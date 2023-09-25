За исключением примеров, когда наш партнер теряет суверенитет в пользу державы, сопоставимой с Россией по военным возможностям, ни один случай снижения российского влияния не должен восприниматься как трагедия и «конец игры».0 комментариев
Председатель МУС Хофманьский объявлен в розыск в России
МВД России объявило в розыск председателя МУС Петра Хофманьского
Председатель Международного уголовного суда (МУС) Петр Хофманьский объявлен в розыск по уголовной статье, следует из базы розыска МВД России.
Как следует из базы МВД России, Петр Хофьманский объявлен в розыск, статья уголовного кодекса, по которой возбуждено уголовное дело против председателя МУС в России, не уточняется, передает ТАСС.
Кроме того, по уголовной статье в розыск объявлены первый вице-президент МУС Лус дель Кармен Ибаньес Карранса и судья Бертрам Шмитт.
Ранее глава СК Александр Бастрыкин заявлял, что российские следователи готовятся объявить в розыск судей Международного уголовного суда (МУС), выдавших «ордер на арест» президента Владимира Путина.
Напомним, в марте МУС выдал «ордер на арест» Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине.