  • Шойгу назвал потери ВСУ за сентябрь
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    Назван необычный способ поддержать рубль
    Дробницкий: В Канаде забыли, что такое нацизм
    Лукашенко сообщил, что договорился с Путиным о двух крупных совместных проектах
    Маск с иронией ответил на обвинения премьера Канады в адрес России
    Силы России улучшили позиции на Авдеевском и Марьинском направлениях
    Грузинская оппозиция призвала вернуть Абхазию и Южную Осетию силовым путем
    Белый дом заявил об израсходовании средств на поддержку Украины
    Россия резко раскритиковала Швецию по делу о диверсии на «Северных потоках»
    На Украину доставили менее половины обещанных танков Abrams
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв России пора заняться Словакией

    Россия может превратить Словакию хотя бы в нейтральную по отношению к себе страну и прорвать единство жесткого антироссийского «фронта» в Европе. Все основания для этого есть. Просто словаками надо заниматься должным образом, как это делают Чехия, ЕС и НАТО.

    4 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Папа римский Франциск отказывается видеть в России Мордор

    В этом мире, особенно сейчас, очень мало мудрости и ответственности, и любые ее крупицы стоит ценить. Поэтому дипломатическими возможностями, которые открывает взаимодействие с Ватиканом, не стоит пренебрегать.

    3 комментария
    Аббас Джума Аббас Джума Ссора Индии и Канады еще больше отдаляет Нью-Дели от Запада

    Слова «Трюдо» и «здравый смысл» – это антонимы. В Канаде, не разобравшись и не просчитав последствия, зачем-то поспешили сделать скандальные заявления относительно убийства сикхского лидера. Таким образом, они задели не только Индию.

    7 комментариев
    26 сентября 2023, 13:53

    Медведев заявил о превращении НАТО в фашистский блок

    Tекст: Ольга Никитина

    Североатлантический альянс превратился в открыто фашистский блок типа гитлеровской оси, но большего размера, заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

    Медведев в своем Telegram-канале привел три факта:

    – «братание канадских животных во главе с премьером трюдо (премьер-министр Канады Джастин Трюдо, орфография автора сохранена – прим. ВЗГЛЯД) в своем парламенте с нацистами»;

    – поставки вооруженным силам Украины танков Abrams из арсеналов НАТО;

    – обещания поставить киевскому режиму ракет большей дальности типа Army Tactical Missile System.

    По мнению Медведева, это означает, что России «оставляют все меньше выбора, кроме прямого конфликта с НАТО на земле».

    «Мы готовы, хотя результат будет достигнут с гораздо большими издержками для человечества, чем в 1945-м…» – заключил зампред СБ РФ.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как эсэсовец смог оказаться на трибуне парламента страны антигитлеровской коалиции.

    25 сентября 2023, 19:27
    Эксперт объяснил, почему российские военные способны отражать атаки превосходящих сил ВСУ

    Военный эксперт Бартош: Стрелковый бой под Урожайным проявил лучшие качества российских военных

    Эксперт объяснил, почему российские военные способны отражать атаки превосходящих сил ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Илья Абрамов

    История воспитала в русском солдате стойкость, смелость и умение обращаться с оружием. Именно эти качества показали наши бойцы в бою под Урожайным. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Александр Бартош. Ранее пять российских военных отбили атаку 12 штурмовиков ВСУ под Урожайным, позже их представили к наградам.

    «Несмотря на то что современные боевые действия предполагают активное применение дальнобойного оружия, наличие навыков стрелкового боя у солдат все еще сохраняет свою актуальность. Как в воздухе у летчика может отказать автопилот, так и на земле нужно быть готовым вести с противником бой на ближней дистанции», – сказал Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.

    «Наши военные под Урожайным показали отличительные черты российского солдата – стойкость, смелость и умение применять оружие. И что не менее важно, среди них был мобилизованный. Это многое говорит о мотивации наших парней в зоне СВО», – подчеркнул собеседник.

    «В этом плане стрелковый бой во времена Великой Отечественной войны мало чем отличается от современного. Безусловно, увеличилась точность и скорострельность оружия, но солдат остался тем же. Именно волевые качества бойцов позволяют добиваться победы», – акцентировал он.

    Ранее в Минобороны России сообщили, что замкомандира взвода Иван Калашников с позывным Большой представлен к званию Героя Российской Федерации. Как говорится в Telegram-канале Минобороны, к награде Большой представлен за «мужество и героизм, проявленные при отражении атаки в несколько раз превосходящими силами противника на позиции 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады у населенного пункта Урожайное на Южно-Донецком направлении».

    В ведомстве подчеркнули, что Большой умело руководил своими подчиненными, при этом принял на себя основной накал боя, находясь на виду у противника и ведя постоянный прицельный огонь по наступающим. Еще двое бойцов работали по штурмовикам ВСУ с флангов из блиндажей, при этом из боя никто не вышел, не отступил, сохранив позиции и повергнув врага в бегство. О деталях боя под Урожайным президенту России Владимиру Путину доложил министр обороны России Сергей Шойгу.

    Напомним, ранее Минобороны опубликовало видео боя, снятое с квадрокоптера, на котором пятеро российских военных противостоят 12 штурмовикам вооруженных сил Украины. Ведомство подчеркнуло слаженную работу подразделения. «Из боя никто не вышел, не отступил, сохранив позиции и повергнув врага в бегство», – говорится в сообщении.

    Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов в своем Telegram-канале отмечал, что Иван Калашников, представленный к званию Героя Российской Федерации, был призван из региона во время мобилизации. «Иван из села Новый Заган Мухоршибирского района, был мобилизован и сейчас служит в 37-й мотострелковой бригаде в должности замкомандира взвода», – пишет Цыденов.

    Коментарии (41)
    25 сентября 2023, 20:57
    В Сети высмеяли слова Альбац о том, почему Гоголь не писал по-украински
    В Сети высмеяли слова Альбац о том, почему Гоголь не писал по-украински
    @ public domain

    Tекст: Вера Басилая

    Блогеры и журналисты высмеяли заявления политолога и журналистки Евгении Альбац (признана СМИ-иноагентом) о том, что Николай Гоголь писал по-русски из-за указа Александра II о запрете украинского языка.

    Альбац во время одного из своих интервью заявила, что писатель Николай Гоголь не мог писать по-украински, поскольку это было запрещено законами императорской России. По ее мнению, Гоголь вынужден был писать на русском языке, поскольку император Александр II издал «эдикт», запрещающий издавать документы и книги на украинском языке. Поэтому Гоголь писал свои произведения на русском, чтобы быть напечатанным.

    Блогеры и журналисты указали Альбац на незнание истории. Так, радиоведущий Юрий Будкин напомнил в своем Telegram-канале о том, что Гоголь умер за 25 лет до того, как Александр II подписал такой указ. «Он власть получил, когда Гоголь уже умер», – подчеркнул Будкин.

    «Мне, кстати, тут больше понравилось слово «эдикт», – написал блогер Сергей Шмидт. –  А то, что Гоголь умер за четыре года до начала царствования Александра II, так это он сам виноват. Его никто не заставлял». Шмидт считает, что нужно радоваться, что «профессор Альбац» (бывший профессор Высшей школы экономики) преподает сейчас у американских студентов, а не в России.

    Альбац была внесена в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

    Напомним, годы жизни Николая Гоголя - 1809-1852 гг, а император Александр Второй родился в 1818, взошел на престол в 1855, а умер в 1881 году.

    Коментарии (47)
    26 сентября 2023, 10:23
    Маск с иронией ответил на обвинения премьера Канады в адрес России

    Маск выразил сомнения в справедливости обвинений премьера Канады Трюдо в адрес России

    Маск с иронией ответил на обвинения премьера Канады в адрес России
    @ Britta Pedersen/DPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский предприниматель Илон Маск с иронией отреагировал на заявления канадского премьера Джастина Трюдо, который выступил в адрес России с обвинениями в якобы «пропаганде и дезинформации».

    Трюдо, комментируя скандал вокруг чествования украинского нациста в парламенте Канады, призвал «дать отпор российской пропаганде и дезинформации» и заявил, что Москва якобы может извлечь выгоду из этой ситуации, передает ТАСС.

    «Не хочу никого шокировать, но есть небольшая вероятность того, что не все является российской дезинформацией», – написал Маск под видеозаписью трансляции выступления главы канадского правительства в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ).

    Напомним, на заседание парламента Канады 22 сентября, во время визита Владимира Зеленского, пригласили 98-летнего Ярослава Хунку. Зал стоя аплодировал ему как «бойцу, который боролся за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны». Как выяснилось позднее, Хунка оказался бывшим участником добровольческой дивизии «Галичина» войск СС.

    Трюдо не стал извиняться за произошедшее. Он сообщил, что огорчен ситуацией, однако пообещал, что на планы Оттавы поддерживать Киев это не повлияет.

    Коментарии (11)
    26 сентября 2023, 08:21
    Белый дом заявил об израсходовании средств на поддержку Украины

    Белый дом: У США осталось средств на поддержку Украины лишь на несколько недель

    Белый дом заявил об израсходовании средств на поддержку Украины
    @ Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    У Соединенных Штатов осталось «немного средств», предназначенных для поддержки Украины, дальнейшая помощь может оказаться под вопросом без решения Конгресса о выделении дополнительного финансирования, сообщили в Белом доме.

    Как отметил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби в интервью каналу CNN, имеющихся средств хватит «еще на несколько недель или около того». По его словам, отсутствие дополнительного финансирования, которое запросила действующая администрация, «сильно скажется» на американских возможностях поддерживать Украину «дальше осенью и в зимние месяцы», передает РИА «Новости».

    Кирби призвал законодателей скорее выделить 24 млрд долларов, которые запросил президент США Джо Байден, пока на фронте, по его оценке, сохраняются «благоприятные условия» для украинского контрнаступления.

    Возможный шатдаун, то есть приостановка деятельности федерального правительства по причине отсутствия утвержденного Конгрессом бюджета, как подчеркнул Кирби, также негативно повлияет на поставки оружия Украине. Такая ситуация может возникнуть уже 1 октября.

    При этом он подтвердил, что на Украину прибыла первая партия американских танков Abrams.

    Накануне председатель Госдумы Вячеслав Володин привел семь фактов, подтверждающих, что Вашингтон и Брюссель проиграли «войну на истощение» против России.

    Коментарии (37)
    25 сентября 2023, 14:19
    Воевавший в «Ахмате» экс-мэр Чайковского попал в плен на Украине

    Воевавший в «Ахмате» бывший мэр Чайковского Алексей Третьяков попал в плен на Украине

    Воевавший в «Ахмате» экс-мэр Чайковского попал в плен на Украине
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Экс-глава Чайковского городского поселения Алексей Третьяков, служивший в батальоне «Ахмат», находится в плену на Украине, сообщил уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко.

    Он сообщил, что заявление от его супруги в аппарат омбудсмена поступило 23 сентября. Жена бывшего мэра рассказала некоторые подробности Сапко, который обратился к уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой с заявлением в специальную контактную группу, которая занимается вопросами обмена военнослужащих, передает Ura.ru.

    Ранее глава Управления верховного комиссара ООН Фолькер Тюрк сообщил, что около половины российских военнослужащих, попавших в плен на Украине и опрошенных ООН, заявили, что подвергались пыткам и жестокому обращению.

    Коментарии (15)
    25 сентября 2023, 14:24
    ВС России ударили по пунктам дислокации наемников и подготовки диверсантов ВСУ
    ВС России ударили по пунктам дислокации наемников и подготовки диверсантов ВСУ
    @ Скриншот из видео/Минобороны РФ

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские Вооруженные силы в ночь на понедельник нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности и ударными БПЛА по пунктам временной дислокации иностранных наемников и подготовки диверсионных групп ВСУ, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале военного ведомства сообщается, что все объекты поражены, цель удара достигнута.

    В субботу Минобороны сообщало, что ВС России нанесли 12 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности по местам хранения боеприпасов, бронетанковой техники и нефтепереработки ВСУ. Отмечалось, что под удар попали пункты размещения иностранных наемников и центры подготовки.

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    25 сентября 2023, 15:29
    СМИ рассказали о поведении Зеленского после чествования эсэсовца в Канаде

    Daily Mail: Зеленский никак не отреагировал на чествование эсэсовца в Канаде

    СМИ рассказали о поведении Зеленского после чествования эсэсовца в Канаде
    @ Sean Kilpatrick/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Британские СМИ в контексте скандала с приглашением в парламент Канады бывшего бойца дивизии «Галичина» войск СС напомнили, что Владимир Зеленский является этническим евреем и пока никак не отреагировал на произошедшее.

    В статье газеты Daily Mail говорится, что Зеленский «является евреем и потерял родственников во время Холокоста», однако до сих пор он не прокомментировал «эту большую путаницу», передает РИА «Новости».

    На заседание парламента Канады 22 сентября, во время визита президента Украины Владимира Зеленского, пригласили 98-летнего Ярослава Хунку, который, как было объявлено, «боролся за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны». На поверку Хунка оказался бывшим участником добровольческой дивизии «Галичина» войск СС – соединения, которое комплектовали из украинских националистов и которое в том числе совершало зверства в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.

    Извинений от Канады потребовала Польша. Кроме того, возмущение выразило канадское подразделение американской неправительственной организации «Центр Симона Визенталя». Премьер-министр страны Джастин Трюдо не стал брать на себя ответственность за инцидент. В настоящий момент извинения принес только спикер Палаты общин парламента Энтони Рот. В Москве произошедшее назвали позором Канады и фарсом.

    Коментарии (2)
    25 сентября 2023, 22:57
    Трюдо заявил, что скандал в парламенте Канады не отразится на планах помощи Киеву

    Премьер Канады Трюдо заявил, что скандал в парламенте не отразится на планах помощи Киеву

    Трюдо заявил, что скандал в парламенте Канады не отразится на планах помощи Киеву
    @ Justin Tang/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заверил, что огорчен ситуацией с чествованием в парламенте украинского нациста, служившего в дивизии СС «Галичина», но обозначил, что на планы Оттавы поддерживать Киев это не повлияет.

    По его словам, тот самый спикер Палаты общин Энтони Рота уже признал ошибку и извинился, это остается позорным инцидентом для канадского парламента и общества, передает РИА «Новости».

    Тем не менее канадский премьер отметил, что страна продолжит оказывать помощь Киеву.

    На заседание парламента Канады 22 сентября, во время визита президента Украины Владимира Зеленского, пригласили 98-летнего Ярослава Хунку, который, как было объявлено, «боролся за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны». На поверку Хунка оказался бывшим участником добровольческой дивизии «Галичина» войск СС – соединения, которое комплектовали из украинских националистов и которое в том числе совершало зверства в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.

    Извинений от Канады потребовала Польша. Кроме того, возмущение выразило канадское подразделение американской неправительственной организации «Центр Симона Визенталя». Премьер-министр страны Джастин Трюдо не стал брать на себя ответственность за инцидент. В настоящий момент извинения принес только спикер Палаты общин парламента Энтони Рота. В Москве произошедшее назвали позором Канады и фарсом.

    Коментарии (6)
    26 сентября 2023, 10:01
    На Украине пообещали не использовать ATACMS для ударов по России

    Секретарь СНБО Украины Данилов пообещал, что Киев не будет использовать ATACMS для ударов по России

    На Украине пообещали не использовать ATACMS для ударов по России
    @ U.S. Army

    Tекст: Ольга Никитина

    Тактические ракеты ATACMS американского производства, о передаче которых вооруженным силам Украины просит Киев, не будут применяться для ударов по российской территории, заверил в интервью европейским СМИ секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

    Данилов в интервью испанской газете ABC заявил, что Киеву «очень бы хотелось» получить эти ракеты. Он сказал, что ATACMS будут «использоваться исключительно для защиты» территории Украины, передает ТАСС.

    Секретарь СНБОУ заверил, что ВСУ не станут использовать эти ракеты для ударов по территории России, и отметил, что у Украины есть соответствующие соглашения с партнерами.

    Белый дом ранее сообщал, что передача Киеву ракет ATACMS в будущем не исключена, но пока такой договоренности нет.

    При этом экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон подчеркивал, что российские дроны уничтожат комплексы ATACMS, как только они подойдут поближе к линии фронта.

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    26 сентября 2023, 13:23
    Шойгу назвал потери ВСУ за сентябрь

    Шойгу: В ходе СВО в сентябре уничтожено более 17 тыс. военных ВСУ и три западных танка

    Шойгу назвал потери ВСУ за сентябрь
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские военные за сентябрь уничтожили в ходе специальной военной операции более 17 тыс. боевиков ВСУ, а также два вражеских танка Leopard, один Challenger и семь БМП Bradley, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

    Шойгу на заседании коллегии военного ведомства сообщил также, что за нынешний месяц уничтожено более 2 тыс. 700 единиц вооружения и военной техники, в том числе упомянутые танки и боевые машины; 77 американских артиллерийских систем М777; 51 самоходная артиллерийская установка, поставленная ВСУ западными странами – Германией, Францией, Польшей и США, передает ТАСС.

    По всей линии боевого соприкосновения украинская сторона несет серьезные потери, сообщил министр.

    Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что российские разведчики уничтожили танк Leopard с полностью немецким экипажем.

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    25 сентября 2023, 15:44
    Над Белгородской областью перехватили беспилотник ВСУ
    Над Белгородской областью перехватили беспилотник ВСУ
    @ Сергей Батурин/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Средства ПВО перехватили украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны России.

    Инцидент произошел в 14.30 мск, украинский БПЛА попытался атаковать объекты, расположенные на территории России, но был сбит дежурными средствами ПВО, рассказали в ведомстве.

    Беспилотник был сбит в районе села Батрацкая Дача Шебекинского городского округа. Пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

    Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении двух украинских беспилотников над территорией региона.

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    25 сентября 2023, 22:22
    Военный эксперт объяснил, почему у ВСУ будут проблемы с танками Abrams

    Военный эксперт Шурыгин: Танки Abrams принесут ВСУ больше проблем, чем пользы

    Военный эксперт объяснил, почему у ВСУ будут проблемы с танками Abrams
    @ Sgt. 1st Class Theresa Gualdaram/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Поставка Украине танков Abrams принесет ей больше проблем, чем пользы. В распоряжении ВСУ сейчас уже есть машины из США, Британии, ФРГ и советские модели. Такой разносорт осложнит процесс обслуживания, ремонта, а также обучения экипажей и командиров, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Владислав Шурыгин. Ранее Владимир Зеленский сообщил о прибытии из США на Украину первой партии Abrams.

    «У Украины нет своего производства танков. ВСУ берут их у всех стран, которые дают. Это неудобно для абсолютно любой армии мира, украинская – не исключение. Каждый вид танка требует обслуживания, у каждой машины свои запчасти, свои регламенты, свои масла, а зачастую и свое топливо», – сказал военный эксперт Владислав Шурыгин.

    Сейчас у Украины уже есть: американский Abrams, немецкий Leopard, британский Challenger, а также советские модернизированные Т-55, Т-64, Т-72 и Т-80, которые им поставляли США, ФРГ, Британия, Польша, Словения и другие страны, и у каждого типа – своя специфика.

    «Так что при помощи Abrams ВСУ, скорее всего, будут затыкать дыры, где смогут. Это своего рода небольшая, но замена тем машинам, которые были уничтожены в последнее время российскими войсками в ходе СВО. Думаю, они пойдут на пополнение одной из танковых бригад», – указал собеседник.

    «Конечно, Пентагон не позволит украинцам использовать Abrams по своему усмотрению, а скажет беречь и задействовать только в операциях, что называется, «наверняка». Но если деваться ВСУ будет некуда, то они бросят американские машины в открытый бой. В любом случае, как только они выйдут на фронт, мы увидим горящие Abrams, как видели ранее горящие Leopard», – уточнил собеседник.

    «К тому же Abrams – это очень тяжелая техника, которую можно использовать только в хорошую погоду. Когда начнутся дожди и снега, машины, вероятно, будут отогнаны в резерв как минимум на несколько месяцев. Плюс некоторое их количество перевезут на полигоны для обучения экипажей ВСУ», – указал он.

    Первые танки Abrams американского производства были доставлены на Украину, заявил в понедельник Владимир Зеленский. «Abrams готовятся к усилению наших бригад», – уточнил он, выразив «благодарность союзникам». Число поставленных машин не разглашается, однако газета New York Times  со ссылкой на двух представителей министерства обороны США пишет, что это первая партия из обещанных 31 танка.

    Примечательно, что начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в минувшую субботу предупреждал, что американские машины должны применяться в достаточно специфических операциях, так как их использование на передовой в боевых условиях ни к чему не приведет – они долго не проживут.

    При этом сами Abrams ранее критиковали в Пентагоне. В частности, там сообщили, что отказываются от планов по поверхностной доработке ныне имеющихся и начинают работы по повышению мобильности и живучести машин на поле боя, пишет Defense News.

    В танке будут модернизированы системы наведения, броня и многое другое. «Abrams больше не может наращивать возможности без увеличения веса, и нам необходимо уменьшить его логистическое воздействие», – заявил Глен Дин, исполнительный директор армейской программы США по наземным боевым системам.

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    26 сентября 2023, 10:53
    В Германии признали поставки неработающей техники Украине

    Глава МИД Германии Бербок признала, что Берлин поставлял Киеву неработающую технику

    В Германии признали поставки неработающей техники Украине
    @ Michele Tantussi/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Часть вооружений, которые Украина получила от Германии, является устаревшей, а часть и вовсе не работала, причем в Берлине знали об этом с самого начала, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

    «Если ты только обещаешь и не делаешь, и даже поставляешь что-то, что не работает, то это не помогает», – сказала Бербок в интервью телеканалу CNN.

    Некоторые немецкие системы уже устарели, признала она. «Про некоторые мы с самого начала знали, что они не работают, и говорили про это», – передает ТАСС слова главы внешнеполитического ведомства Германии.

    Берлин, по ее словам, пока не передал Киеву тактические ракеты Taurus, поскольку в том числе хочет убедиться в работоспособности поставляемых ВСУ вооружений. Сроки передачи Taurus Украине она не привела, отметив, что «они настолько сложны», что есть необходимость «прояснить все детали – как они будут работать, кто будет ими управлять».

    Как отметила Бербок, «у Украины времени мало», но Германия считает, что должна передавать работающую технику.

    Американские СМИ писали ранее, что после того, как Вашингтон передаст Киеву тактические ракеты ATACMS, Берлин также может передать Украине крылатые ракеты Taurus.

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    25 сентября 2023, 22:21
    Минобороны сообщило о семи сбитых БПЛА над Белгородской областью

    Минобороны: Российская ПВО сбила семь украинских БПЛА над Белгородской областью

    Минобороны сообщило о семи сбитых БПЛА над Белгородской областью
    @ РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система ПВО ликвидировала семь украинских БПЛА в небе над Белгородской областью, сообщают в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что в понедельник вечером российская ПВО пресекла попытку украинских беспилотников совершить атаку над Белгородской областью, ликвидировано семь БПЛА Украины.

    Как уточнил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков, дроны были сбиты в небе над Грайворонским городским округом.

    В данный момент оперслужбы выясняют информацию о последствиях. Предварительно, пострадавших нет, однако части беспилотника упали на один автомобиль.

    Ранее стало известно, что над Белгородской областью перехватили беспилотник ВСУ.

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    26 сентября 2023, 11:05
    Названо российское оружие для массового уничтожения лучших западных танков

    MWM: ВС России ракетой «Корнет» массово уничтожают лучшие западные танки

    Tекст: Ольга Никитина

    Вооруженные силы России широко применяют различные варианты противотанковой управляемой ракеты «Корнет», способной уничтожать лучшие западные бронированные танки, пишут американские СМИ.

    В статье издания Military Watch Magazine говорится, что российский «Корнет» способен нейтрализовать любую модификацию танка Leopard 2, даже с самой сильной броней. Отмечается, что после начала украинского контрнаступления в начале июня танки Leopard 2, включая современные Leopard 2A6, понесли значительные потери, а для более старых Leopard 2A4 и Leopard 1 потери оказались «еще более значительными», передает РИА «Новости».

    Также в публикации обратили внимание на сообщения о том, что западные страны широко развертывают на Украине не только спецназ и вспомогательный персонал, но также и передовых бойцов из регулярных частей. Так, издание отмечает, что ракеты Patriot Украина получила в гораздо более короткие сроки, чем потребовалось бы для обучения украинских операторов.

    На прошлой неделе сообщалось, что разведчики ВС России уничтожили танк Leopard с полностью немецким экипажем.

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