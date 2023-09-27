В сложившихся условиях оптимальным может показаться отбрасывание демократических процедур вовсе. Под предлогом какого-нибудь форс-мажора, устраивать которые в Америке есть большие мастера. Острая фаза гражданской войны? Очередная серия расовых погромов BLM, переходящая в полноценную расовую войну? Стихийное бедствие? Ядерная или иная техногенная катастрофа?0 комментариев
В Калининграде дали Эстонии совет по поводу переименований
В правительстве Калининградской области отреагировали на предложение парламента Эстонии переименовать в эстонском языке Калининград, заменив его Кенигсбергом.
Как отметил в комментарии РИА «Новости» руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков, заявления многих соседей нашей страны начинают напоминать «бред умалишенных». Он посоветовал эстонцам «подучить историю собственной страны» и начать переименования с собственной столицы. Лысков напомнил, что Таллин в разное время носил названия Колывань, Линданисе, Ревель.
В свою очередь губернатор Калининградской области Антон Алиханов на просьбу «Газеты.Ru» прокомментировать сообщение об инициативе парламента Эстонии ответил: «Глупости не комментирую».
Напомним, комитет по иностранным делам парламента Эстонии предложил переименовать два российских города – Калининград и Кингисепп. Калининград в эстонском языке предложено называть Кенигсбергом, а Кингисепп в Ленинградской области – Ямбургом или Яамой.
Сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков назвал цирком очередное «переименование» Калининграда соседними республиками.