В настоящий момент извинения принес только спикер Палаты общин парламента Энтони Рота. В Москве произошедшее назвали позором Канады и фарсом.

    Коментарии (47)
    27 сентября 2023, 12:34
    Рогов: Минные поля и шквальный огонь остановили наступление ВСУ на Запорожском направлении
    Рогов: Минные поля и шквальный огонь остановили наступление ВСУ на Запорожском направлении
    @ РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Ситуация на Запорожском направлении сейчас контролируемая, линия фронта устойчива. Скорее всего, противник продолжит атаки на протяжении октября, а затем попробует форсировать Днепр в районе Энергодара, сказал газете ВЗГЛЯД председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее он сообщил о попытке крупного наступления ВСУ в Запорожской области.

    «Ситуация на Запорожском направлении сейчас контролируемая, линия фронта устойчива. Качественные минные поля, а также сочетание шквального артиллерийского и минометного огня позволили остановить наступление украинских войск», – сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    «ВСУ регулярно пытаются атаковать в районе сел Работино и Вербовое. На этом участке противник, очевидно, хотел бы дойти до «линии Суровикина». При этом речь о ее прорыве даже не идет. Укрепления российской армии расположены за Вербовым и Новопрокоповкой. Оба населенных пункта находятся под нашим контролем», – отмечает собеседник.

    «Украинская армия сейчас намеревается расширить зону контроля в нашем предполье. После чего они попытаются прорвать линию обороны и выйти к Токмаку. Его захват позволил бы ВСУ получить оперативный простор, разворачивающийся вплоть до Азовского моря. Эти планы подтверждаются участившимися обстрелами, в том числе за счет HIMARS», – подчеркивает он.

    «Полагаю, что на Запорожском направлении атаки не прекратятся до конца октября. После первых заморозков ВСУ могут попробовать форсировать Днепр в районе Энергодара. Для этого они могут даже остановить сброс воды на каскаде ГЭС, чтобы река быстрее замерзла», – резюмировал Рогов.

    Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил в своем Telegram-канале о массированном обстреле российских позиций на участке Работино – Вербовое, после которого ВСУ крупными силами пошли в атаку на наши позиции.

    Рогов пишет, что «ВСУ после массированной артподготовки пошли на штурм наших позиций на участке Работино – Вербовое». По его словам, «враг бросил в атаку большое количество бронетехники, а также несколько групп боевиков в количестве до четырех рот». Он отметил, что «русские воины встречают их с горячим гостеприимством».

    Накануне Минобороны России в своем Telegram-канале сообщило, что на Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены две атаки подразделений 71-й егерской и 36-й аэромобильной бригад ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области.

    Российской армией были уничтожены до 70 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражена самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США и гаубица Д-30.

    Напомним, ранее Владимир Рогов отмечал, что с приходом дождливой и холодной погоды Украина планирует изменить свою стратегию и сосредоточиться на попытках захватить Запорожскую АЭС. Он добавил, что линия обороны российских войск вдоль русла Днепра в Запорожской области укреплена, к нападению ВСУ там готовы.

    Коментарии (11)
    27 сентября 2023, 11:43
    Объявленный на Украине убитым командующий Черноморским флотом выступил по ТВ

    Командующий Соколов: Черноморский флот уверенно выполняет поставленные задачи

    Объявленный на Украине убитым командующий Черноморским флотом выступил по ТВ
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Черноморский флот уверенно и успешно выполняет поставленные задачи, заявил командующий ЧФ Виктор Соколов.

    Соколов в эфире телеканала «Звезда» сообщил, что это касается и надводных, и подводных сил, а также морской авиации и береговых войск, передает ТАСС.

    Накануне Соколов принял участие в заседании коллегии Минобороны России в режиме видео-конференц-связи.

    Напомним, после ракетной атаки киевского режима 22 сентября по штабу Черноморского флота в украинских СМИ и Telegram-каналах появились сообщения, что Соколов якобы погиб при ударе.

    Коментарии (26)
    27 сентября 2023, 10:28
    Мэр Варшавы: Зеленского понесло

    Мэр Варшавы Тшасковский заявил, что Зеленский «перестарался» в ходе выступления на ГА ООН

    Мэр Варшавы: Зеленского понесло
    @ Niyi Fote/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее ООН с обвинениями в адрес Польши из-за зерновой сделки, «перестарался», заявил мэр Варшавы Рафал Тшасковский.

    «Конечно, Владимир Зеленский преувеличил... Его понесло», – сказал Тшасковский телеканалу Polsat.

    Мэр Варшавы, который также занимает должность вице-председателя партии Platforma Obywatelska, уверен, что Зеленскому не следовало говорить таких слов, передает RT.

    Напомним, Зеленский с трибуны ГА ООН обвинил страны, которые поддержали ограничение поставок украинского зерна, в том числе и Польшу, в «помощи России».

    После этого президент Польши Анджей Дуда отменил встречу с Зеленским, а польский премьер Матеуш Моравецкий потребовал от президента Украины «не оскорблять» поляков.

    Коментарии (7)
    27 сентября 2023, 12:12
    МИД: Британия и США помогли Киеву совершить атаку на Севастополь

    Захарова назвала атаку Киева на Севастополь скоординированной с США и Британией

    МИД: Британия и США помогли Киеву совершить атаку на Севастополь
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Нет ни малейших сомнений в том, что атака киевского режима на Севастополь 22 сентября была проведена в тесной координации с американскими и британскими спецслужбами, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова подчеркнула, что атака планировалась заранее, при этом использовались западные разведывательные спутники, натовское спутниковое оборудование, самолеты-разведчики. По ее словам, удар по штабу Черноморского флота был реализован с подачи и в тесной координации с американскими и британскими спецслужбами, передает ТАСС.

    Представитель российского внешнеполитического ведомства сообщила также, что Москва проводит расследование участия Великобритании в антироссийской провокации в украинской Буче.

    Напомним, на прошлой неделе ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Один российский военный пропал без вести. Аварийные конструкции зданий штаба ЧФ на этой неделе начали демонтировать.

    Коментарии (26)
    26 сентября 2023, 18:12
    В Болгарии одобрили передачу Киеву неисправных ракет С-300

    В Болгарии комитет парламента одобрил передачу Киеву неисправных ракет С-300

    В Болгарии одобрили передачу Киеву неисправных ракет С-300
    @ Валерий Мельников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Комитет болгарского парламента одобрил передачу киевскому режиму дефектных ракет для ЗРК С-300, сообщает болгарская пресса во вторник.

    Комитет по делам обороны Народного собрания (парламента) Болгарии поддержал инициативу о передаче неисправных ракет С-300, 11 членов комитета поддержали предложение, четверо выступили против, передает РИА «Новости» со ссылкой на Болгарское национальное радио.

    Вопрос о передаче этих ракет теперь рассмотрят на общем заседании парламента.

    Авторы законопроекта о передаче ракет указывали, что Болгария не сможет сама отремонтировать эти ракеты, а киевский режим объявлял о готовности поставить их на вооружение.

    Против выступила лишь Социалистическая партия страны, ее депутаты указали, что передача ракет С-300 станет «национальным предательством», это оставит небо над столицей страны Софией без защиты.

    Ранее сообщалось, что киевский режим отказался от переданных Берлином 10 старых танков Leopard 1A5, заявив о том, что они нуждаются в ремонте.

    Коментарии (19)
    26 сентября 2023, 21:56
    Захарова назвала подавшего в отставку спикера Палаты общин Канады «козлом отпущения»
    Захарова назвала подавшего в отставку спикера Палаты общин Канады «козлом отпущения»
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Из спикера Палаты общин Канады Энтони Роты сделали «козла отпущения», выведя из-под удара премьера страны Джастина Трюдо и его соратников, среди которых есть потомки коллаборационистов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    В своем Telegram-канале Захарова написала, что никто не извинился за нацистские лозунги, которыми встречали Зеленского. Она предрекла «такое же бесславное будущее» всех, кто по всему миру поддерживает «нацистскую шваль».

