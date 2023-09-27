В Совфеде назвали Эстонию «политической блохой»

Сенатор Климов: Эстония – это «политическая блоха», ее желание переименовать Калининград не имеет для России никакого значения

Tекст: Илья Абрамов

«Калининград будет иметь то название, которое установлено нашим законодательством. Имя городу выбрали россияне, и это самое главное. Экономика региона сейчас развивается. Солдаты, размещенные там, готовы защитить субъект в случае необходимости. От мнения стран Прибалтики положение дел не изменится», – сказал сенатор Андрей Климов.

«К слову, Эстония – это «политическая блоха». От ее мнения или мнения Прибалтики в целом мало что зависит. Они только и ждут, чтобы Россия обратила на них внимание. Но мы не должны потакать этим желаниям. Соответственно, зеркально отвечать и переименовывать их города также не стоит. Это удел слабых, а не великих держав», – подчеркивает собеседник.

«Сейчас России необходимо решать более серьезные вопросы. И я говорю в том числе о СВО. Более того, нам нужно бороться с таким системным явлением, как русофобия. Если мы решим эти задачи, то «блохи» успокоятся сами», – резюмировал Климов.

Ранее комитет по иностранным делам парламента Эстонии предложил переименовать Калининград в Кенигсберг, Кингисепп в Ленинградской области в Ямбург или Яаму.

По словам председателя комиссии по иностранным делам Марко Михкельсона, следует отказаться от использования советского топонима Калининград в пользу исторического названия Кенигсберг. Политик отметил, что решение об использовании более раннего названия города также приняли Латвия, Литва и Польша. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В ответ на происходящее руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков указал, что подобные заявления за рубежом начинают напоминать «бред умалишенных». Он посоветовал эстонцам «подучить историю собственной страны» и начать переименования с собственной столицы.

Лысков напомнил, что Таллин в разное время носил названия Колывань, Линданисе, Ревель. В свою очередь губернатор Калининградской области Антон Алиханов на просьбу «Газеты.Ru» прокомментировать сообщение об инициативе парламента Эстонии ответил, что глупости не комментирует.

Ранее в ходе обсуждения в Федеральной академии политики безопасности глава Минобороны ФРГ Борис Писториус назвал Калининград старым немецким названием Кенигсберг. В ответ власти Калининграда предложили Писториусу изучить карту мира.