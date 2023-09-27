Россия может превратить Словакию хотя бы в нейтральную по отношению к себе страну и прорвать единство жесткого антироссийского «фронта» в Европе. Все основания для этого есть. Просто словаками надо заниматься должным образом, как это делают Чехия, ЕС и НАТО.6 комментариев
В Эстонии предложили переименовать два российских города
Комитет по иностранным делам парламента Эстонии предложил переименовать Калининград и Кингиссеп, сообщили на сайте законодательного органа республики.
Отмечается, что комитет с предложением обратился к языковому комитету Общества эстонского языка. Калининград предлагается переименовать в Кенигсберг, а Кингиссеп в Ленинградской области – в Ямбург или Яаму, передает РИА «Новости».
Ранее в ходе обсуждения в Федеральной академии политики безопасности глава Министерства обороны ФРГ Борис Писториус назвал Калининград старым немецким названием Кенигсберг. В ответ власти Калининграда предложили Писториусу изучить карту мира.