    «Коллаборационист дотянул до 98, чтобы вся его сладкая жизнь последних десятилетий, весь этот напускной пафос родственников и ложь канадских властей умылись в собственных нечистотах. Аллилуйя!» – заявила дипломат

    Ранее спикер парламента Канады Энтони Рота объявил об отставке из-за скандала с чествованием украинского нациста из дивизии СС 98-летнего Ярослава Гунько (Хунка).

    Офис премьера Канады возложил ответственность за приглашение украинского нациста в парламент на спикера Палаты общин Энтони Роту. Позже Рота принес извинения за случившееся. Глава МИД Канады Мелани Жоли заявила, что спикер Палаты общин канадского парламента Энтони Рота должен уйти в отставку.

    В российском МИД назвали случившееся фарсом и заявили, что Москва ответит на враждебные действия Канады, политики в которой заигрывают с нацизмом.

    Коментарии (6)
    27 сентября 2023, 05:22
    Российские военные уничтожили пункт боепитания ВСУ на купянском направлении

    Tекст: Ольга Иванова

    Российская артиллерия уничтожила пункт боепитания ВСУ на купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

    Он уточнил, что уничтожены самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика» и пункт боепитания в районах Песчаное, Новоегоровка, передает РИА «Новости».

    Общие потери противника на данном участке фронта составили около двух взводов живой силы, два пикапа, один беспилотник, одна станция спутниковой связи Starlink.

    Ранее сообщалось, что ВС России ракетой воздушного базирования нанесен высокоточный удар по объединенному складу вооружения и боеприпасов ВСУ в Херсонской области.

    Коментарии (0)
    27 сентября 2023, 14:39
    Сержант-трансгендер рассказал о геях в ВСУ

    Уволенный спикер СТО ВСУ Эштон-Чирилло рассказал о дружественных ЛГБТ украинских батальонах

    Сержант-трансгендер рассказал о геях в ВСУ
    @ кадр и видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли американского сержанта-трансгендера Сару (при рождении – Майкл) Эштон-Чирилло, недавно отстраненного от должности спикера Сил территориальной обороны вооруженных сил Украины (СТО ВСУ).

    Полную запись разговора пранкеры опубликовали в своем Telegram-канале.

    На розыгрыш обратила внимание телеведущая Ольга Скабеева. «Смешнее уже не будет! Сегодня мы узнали из первых уст, что в ВСУ много наркоманов, фашистов и гомосексуалистов», – написала она.

    Вован и Лексус в разговоре притворились бывшим президентом Украины Петром Порошенко, который якобы ищет в ВСУ «ЛГБТ+ дружественный батальон» для своего сына-гомосексуалиста.

    Эштон-Чирилло рассказал «Порошенко», что в настоящее время, по ее оценкам, в ВСУ служат около 5 тыс. солдат нетрадиционной сексуальной ориентации.

    «Я могла присоединиться к отряду, направляющемуся в Херсон для контрнаступления, чего я и хотела. Это был октябрь 2022 года. Или я могла встретиться с командиром Исламовым, которого вы, возможно, знаете. Он очень тесно связан с украинско-татарской общиной, и вот он меня принял. Командир Исламов и крымские татары были крайне приветливыми. Поэтому я решила к ним присоединиться», – рассказал теперь уже бывший официальный представитель СТО ВСУ.

    На вопрос о том, является ли Исламов дружественным к геям командиром, Эштон-Чирилло ответил положительно. «Совсем скоро, в сентябре они отправятся в Николаев, они ищут людей в батальон», – отметил он.

    Напомним, 21 сентября сержант Сара Эштон-Чирилло был отстранен от должности, в отношении него начали расследование.

    Коментарии (14)
    26 сентября 2023, 18:52
    Минобороны показало кадры удара по складу боеприпасов ВСУ

    Минобороны: ВС России уничтожили крылатой ракетой 12 ангаров с боеприпасами ВСУ в Киселевке

    Минобороны показало кадры удара по складу боеприпасов ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России ракетой воздушного базирования нанесен высокоточный удар по объединенному складу вооружения и боеприпасов ВСУ в Херсонской области, сообщило Министерство обороны России.

    В Telegram-канале Минобороны показаны кадры уничтожения крылатой ракетой 12 ангаров, в которых хранилось более трех тысяч тонн боеприпасов различного калибра. Отмечается, что объединенный склад вооружений ВСУ находился рядом с Киселевкой в Херсонской области.

    Ранее в Минобороны сообщили, что у Киселевки в Херсонской области был уничтожен склад боеприпасов 124-й бригады теробороны.

    Коментарии (4)
    27 сентября 2023, 01:08
    Сенат США предложил сократить новый пакет помощи Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Сенат США в проекте поправок к бюджету предложил сократить объем средств для Украины до 4,5 млрд долларов, сообщает издание Punchbowl.

    Согласно проекту, предлагается согласовать 4,5 млрд долларов на помощь Украине для Пентагона, а также предлагается согласовать для Украины через госдепартамент 1,65 млрд долларов, передает РИА «Новости».

    Ранее Белый дом признал рост критики в Конгрессе США расходов на помощь Украине. В августе сообщалось, что Байден запросил у Конгресса 40 млрд долларов на первый квартал 2024 года. При этом на Украину из этих средств предлагается потратить 24 млрд долларов, то есть больше, чем на решение проблем самих США.

    Коментарии (0)
    27 сентября 2023, 02:10
    На Западе спрогнозировали раскол Украины по корейскому сценарию

    Tекст: Ольга Иванова

    Украине может грозить раскол по корейскому сценарию, считает обозреватель испанской газеты Pais Кристиан Сэгура.

    Обозреватель пишет, что Киев опасается, что страна расколется на две части, передает РИА «Новости».

    Сэгура указал, что политики и аналитики уже говорили о таком будущем для Украины, но реальная возможность раскола появилась только в этом году. Так, секретарь СНБ Украины Алексей Данилов заявлял, что Украине предлагают такой вариант.

    В начале года на Украине появились слухи о том, что Запад может определить для страны такой же сценарий, по которому разделили Корею на две части. Политолог Станислав Ткаченко в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что у двух исторических событий больше различий, чем сходств.

    Коментарии (11)
    27 сентября 2023, 14:00
    Онуфриенко рассказал о целях ВСУ в Запорожской области

    Военный аналитик Онуфриенко: ВСУ неспособны захватить Токмак

    Онуфриенко рассказал о целях ВСУ в Запорожской области
    @ Andre Alves/Reuters

    Tекст: Илья Абрамов

    Перед Украиной поставили задачу захватить Токмак. Однако реализовать планы противнику не удастся из-за мощных оборонительных рубежей ВС РФ. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее стало известно о попытке крупного наступления ВСУ в Запорожской области.

    «Украинская армия вновь не смогла достичь каких-либо значимых результатов на Запорожском направлении. Небольшие успехи около села Работино не позволили ей прорвать нашу оборону. Как и пару месяцев назад, бои ведутся в районе первой линии», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Рядом с городом Орехов ВСУ сосредоточили около десяти тыс. человек. Однако украинская армия атакует небольшими пехотными подразделениями при поддержке малого числа бронетехники», – подчеркнул он.

    «Противник будет продолжать свои атаки пока это позволяет погода и наличие резервов. Речь уже не идет о достижении серьезных военных успехов. Офису Зеленского важно показать картинку, на которой Украина пытается добиться хоть каких-то результатов в своем контрнаступлении», – отмечает аналитик.

    «Вместе с тем, российская армия готова к очередному натиску. Во-первых, участки наступления и тактика противника нам известны. Да и наша артиллерия уже пристрелялась на участке. Кроме того, Украина больше не предпринимает попытки прорыва крупными группами», – акцентирует собеседник.

    «В глобальном смысле противник оставляет в планах выход к Мелитополю и Бердянску, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым. Однако в краткосрочной перспективе стоит задача захвата Токмака. Но даже его ВСУ взять не смогут, так как для этого необходимо прорвать российскую линию обороны, да и сам населенный пункт хорошо укреплен», – резюмировал Онуфриенко.

    Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил в своем Telegram-канале о массированном обстреле российских позиций на участке Работино – Вербовое, после которого ВСУ крупными силами пошли в атаку на наши позиции.

    Рогов пишет, что «ВСУ после массированной артподготовки пошли на штурм наших позиций на участке Работино – Вербовое» По его словам, «враг бросил в атаку большое количество бронетехники, а также несколько групп боевиков в количестве до четырех рот». Он отметил, что «русские воины встречают их с горячим гостеприимством».

    В комментарии газете ВЗГЛЯД Владимир Рогов сказал, что эта попытка наступления ВСУ была остановлена благодаря качественным минным полям и шквальному артиллерийскому огню российских войск.

    Накануне Минобороны России в своем Telegram-канале сообщило, что на Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены две атаки подразделений 71-й егерской и 36-й аэромобильной бригад ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области.

    Российской армией были уничтожены до 70-ти украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражена самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США и гаубица Д-30.

    Напомним, ранее Владимир Рогов отмечал, что с приходом дождливой и холодной погоды Украина планирует изменить свою стратегию и сосредоточиться на попытках захватить Запорожскую АЭС. Он добавил, что линия обороны российских войск вдоль русла Днепра в Запорожской области укреплена, к нападению ВСУ там готовы.

    Коментарии (3)
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    Онуфриенко рассказал о целях ВСУ в Запорожской области
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    Экономика России показала уникальный рост под санкциями

    Экономические показатели России не оставляют сомнений ни у кого: перестройка российской экономики закончилась. Россия легко обходит санкции и снова стала хорошо зарабатывать на нефтяном экспорте. Не только российские экономисты, но и западные эксперты и СМИ в шоке, как России так быстро удалось справиться с санкциями. В чем же наша уникальность? Подробности

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    Мирошник: У украинских военных преступников всего два выхода

    Принцип необратимости наказания для украинских военных преступников должен быть реализован в полной мере. И задача России сейчас – максимально донести до мировой общественности правду об этом, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Родион Мирошник. Ранее он был назначен в МИД на должность посла по особым поручениям по преступлениям киевского режима. Подробности

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    Как российские солдаты выиграли у ВСУ стрелковый бой под Урожайным

    Подразделение Российской армии, состоящее из пяти человек, смогло отбить атаку 12 штурмовиков ВСУ под Урожайным. Участники операции были представлены к наградам. Что помогло российским солдатам справиться с превосходящими силами противника и какое место занимает стрелковый бой в условиях современного военного конфликта? Подробности

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    Украинский нацист взорвал канадский либерализм

    Приглашение украинского нациста в парламент Канады вызвало бурную реакцию среди польских и еврейских общин государства. В результате спикер парламента Энтони Рота, который был ответственен за эту провокационную акцию, подал в отставку. Как произошедший инцидент отразится на общественной жизни Канады и насколько сильный ущерб Канада нанесла антироссийской риторике западных стран? Подробности

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • Такер Карлсон и интервью с Путиным

      «Я пытался взять интервью у Владимира Путина, но правительство США остановило меня. Подумайте об этом», – заявил швейцарскому журналу Die Weltwoche Такер Карлсон, в недавнем прошлом самый популярный тележурналист в США. Что это означает? И можно ли верить Карлсону?

    • Зеленский опозорил Канаду

      В Канаде грандиозный скандал. «Украинский ветеран» и «борец с Россией», которого пригласили в парламент вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским, оказался ветераном дивизии СС «Галичина». Теперь канадцы оправдываются. У них вообще сложные отношения с Гитлером: есть за что оправдываться.

    • Транса-русофоба изгнали из бандеровцев

      Так называемые Силы территориальной обороны Украины отказались от услуг американского трансгендера Сары Эштон-Чирилло и даже открыли против него служебное расследование за призыв к расправе над российскими журналистами. Что произошло на самом деле? И при чем здесь ЦРУ?

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