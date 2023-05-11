Бастрыкин заявил о планах объявить в розыск судей МУС

Российские следователи готовятся объявить в розыск судей Международного уголовного суда (МУС), выдавших «ордер на арест» президента Владимира Путина, заявил глава СК Александр Бастрыкин.

Следствие намерено объявить в розыск прокурора суда, председателей и трех судей, которые «активно влияли» на принятие решения о выдаче ордера, заявил Бастрыкин, передает ТАСС.

Кроме того, Бастрыкин заявил, что киевский режим в Донбассе занимался геноцидом жителей, в том числе детей, этого региона.

«Уничтожение целого народа по признакам народности, чтобы уничтожить Донбасс как республику, которая заявила о неразрывной связи с Россией», – указал глава СК.

Он напомнил, что украинские власти совершают тяжкие преступления против мирного населения, включая женщин, стариков и детей.

Напомним, в марте МУС выдал «ордер на арест» Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине.