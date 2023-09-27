  • Украинские войска выпустили два кассетных снаряда по ночному Донецку
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    Из диверсии на «Северных потоках» исключили украинский фактор
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    Блогер Милохин пожалел о спетом гимне Украины
    Спикер парламента Канады объявил об отставке из-за скандала с нацистом
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    В Белом доме приняли меры против падений Байдена
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    Воспитатели детсада в Латвии заставили девочку приседать за русские слова
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв России пора заняться Словакией

    Россия может превратить Словакию хотя бы в нейтральную по отношению к себе страну и прорвать единство жесткого антироссийского «фронта» в Европе. Все основания для этого есть. Просто словаками надо заниматься должным образом, как это делают Чехия, ЕС и НАТО.

    19 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Папа римский Франциск отказывается видеть в России Мордор

    В этом мире, особенно сейчас, очень мало мудрости и ответственности, и любые ее крупицы стоит ценить. Поэтому дипломатическими возможностями, которые открывает взаимодействие с Ватиканом, не стоит пренебрегать.

    3 комментария
    Аббас Джума Аббас Джума Ссора Индии и Канады еще больше отдаляет Нью-Дели от Запада

    Слова «Трюдо» и «здравый смысл» – это антонимы. В Канаде, не разобравшись и не просчитав последствия, зачем-то поспешили сделать скандальные заявления относительно убийства сикхского лидера. Таким образом, они задели не только Индию.

    8 комментариев
    27 сентября 2023, 03:25

    Украинские войска выпустили два кассетных снаряда по ночному Донецку

    Tекст: Ольга Иванова

    ВСУ выпустили по Донецку пять снарядов, среди которых два кассетных, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

    По направлению населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район) выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров, передает РИА «Новости». Спустя пять минут, в 2.50, в этом же направлении было выпущено еще два кассетных снаряда.

    Ранее два мирных жителя получили ранения в Донецке в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины.

    26 сентября 2023, 10:23
    Маск с иронией ответил на обвинения премьера Канады в адрес России

    Маск выразил сомнения в справедливости обвинений премьера Канады Трюдо в адрес России

    Маск с иронией ответил на обвинения премьера Канады в адрес России
    @ Britta Pedersen/DPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский предприниматель Илон Маск с иронией отреагировал на заявления канадского премьера Джастина Трюдо, который выступил в адрес России с обвинениями в якобы «пропаганде и дезинформации».

    Трюдо, комментируя скандал вокруг чествования украинского нациста в парламенте Канады, призвал «дать отпор российской пропаганде и дезинформации» и заявил, что Москва якобы может извлечь выгоду из этой ситуации, передает ТАСС.

    «Не хочу никого шокировать, но есть небольшая вероятность того, что не все является российской дезинформацией», – написал Маск под видеозаписью трансляции выступления главы канадского правительства в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ).

    Напомним, на заседание парламента Канады 22 сентября, во время визита Владимира Зеленского, пригласили 98-летнего Ярослава Хунку. Зал стоя аплодировал ему как «бойцу, который боролся за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны». Как выяснилось позднее, Хунка оказался бывшим участником добровольческой дивизии «Галичина» войск СС.

    Трюдо не стал извиняться за произошедшее. Он сообщил, что огорчен ситуацией, однако пообещал, что на планы Оттавы поддерживать Киев это не повлияет.

    Коментарии (14)
    26 сентября 2023, 08:21
    Белый дом заявил об израсходовании средств на поддержку Украины

    Белый дом: У США осталось средств на поддержку Украины лишь на несколько недель

    Белый дом заявил об израсходовании средств на поддержку Украины
    @ Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    У Соединенных Штатов осталось «немного средств», предназначенных для поддержки Украины, дальнейшая помощь может оказаться под вопросом без решения Конгресса о выделении дополнительного финансирования, сообщили в Белом доме.

    Как отметил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби в интервью каналу CNN, имеющихся средств хватит «еще на несколько недель или около того». По его словам, отсутствие дополнительного финансирования, которое запросила действующая администрация, «сильно скажется» на американских возможностях поддерживать Украину «дальше осенью и в зимние месяцы», передает РИА «Новости».

    Кирби призвал законодателей скорее выделить 24 млрд долларов, которые запросил президент США Джо Байден, пока на фронте, по его оценке, сохраняются «благоприятные условия» для украинского контрнаступления.

    Возможный шатдаун, то есть приостановка деятельности федерального правительства по причине отсутствия утвержденного Конгрессом бюджета, как подчеркнул Кирби, также негативно повлияет на поставки оружия Украине. Такая ситуация может возникнуть уже 1 октября.

    При этом он подтвердил, что на Украину прибыла первая партия американских танков Abrams.

    Накануне председатель Госдумы Вячеслав Володин привел семь фактов, подтверждающих, что Вашингтон и Брюссель проиграли «войну на истощение» против России.

    Коментарии (44)
    26 сентября 2023, 18:44
    Российская ПВО научилась смещать точку попадания HIMARS

    Ходаковский сообщил о способности российской ПВО смещать точку попадания HIMARS

    Российская ПВО научилась смещать точку попадания HIMARS
    @ REUTERS/Ints Kalnins

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Замглавы управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский заявил, что на него совершено покушение, в место его дислокации прилетели два снаряда РСЗО HIMARS.

    В подтверждение своих слов Ходаковский опубликовал видеозапись в своем Telegram-канале, на которой зафиксированы два обстрелянных автомобиля и две большие воронки от прилетов.

    «В очередной раз приходится менять место дислокации», – заключил Ходаковский. Он отметил, что российские военные научились смещать точки прилета ракет HIMARS: «Не на много, но хватило, чтобы не на голову».


    Коментарии (46)
    26 сентября 2023, 18:03
    В Польше призвали экстрадировать эсэсовца Гунько из Канады

    Польский министр предложил экстрадировать эсэсовца Гунько из Канады

    В Польше призвали экстрадировать эсэсовца Гунько из Канады
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Министр образования Польши Пшемыслав Чарнек заявил, что принял меры, направленные на экстрадицию из Канады в Польшу 98-летнего нациста Ярослава Гунько (Хунка), которому аплодировали в канадском парламенте.

    Чарнек направил письмо директору Института национальной памяти Польши Каролю Навроцкому, которое он опубликовал в соцсети X (экс-Twitter, заблокирован в России), передает ТАСС.

    В обращении министра говорится, что необходимо изучить документы, находится ли Ярослав Гунько в розыске за преступления против польского народа и поляков еврейского происхождения. В случае наличия признаков таких преступлений, в Канаду можно отправлять запрос о его экстрадиции, передает РИА «Новости».

    Ранее замминистра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик заявил, что спикер Палаты общин (нижней палаты) канадского парламента Энтони Рота должен уйти в отставку из-за приглашения в законодательный орган украинского нациста.

    Премьер-министр страны Джастин Трюдо не стал брать на себя ответственность за инцидент. В настоящий момент извинения принес только спикер Палаты общин парламента Энтони Рота. В Москве произошедшее назвали позором Канады и фарсом.

    Коментарии (44)
    26 сентября 2023, 13:23
    Шойгу назвал потери ВСУ за сентябрь

    Шойгу: В ходе СВО в сентябре уничтожено более 17 тыс. военных ВСУ и три западных танка

    Шойгу назвал потери ВСУ за сентябрь
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские военные за сентябрь уничтожили в ходе специальной военной операции более 17 тыс. боевиков ВСУ, а также два вражеских танка Leopard, один Challenger и семь БМП Bradley, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

    Шойгу на заседании коллегии военного ведомства сообщил также, что за нынешний месяц уничтожено более 2 тыс. 700 единиц вооружения и военной техники, в том числе упомянутые танки и боевые машины; 77 американских артиллерийских систем М777; 51 самоходная артиллерийская установка, поставленная ВСУ западными странами – Германией, Францией, Польшей и США, передает ТАСС.

    По всей линии боевого соприкосновения украинская сторона несет серьезные потери, сообщил министр.

    Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что российские разведчики уничтожили танк Leopard с полностью немецким экипажем.

    Коментарии (21)
    26 сентября 2023, 18:12
    В Болгарии одобрили передачу Киеву неисправных ракет С-300

    В Болгарии комитет парламента одобрил передачу Киеву неисправных ракет С-300

    В Болгарии одобрили передачу Киеву неисправных ракет С-300
    @ Валерий Мельников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Комитет болгарского парламента одобрил передачу киевскому режиму дефектных ракет для ЗРК С-300, сообщает болгарская пресса во вторник.

    Комитет по делам обороны Народного собрания (парламента) Болгарии поддержал инициативу о передаче неисправных ракет С-300, 11 членов комитета поддержали предложение, четверо выступили против, передает РИА «Новости» со ссылкой на Болгарское национальное радио.

    Вопрос о передаче этих ракет теперь рассмотрят на общем заседании парламента.

    Авторы законопроекта о передаче ракет указывали, что Болгария не сможет сама отремонтировать эти ракеты, а киевский режим объявлял о готовности поставить их на вооружение.

    Против выступила лишь Социалистическая партия страны, ее депутаты указали, что передача ракет С-300 станет «национальным предательством», это оставит небо над столицей страны Софией без защиты.

    Ранее сообщалось, что киевский режим отказался от переданных Берлином 10 старых танков Leopard 1A5, заявив о том, что они нуждаются в ремонте.

    Коментарии (9)
    26 сентября 2023, 13:36
    Дробницкий: В Канаде забыли, что такое нацизм

    Американист Дробницкий: Выступление эсэсовца в Канаде открыло неудобную правду о слепой поддержке Украины

    Дробницкий: В Канаде забыли, что такое нацизм
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    В исторической памяти канадцев практически отсутствует понимание истинного ужаса нацистской идеологии. Это и стало причиной конфуза с украинским нацистом в канадском парламенте. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал американист Дмитрий Дробницкий. Ранее стало известно, что инцидент с присутствием украинского эсэсовца в канадском парламенте стал причиной скандала.

    «Инцидент в канадском парламенте продемонстрировал западной общественности то, что долгое время пытались скрывать. Наружу вылезла неудобная правда – слепая поддержка Украины ведет к неприятным конфузам», – пояснил американист Дмитрий Дробницкий.

    «Истоки проблемы в том, что в Канаде, как и в США, попросту забыли, что такое нацизм. Эта человеконенавистническая идеология не воспринимается как нечто неприемлемое, к ней относятся как к ушедшему, оставшемуся в прошлом явлению. Нет понимания, что угроза реальна, и современному обществу нужно быть настороже», – считает эксперт.

    «Историческая память о трагедии времен Второй мировой войны в Канаде почти отсутствует. Это непривычно слышать россиянам. В нашей стране ужасы тех дней помнят до сих пор, из-за этого граждане четко осознают необходимость противодействия создавшейся угрозе», – отмечает собеседник.

    «К тому же в западных странах население привыкло закрывать глаза на очевидные факты. Вспомним, сколько раз опровергалась причастность России к вмешательству в выборы в США. Однако до сих пор Хиллари Клинтон выступает на американских телеканалах и рассказывает о том, как якобы Москва навредила Вашингтону», – подчеркивает эксперт.

    «Тот же Энтони Блинкен продолжает утверждать, что из-за санкций Россия находится в ужасном положении. И несмотря на то что это, очевидно, не так, на Западе остаются те, кто в эти байки верит», – заключил Дробницкий.

    Ранее стало известно, что инцидент с присутствием украинского эсэсовца в канадском парламенте вызвал скандал внутри страны. Об этом пишет издание Politico. Депутат-консерватор Мишель Ремпель назвал произошедшее «пятном» на репутации Оттавы. Он отметил, что ситуация наглядно показала «отвратительное, вопиющее отсутствие рассудительности» у местного правительства.

    В свою очередь депутат Ирек Кусмерчик назвал инцидент «глубоко болезненным» для всех польских канадцев. По его словам, дивизия, в которой состоял украинский нацист, была «исключительно жестокой», а на ее плечах лежит ответственность за убийство «тысячи евреев и поляков».

    Подчеркивается, что кризис постепенно нарастает, и оппозиционные партии настаивают на отставке Энтони Рота, спикера Палаты общин парламента, который признал ответственность за приглашение эсэсовца на заседание. Издание пишет, что если политик не сложит полномочия добровольно, ситуация может усугубиться и другие члены органа могут попытаться вынудить его покинуть пост путем голосования.

    В Москве произошедшее в Канаде также раскритиковали. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что у преступлений нацистов нет срока давности. По его мнению, западные страны вырастили поколение, которое ничего не знает об угрозе фашизма. Он отметил, что это означает возможность проявления человеконенавистнической идеологии «то там, то сям».

    В свою очередь официальный представитель МИД Мария Захарова назвала произошедшее фарсом. Она также подчеркнула, что это может привести к глобальной трагедии. Постоянный представитель РФ в Вене Михаил Ульянов подчеркнул, что инцидент является позором для Канады. Дипломат уверен, что истеблишмент западного государства отказался от роли Оттавы в антигитлеровской коалиции. По его мнению, нет никаких оправданий или объяснений подобным действиям.

    Произошедшее также вызвало сильнейшую международную реакцию. Так, представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик подчеркнул, что чествование людей, участвовавших в деятельности нацистов в годы Второй мировой войны, недопустимо, пишет РИА «Новости».

    Заявления премьер-министра Канады Джастина Трюдо, назвавшего публикации о приглашении в парламент нациста пропагандой Москвы, прокомментировал и американский предприниматель Илон Маск: «Не хочу никого шокировать, но есть небольшая вероятность того, что не все является российской дезинформацией». Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, как украинский эсэсовец оказался в парламенте Канады.

    Коментарии (6)
    26 сентября 2023, 10:01
    На Украине пообещали не использовать ATACMS для ударов по России

    Секретарь СНБО Украины Данилов пообещал, что Киев не будет использовать ATACMS для ударов по России

    На Украине пообещали не использовать ATACMS для ударов по России
    @ U.S. Army

    Tекст: Ольга Никитина

    Тактические ракеты ATACMS американского производства, о передаче которых вооруженным силам Украины просит Киев, не будут применяться для ударов по российской территории, заверил в интервью европейским СМИ секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

    Данилов в интервью испанской газете ABC заявил, что Киеву «очень бы хотелось» получить эти ракеты. Он сказал, что ATACMS будут «использоваться исключительно для защиты» территории Украины, передает ТАСС.

    Секретарь СНБОУ заверил, что ВСУ не станут использовать эти ракеты для ударов по территории России, и отметил, что у Украины есть соответствующие соглашения с партнерами.

    Белый дом ранее сообщал, что передача Киеву ракет ATACMS в будущем не исключена, но пока такой договоренности нет.

    При этом экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон подчеркивал, что российские дроны уничтожат комплексы ATACMS, как только они подойдут поближе к линии фронта.

    Коментарии (26)
    26 сентября 2023, 17:46
    СМИ: Провал контрнаступления может лишить Киев денег Запада

    MWM: Киеву грозит отключение от финансирования Запада из-за провала контрнаступления

    СМИ: Провал контрнаступления может лишить Киев денег Запада
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские союзники из числа западных стран могут поменять свой подход к ситуации на украинской территории из-за провала контрнаступления украинской армии, пишет Military Watch.

    В поддержке киевского режима может наступить переломный момент из-за разочарования в контрнаступлении ВСУ, пишет Military Watch, передает РИА «Новости».

    Украинская армия понесла большие потери, но не развила значительных успехов, признание западными лидерами неудач подтолкнет к пересмотру политики и перераспределению ресурсов.

    Неясно, продолжат ли западные союзники Украины поддерживать киевский режим, ситуация все больше кажется невыигрышной, и союзники могут решить отрезать Киев от финансирования.

    Ранее Белый дом заявлял, что у США осталось «немного средств» на поддержку украинских властей, дальнейшая помощь может оказаться под вопросом.

    Коментарии (2)
    26 сентября 2023, 21:56
    Захарова назвала подавшего в отставку спикера Палаты общин Канады «козлом отпущения»
    Захарова назвала подавшего в отставку спикера Палаты общин Канады «козлом отпущения»
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Из спикера Палаты общин Канады Энтони Роты сделали «козла отпущения», выведя из-под удара премьера страны Джастина Трюдо и его соратников, среди которых есть потомки коллаборационистов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    В своем Telegram-канале Захарова написала, что никто не извинился за нацистские лозунги, которыми встречали Зеленского. Она предрекла «такое же бесславное будущее» всех, кто по всему миру поддерживает «нацистскую шваль».

    «Коллаборационист дотянул до 98, чтобы вся его сладкая жизнь последних десятилетий, весь этот напускной пафос родственников и ложь канадских властей умылись в собственных нечистотах. Аллилуйя!» – заявила дипломат

    Ранее спикер парламента Канады Энтони Рота объявил об отставке из-за скандала с чествованием украинского нациста из дивизии СС 98-летнего Ярослава Гунько (Хунка).

    Офис премьера Канады возложил ответственность за приглашение украинского нациста в парламент на спикера Палаты общин Энтони Роту. Позже Рота принес извинения за случившееся. Глава МИД Канады Мелани Жоли заявила, что спикер Палаты общин канадского парламента Энтони Рота должен уйти в отставку.

    В российском МИД назвали случившееся фарсом и заявили, что Москва ответит на враждебные действия Канады, политики в которой заигрывают с нацизмом.

    Коментарии (4)
    26 сентября 2023, 18:52
    Минобороны показало кадры удара по складу боеприпасов ВСУ

    Минобороны: ВС России уничтожили крылатой ракетой 12 ангаров с боеприпасами ВСУ в Киселевке

    Минобороны показало кадры удара по складу боеприпасов ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России ракетой воздушного базирования нанесен высокоточный удар по объединенному складу вооружения и боеприпасов ВСУ в Херсонской области, сообщило Министерство обороны России.

    В Telegram-канале Минобороны показаны кадры уничтожения крылатой ракетой 12 ангаров, в которых хранилось более трех тысяч тонн боеприпасов различного калибра. Отмечается, что объединенный склад вооружений ВСУ находился рядом с Киселевкой в Херсонской области.

    Ранее в Минобороны сообщили, что у Киселевки в Херсонской области был уничтожен склад боеприпасов 124-й бригады теробороны.

    Коментарии (0)
    26 сентября 2023, 10:53
    В Германии признали поставки неработающей техники Украине

    Глава МИД Германии Бербок признала, что Берлин поставлял Киеву неработающую технику

    В Германии признали поставки неработающей техники Украине
    @ Michele Tantussi/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Часть вооружений, которые Украина получила от Германии, является устаревшей, а часть и вовсе не работала, причем в Берлине знали об этом с самого начала, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

    «Если ты только обещаешь и не делаешь, и даже поставляешь что-то, что не работает, то это не помогает», – сказала Бербок в интервью телеканалу CNN.

    Некоторые немецкие системы уже устарели, признала она. «Про некоторые мы с самого начала знали, что они не работают, и говорили про это», – передает ТАСС слова главы внешнеполитического ведомства Германии.

    Берлин, по ее словам, пока не передал Киеву тактические ракеты Taurus, поскольку в том числе хочет убедиться в работоспособности поставляемых ВСУ вооружений. Сроки передачи Taurus Украине она не привела, отметив, что «они настолько сложны», что есть необходимость «прояснить все детали – как они будут работать, кто будет ими управлять».

    Как отметила Бербок, «у Украины времени мало», но Германия считает, что должна передавать работающую технику.

    Американские СМИ писали ранее, что после того, как Вашингтон передаст Киеву тактические ракеты ATACMS, Берлин также может передать Украине крылатые ракеты Taurus.

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    26 сентября 2023, 11:30
    Польские следователи подтвердили принадлежность ВСУ упавшей в ноябре ракеты

    Rzeczpospolita: Следователи Польши подтвердили, что 15 ноября 2022 года в стране упала ракета с Украины

    Tекст: Ольга Никитина

    Польские следователи подтвердили украинское происхождение ракеты, которая упала на территории республики 15 ноября прошлого года, в результате чего погибли двое человек, пишут польские СМИ.

    Источники газеты Rzeczpospolita отметили, что украинская сторона не предоставляет польскому следствию никаких материалов и никак не сотрудничает. Тем не менее в Польше установили, что возможность запуска этой ракеты с российской территории исключена. Выводы о том, что именно украинская ракета ПВО «взорвалась в Пшеводове и убила двух человек», категоричны, передает ТАСС текст публикации издания.

    Пресс-секретарь генеральной прокуратуры Польши Лукаш Лапчиньский сообщил, что выводы получены, однако засекречены, а потому их содержание не разглашается. Следственные действия на польской территории исчерпаны, сказал он, добавив, что Варшава направила запрос в Киев о правовой помощи с украинской стороны.

    В Минобороны России в ноябре 2022 года заявляли, что падение ракеты в польском населенном пункте Пшеводув является прямым следствием попадания зенитных ракет ВСУ. В сообщении военного ведомства говорилось, что упавшие в Польше ракеты «однозначно идентифицированы» российскими специалистами как элементы зенитной управляемой ракеты комплекса ПВО С-300 воздушных сил Украины.

    Президент США Джо Байден заявлял о «крайне низкой вероятности» причастности России к падению ракеты в Польше.

    Тем не менее Варшава тогда инициировала созыв Совета НАТО в соответствии со статьей 4 об угрозе территориальной целостности.

    Коментарии (2)
    26 сентября 2023, 11:05
    Названо российское оружие для массового уничтожения лучших западных танков

    MWM: ВС России ракетой «Корнет» массово уничтожают лучшие западные танки

    Tекст: Ольга Никитина

    Вооруженные силы России широко применяют различные варианты противотанковой управляемой ракеты «Корнет», способной уничтожать лучшие западные бронированные танки, пишут американские СМИ.

    В статье издания Military Watch Magazine говорится, что российский «Корнет» способен нейтрализовать любую модификацию танка Leopard 2, даже с самой сильной броней. Отмечается, что после начала украинского контрнаступления в начале июня танки Leopard 2, включая современные Leopard 2A6, понесли значительные потери, а для более старых Leopard 2A4 и Leopard 1 потери оказались «еще более значительными», передает РИА «Новости».

    Также в публикации обратили внимание на сообщения о том, что западные страны широко развертывают на Украине не только спецназ и вспомогательный персонал, но также и передовых бойцов из регулярных частей. Так, издание отмечает, что ракеты Patriot Украина получила в гораздо более короткие сроки, чем потребовалось бы для обучения украинских операторов.

    На прошлой неделе сообщалось, что разведчики ВС России уничтожили танк Leopard с полностью немецким экипажем.

    Коментарии (3)
    26 сентября 2023, 19:24
    На Украине собрались производить БМП на европейской платформе
    На Украине собрались производить БМП на европейской платформе
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинское руководство намерено открыть производство БМП на базе европейской гусеничной платформы ASCOD, утверждают украинские СМИ.

    Представители «Украинской бронетехники» приехали в Испанию на предприятие подразделения американской корпорации General Dynamics для обсуждения производства БМП на украинской территории, передает ТАСС со ссылкой на сообщения украинской прессы.

    На Украине может открыться лицензионное производство БМП, соответствующий вопрос рассматривают «Украинская бронетехника», General Dynamics и конгломерат Czechoslovak Group.

    ASCOD представляет собой универсальную платформу, ее можно оснастить различным оружием, автопушками калибра 30-40 мм типа MK 44 Bushmaster и пушками калибра 105-120 мм, а также противотанковыми ракетными комплексами.

    Платформа есть на вооружении австрийской, британской и испанской армий.

    Коментарии (4)
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    Чтобы остановить ослабление рубля, старые методы не сработают. России нужно создать нечто новое, например, аналог китайской модели «мембраны» между внутренним и внешним рынками рублей. С таким предложением к ЦБ обратился глава МЭР Решетников. Однако у китайской модели есть большой минус – это создание двух курсов нацвалюты. Может ли Россия себе такое позволить? Подробности

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    Расплаты за рабство требует от Запада не та страна

    Гана требует от Европы и США расплатиться с Африкой за годы трансатлантической работорговли. Требование как будто справедливое. Но стоит ли к нему прислушиваться с учетом того, что истина дороже дружбы, а для России Гана – совсем не друг? Подробности

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    Как российские солдаты выиграли у ВСУ стрелковый бой под Урожайным

    Подразделение Российской армии, состоящее из пяти человек, смогло отбить атаку 12 штурмовиков ВСУ под Урожайным. Участники операции были представлены к наградам. Что помогло российским солдатам справиться с превосходящими силами противника и какое место занимает стрелковый бой в условиях современного военного конфликта? Подробности

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    Болгары просят у России прощения за «мерзость» местных властей

    И простые болгары, и болгарская интеллигенция возмущены демонстративным русофобским шагом властей страны: высланы священники, служившие в православном храме в Софии. «Простите нас, дорогие русские братья и сестры!», – пишет профессор Софийского университета. Что же именно произошло? Подробности

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • Такер Карлсон и интервью с Путиным

      «Я пытался взять интервью у Владимира Путина, но правительство США остановило меня. Подумайте об этом», – заявил швейцарскому журналу Die Weltwoche Такер Карлсон, в недавнем прошлом самый популярный тележурналист в США. Что это означает? И можно ли верить Карлсону?

    • Зеленский опозорил Канаду

      В Канаде грандиозный скандал. «Украинский ветеран» и «борец с Россией», которого пригласили в парламент вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским, оказался ветераном дивизии СС «Галичина». Теперь канадцы оправдываются. У них вообще сложные отношения с Гитлером: есть за что оправдываться.

    • Транса-русофоба изгнали из бандеровцев

      Так называемые Силы территориальной обороны Украины отказались от услуг американского трансгендера Сары Эштон-Чирилло и даже открыли против него служебное расследование за призыв к расправе над российскими журналистами. Что произошло на самом деле? И при чем здесь ЦРУ?

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