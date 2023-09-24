Российские ПВО сбили украинский Ми-8 в ДНР

Tекст: Валентина Григоренко

Как указали в Telegram-канале ведомства, ВС РФ перехватили три противорадиолокационные ракеты «HARM», а также восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

В пресс-службе уточнили, что за прошлые сутки российская армия поразила 15 беспилотников в районах Горловки, Степного ДНР, Куземовки ЛНР, Самойловки, Червоногорки, Любимовки, Очеретоватого Запорожской области и Казачьих Лагерей Херсонской области.

Отмечается, что на Купянском направлении российские войска уничтожили более 20-ти украинских военных, два автомобиля, самоходную артиллерийскую установку «Акация», самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства, а также полевой склад боеприпасов в районе Берестового Харьковской области.

Минобороны заявило, что на Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 40 украинских военнослужащих, а также два автомобиля, а также в ходе контрбатарейной борьбы ВС России уничтожили артиллерийскую систему М777 производства США, гаубицу Д-30, 122 мм РСЗО кустарного производства «Партизан», а также полевой склад боеприпасов 126-й бригады теробороны в районе Шляхового Херсонской области.

В ведомстве добавили, российские военные поразили командно-наблюдательный пункт 126-й бригады теробороны в районе Берислава Херсонской области, узел связи 77-й аэромобильной бригады Украины в районе Часовго Яра ДНР, а также живой силе и военной технике противника в 109-ти районах.

Ранее в Минобороны России сообщили, что на Запорожском направлении российские войска нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 65-й механизированной бригады ВСУ в районе Работино Запорожской области.