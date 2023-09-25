Председатель МУС Хофманьский объявлен в розыск в России

МВД России объявило в розыск председателя МУС Петра Хофманьского

Tекст: Вера Басилая

Как следует из базы МВД России, Петр Хофьманский объявлен в розыск, статья уголовного кодекса, по которой возбуждено уголовное дело против председателя МУС в России, не уточняется, передает ТАСС.

Кроме того, по уголовной статье в розыск объявлены первый вице-президент МУС Лус дель Кармен Ибаньес Карранса и судья Бертрам Шмитт.

Ранее глава СК Александр Бастрыкин заявлял, что российские следователи готовятся объявить в розыск судей Международного уголовного суда (МУС), выдавших «ордер на арест» президента Владимира Путина.



Напомним, в марте МУС выдал «ордер на арест» Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине.