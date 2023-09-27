В сложившихся условиях оптимальным может показаться отбрасывание демократических процедур вовсе. Под предлогом какого-нибудь форс-мажора, устраивать которые в Америке есть большие мастера. Острая фаза гражданской войны? Очередная серия расовых погромов BLM, переходящая в полноценную расовую войну? Стихийное бедствие? Ядерная или иная техногенная катастрофа?2 комментария
ВС России сбили восемь снарядов HIMARS и 19 беспилотников за сутки
Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили восемь снарядов РСЗО HIMARS, сообщило Министерство обороны России.
За сутки также уничтожено 19 украинских беспилотников у поселков Верхнекаменка, Голиково (ЛНР), Золотаревка, Горловка, Кодема (ДНР), Терноватое, Владимировка (Запорожская область), Гладковка (Херсонская область) и Жовтневое (Харьковская область), сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
На Купянском направлении «Западная» группировка войск поразила подразделения 25-й воздушно-десантной, 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ у поселков Новоселовское (ЛНР), Ивановка, Синьковка и Берестовое (Харьковская область).
Украинская сторона потеряла до 15 человек, американскую артиллерийскую систему М777 и две гаубицы «Мста-Б».
На Херсонском направлении ВСУ потеряли более свыше 45 человек, артиллерийскую система М777. У поселка Ольговка (Херсонская область) уничтожена украинская ДРГ.
Авиация, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили живую силу и военную технику ВСУ в 108 районах.
У поселков Вербовое, Работино, Червоный Яр (Запорожская область), Карповка (ДНР) поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 80-й, 82-й десантно-штурмовых, 10-й горно-штурмовой и 118-й механизированной бригады ВСУ.
С начала СВО уничтожено: 479 самолетов, 250 вертолетов, 7191 беспилотник, 438 ЗРК, 12 170 танков и других боевых бронированных машин, 1155 машин РСЗО, 6557 орудий полевой артиллерии и минометов.