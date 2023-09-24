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    Развожаев рассказал о чуде с иконой при атаке ВСУ на штаб ЧФ в Севастополе
    Зеленский приветствовал в парламенте Канады украинского нациста
    Группировка войск «Запад» уничтожила два танка Leopard ВСУ на Купянском направлении
    ОАЭ потребовали от Ирана прекратить оккупацию островов в Персидском заливе
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    Венгерский миллионер заявил о своем желании выкупить Закарпатье у Украины. Пример может оказаться заразительным, ведь на Волынь и Галичину претендуют поляки, а на Буковину и Бессарабию – румыны.

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    Кирилл Аверьянов Кирилл Аверьянов В центре страны НАТО объединяются русофилы

    В современном западном мире масштабный фестиваль людей, не скрывающих своей любви к России, выглядит неожиданно. Однако для значительной части болгар участие в русофильском движении – скорее, норма.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Почему России не быть колониальной империей

    Запад справедливо видел в разрушении своих колониальных империй «руку Москвы» – и не может простить нам этого до сих пор. Обращая на нас современные леволиберальные концепции «деколонизации», он передергивает, просто шулерит, пытаясь задеть нас нашим же оружием.

    19 комментариев
    24 сентября 2023, 13:57

    Российские ПВО сбили украинский Ми-8 в ДНР

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российские силы противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили украинский вертолет Ми-8 в районе Клещеевки Донецкой Народной Республики (ДНР), заявили в Минобороны России.

    Как указали в Telegram-канале ведомства, ВС РФ перехватили три противорадиолокационные ракеты «HARM», а также восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

    В пресс-службе уточнили, что за прошлые сутки российская армия поразила 15 беспилотников в районах Горловки, Степного ДНР, Куземовки ЛНР, Самойловки, Червоногорки, Любимовки, Очеретоватого Запорожской области и Казачьих Лагерей Херсонской области.

    Отмечается, что на Купянском направлении российские войска уничтожили более 20-ти украинских военных, два автомобиля, самоходную артиллерийскую установку «Акация», самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства, а также полевой склад боеприпасов в районе Берестового Харьковской области.

    Минобороны заявило, что на Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 40 украинских военнослужащих, а также два автомобиля, а также в ходе контрбатарейной борьбы ВС России уничтожили артиллерийскую систему М777 производства США, гаубицу Д-30, 122 мм РСЗО кустарного производства «Партизан», а также полевой склад боеприпасов 126-й бригады теробороны в районе Шляхового Херсонской области.

    В ведомстве добавили, российские военные поразили командно-наблюдательный пункт 126-й бригады теробороны в районе Берислава Херсонской области, узел связи 77-й аэромобильной бригады Украины в районе Часовго Яра ДНР, а также живой силе и военной технике противника в 109-ти районах.

    Ранее в Минобороны России сообщили, что на Запорожском направлении российские войска нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 65-й механизированной бригады ВСУ в районе Работино Запорожской области.

    23 сентября 2023, 15:06
    Российский разведчик рассказал об уничтожении танка Leopard с немецким экипажем
    Российский разведчик рассказал об уничтожении танка Leopard с немецким экипажем
    @ Thomas Imo/PHOTOTHEK/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Разведчики ВС России уничтожили танк Leopard с полностью немецким экипажем, рассказал командир разведгруппы ВС России, действующей на запорожском направлении, с позывным «Легенда».

    Он рассказал РИА «Новости», что после того, как танк уничтожили, разведгруппа выдвинулась к технике в надежде взять «языка». Оказалось, что все члены экипажа погибли, кроме механика-водителя. Когда тот проснулся, он стал кричать «нихт шиссен» (не стреляйте).

    По словам «Легенды», механик-водитель подчеркнул, что не является наемником, он военнослужащий Бундесвера и весь экипаж из одной роты. Кроме того, мехвод назвал свою бригаду и место ее дислокации.

    Российский разведчик добавил, что после того, как он сообщил немецкому мехводу о серьезности ранения, тот сказал, что «очень любит своего ребенка и жену и жалеет, что согласился сюда поехать». Командир разведгруппы обратился к западным инструкторам с призывом подумать, прежде, чем воевать с русскими.

    В сентябре британское внешнеполитическое ведомство сообщило, что на Украине погиб еще один наемник, прибывший из Великобритании. Погибшего звали Джордан Чедвик, он прибыл из графства Ланкашир. По информации СМИ, его тело обнаружили в водоеме со связанными руками.

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    23 сентября 2023, 16:20
    Российские танкисты рассказали, как случайно прорвали первую линию обороны ВСУ
    Российские танкисты рассказали, как случайно прорвали первую линию обороны ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Кристина Цыцура

    Трое военнослужащих танковой дивизии рассказали, как случайно прорвали первую линию обороны ВСУ.

    По словам одного из бойцов, около 9.00, выехав на БТР-82, они заблудились из-за особенностей местности. Находясь под обстрелом противника, они все же смогли прорвать первую линию обороны украинских сил.

    «Уже по факту поняли, что произошло. Заехали не туда», – пошутил один из солдат в интервью, опубликованном на Telegram-канале «Соловьев».

    За выполнение боевой задачи военнослужащие были награждены орденом Мужества.

    Ранее сообщалось, что ВС России отбросили ВСУ на исходные позиции на Угледарском направлении.

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    23 сентября 2023, 13:37
    ВС России уничтожили часть запасов снарядов ВСУ с обедненным ураном
    ВС России уничтожили часть запасов снарядов ВСУ с обедненным ураном
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    ВС России нанесли 12 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности по местам хранения боеприпасов, бронетанковой техники и нефтепереработки ВСУ.

    Также под удар попали пункты размещения иностранных наемников и центры подготовки, сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

    В ходе ударов был нанесен значительный ущерб системе материально-технического обеспечения группировок войск ВСУ.

    Удалось частично уничтожить запасы крылатых ракет и снарядов с обедненным ураном, ЗРК и другую западную технику, переданную Украине.

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    21 сентября 2023, 16:04
    Херш предсказал мятеж ВСУ в случае продолжения наступления
    Херш предсказал мятеж ВСУ в случае продолжения наступления
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    Если бы ВСУ приказали продолжить наступление, произошел бы мятеж, считает американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

    Со ссылкой на сотрудника разведки США Херш заявил, что «солдаты не хотят умирать больше, но это не соответствует той ерунде, которая происходит за авторством Белого дома при (президенте США Джо) Байдене», передает РИА «Новости».

    Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что военнослужащие Вооруженных сил Украины в последнее время стали чаще сдаваться в плен российским силам.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, активизация боевых действий в ходе украинского контрнаступления привела к тому, что не желающие воевать и участвовать в «мясных штурмах» солдаты ВСУ вновь начали сдаваться в плен. Однако бросивших оружие украинцев могло быть больше, считают военные эксперты. Но для этого России необходимо предпринять ряд мер как военного, так и агитационного характера.

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    23 сентября 2023, 08:57
    «Солнцепеки» ударили по скоплению живой мощи ВСУ

    ВС России ударили «Солнцепеками» по живой мощи ВСУ в Клещеевке, Красногоровке и Мало-Ильиновке

    «Солнцепеки» ударили по скоплению живой мощи ВСУ
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Тяжелые огнеметные системы (ТОС) «Солнцепек» ударили по скоплениям живой мощи ВСУ на Донецком направлении, сообщил глава пресс-центра группировки «Юг» Георгий Минесашвили.

    Уточняется, что российские военные нанесли огневое поражение по скоплениям украинских военных с помощью систем «Солнцепек» в Клещеевке, Красногоровке и Мало-Ильиновке, передает РИА «Новости».

    Также Минесашвили добавил, что средствами ПВО были уничтожены семь украинских БПЛА близ населенных пунктов Берестовое и Отрадовка в ДНР.

    Кроме того, по его данным, военные подразделения южной группировки отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении около Клещеевки, Марьинки и Северного.

    Ранее ТОС «Солнцепек» нанесла удары по украинским войскам в Клещеевке.

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    22 сентября 2023, 09:53
    Пушилин сообщил о «горячей» обстановке в Артемовске

    Врио главы ДНР Пушилин: Обстановка на Артемовском направлении остается «горячей»

    Пушилин сообщил о «горячей» обстановке в Артемовске
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Обстановка на Артемовском направлении остается «горячей», пока непосредственно Артемовск ВСУ хаотично обстреливают, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

    В своем Telegram-канале он указал, что обстановка в Артемовске все еще «горячая», ведутся хаотичные обстрелы со стороны ВСУ.

    Касательно Краснолиманского направления Пушилин отметил, что ВСУ предпринимали разведку боем по направлению к населенным пунктам Торское, Невское, Терны, Новоегоровка и Серебрянское лесничество.

    Однако ВС России поразили украинских военных огнем артиллерии, тем самым частично отбросив их на исходные рубежи, в том числе с использованием армейской авиации.

    Ранее российский разведчик сообщил, что украинские войска не смогут подойти незаметно к Артемовску из-за рельефа местности, вероятность прямого наступления ВСУ на город достаточно мала.

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    21 сентября 2023, 14:50
    ВС России поразили групповым ударом объекты военной промышленности Украины
    ВС России поразили групповым ударом объекты военной промышленности Украины
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Ольга Иванова

    ВС России нанесли групповой удар по объектам военной промышленности, а также центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства сообщается, что удар нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами. Отмечается, что цели удара достигнуты и все объекты поражены.

    Напомним, воздушная тревога объявлена утром четверга, 21 сентября, на всей территории Украины.

    Кроме того, в Киеве прогремели взрывы, в Святошинском районе города наблюдаются перебои с электро- и водоснабжением, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. Позже он заявил про взрыв в Дарницком районе. Мэр города также сообщал о работе систем противовоздушной обороны. Также он заявил, что «в некоторых микрорайонах Святошинского района нет света и воды».

    Коментарии (21)
    22 сентября 2023, 12:26
    Авиаэксперт объяснил отказ Украины от французских истребителей Mirage 2000

    Авиаэксперт Гусаров: Украина отказывается от поставок устаревших Mirage в надежде получить F-16

    Авиаэксперт объяснил отказ Украины от французских истребителей Mirage 2000
    @ Staff Sgt. Michael B. Keller/ U.S. Air Force/Wikimedia

    Tекст: Илья Абрамов

    Французские истребители Mirage действительно морально устарели. На Украине опасаются, что при согласии их получить, офис Зеленского лишится возможности выторговать более современные самолеты, сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Роман Гусаров. Ранее на Украине заявили, что ВСУ не нужны истребители Mirage 2000.

    «Mirage – это французский истребитель четвертого поколения, предназначенный для ведения воздушных боев. Украинцы видят, что схожие по характеристикам самолеты, которые уже стоят на вооружении ВСУ, проигрывают современным российским машинам, таким как Су-35. Поэтому офис Зеленского отказывается от поставок старой техники», – сказал главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.

    «Самолеты F-16, которые так активно выпрашивает Украина, также относятся к четвертому поколению. Однако, согласно замыслу противника, они нужны для ударов по наземным целям в нашем тылу, так как эта техника может нести ракеты Storm Shadow и их аналоги», – подчеркнул эксперт.

    «Но чтобы использовать современные ракеты, на самолете должно быть установлено специальное оборудование, обеспечивающее сопряжение между оружием и носителем. Видимо, Mirage для этого не приспособлен, что делает его малополезным», – акцентирует собеседник.

    «Если украинцы взяли бы Mirage, то западные страны могли бы притормозить поставки более современных самолетов под предлогом наличия у ВСУ техники. И хотя истребители пятого поколения ВСУ, скорее всего, так и не поставят, украинцы считают, что могут получить самолеты лучше Mirage, например тот же F-16», – резюмировал Гусаров.

    Ранее представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Украине не нужны французские истребители Mirage и другие устаревшие западные самолеты, которые уничтожит российская система ПВО. По его словам, ВСУ «важна любая помощь, но не в виде Mirage 2000».

    Игнат добавил, что Украина не может себе позволить принимать «что угодно» из авиационного парка. «Это просто нерационально, это просто будет истощать работу наших людей», – сказал он. Также представитель ВСУ отметил, что украинским военным нужен многоцелевой, современный самолет, а Mirage 2000 – устаревшая модель.

    Ранее Игнат заявлял, что Украина в перспективе хотела бы получить от США истребители пятого поколения F-35, а от Швеции – истребители нового поколения, которые находятся в стадии разработки.

    Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что не исключает возможность поставок Украине самолетов. Однако для этого нужно соблюдение трех критериев. Первый – полезность для украинской армии, в том числе с точки зрения продолжительности обучения персонала. Второй критерий, по словам Макрона, заключается в том, чтобы передача оружия не приводила к эскалации. В-третьих, эти поставки не должны ослабить обороноспособность Франции.

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    23 сентября 2023, 13:54
    Киев из-за потерь на Южнодонецком направлении начал выводить подразделения в тыл

    Минобороны: Киев начал выводить подразделения в тыл из-за потерь на Южнодонецком направлении

    Киев из-за потерь на Южнодонецком направлении начал выводить подразделения в тыл
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные на Южно-Донецком направлении отразили пять атак ВСУ, из-за огромных потерь Киев вынужден вывести подразделения в тыл, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что ВС России при отражении атаки украинских военных поразили более 950 человек живой силы убитыми и ранеными, 14 боевых бронированных машин, 32 автомобиля, пять орудий полевой артиллерии и уничтожили два склада с боеприпасами.

    В связи с огромными потерями и низким уровнем морально-психологического состояния ВСУ киевское командование начало выводить подразделений 38-й бригады морской пехоты и 110-й бригады территориальной обороны ВСУ в тыловые районы для восстановления боеспособности.

    Ранее стало известно, что ВС России сорвали ротацию украинских военных на южнодонецком направлении.

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    21 сентября 2023, 15:21
    Херш: В разведке США считают войска Украины деморализованными

    Херш заявил, что в разведке США считают ВСУ деморализованными

    Херш: В разведке США считают войска Украины деморализованными
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Кристина Цыцура

    В разведсообществе США считают, что войска Киева деморализованы, а ВСУ не смогут прорвать российские линии обороны, заявил американский журналист Сеймур Херш.

    По его словам, разведка США располагает отчетами с мест и данными технической разведки, которые указывают на то, что армия Украины сейчас деморализованная, передает РИА «Новости».

    ВСУ сдались в вопросе прорыва заминированных трехэтапных линий обороны ВС России, заявил Херш в материале, опубликованном на платформе Substack.

    Также журналист указал на отказ Киева попытаться захватить Крым или четыре новых российских региона. Войска Украины больше не имеют шанса на победу, добавил он.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский усомнился в способности ВСУ добиться успеха до конца года.

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    23 сентября 2023, 23:49
    В США заявили о потере боеспособности почти всех бригад ВСУ

    Экс-разведчик ВС США Риттер: Практически все бригады ВСУ в ходе «контрнаступления» потеряли боеспособность

    В США заявили о потере боеспособности почти всех бригад ВСУ
    @ REUTERS

    Tекст: Антон Никитин

    Практически все бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе «контрнаступления» потеряли боеспособность, заявил отставной разведчик ВС США Скотт Риттер.

    Американский военный разведчик в отставке отметил в интервью журналисту Гарланду Никсону, что когда потери составляют от 50 до 69% от изначальной численности подразделения, то оно теряет боеспособность. Риттер подчеркнул, что боеспособность потеряли практически все украинские бригады, передает РИА «Новости».

    По словам эксперта, в ходе контрнаступления украинцы несут огромные потери, причем некоторым подразделениям за время летне-осенней кампании пришлось трижды восполнять потери в подразделениях.

    Риттер выразил уверенность, что Украина полностью исчерпала все свои возможности по восполнению состава вооруженных сил, что потенциально может привести к поражению в конфликте. «Они теряют ужасно много людей», – резюмировал американский военный разведчик в отставке.

    Ранее в Минобороны сообщили, что Киев из-за потерь начал отводить подразделения в тыл. Напомним, 12 сентября президент России Владимир Путин назвал потери ВСУ с начала «контрнаступления».

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    21 сентября 2023, 19:48
    Законодатели США выступили против выделения помощи Киеву

    Группа из 29 законодателей США выступила против выделения 24 млрд долларов на помощь Киеву

    Законодатели США выступили против выделения помощи Киеву
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Группа из 29 американских законодателей выступила против удовлетворения запроса администрации США о выделении 24 млрд на помощь Киеву до предоставления отчета о потраченных уже предоставленных Украине средств.

    В послании Белому дому и президенту США Джо Байдену 23 конгрессмена и шесть сенаторов также интересуются, какие цели ставят перед собой США, финансируя Киев.

    В письме законодателей, которое опубликовал республиканец сенатор Джеймс Дэвид Вэнс, говорится, что американцы должны знать, на что были потрачены их деньги. Также Вэнс задается вопросами – стали ли украинцы ближе к успеху, и что администрация Байдена считает победой Украины, а также какова стратегия и план президента по выходу из украинского кризиса, передает ТАСС.

    Законодатели заявили, что пока не будут получены ответы на поставленные ими вопросы, они будут выступать против дополнительных расходов на помощь Украине.

    Ранее президенту Украины Владимиру Зеленскому отказали в выступлении в Конгрессе США.

    До этого спикер палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что США не готовы гарантировать президенту Украины Владимиру Зеленскому новый этап финансирования, отметив, что на встрече с ним будет требовать отчетности за уже предоставленную американскую помощь.

    Ранее Белый дом признал рост критики в Конгрессе США расходов на помощь Украине. В августе сообщалось, что Байден запросил у Конгресса 40 млрд долларов на первый квартал 2024 года. При этом на Украину из этих средств предлагается потратить 24 млрд долларов, то есть больше, чем на решение проблем самих США.

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    23 сентября 2023, 12:04
    Гагин сообщил о провале ВСУ в ходе наступления под Урожайным
    Гагин сообщил о провале ВСУ в ходе наступления под Урожайным
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Кристина Цыцура

    Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что ВСУ провалили наступление в районе Урожайного на южнодонецком направлении, большая часть группировки была уничтожена.

    Он сообщил, что войска Киева пытались несколько недель зайти на позиции ВС России, накрывая огнем артиллерии, но все оказалось безуспешно, передает ТАСС.

    По словам советника главы региона, потери подразделений Украины составили несколько сотен человек.

    Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что обстановка на Артемовском направлении остается «горячей».

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    23 сентября 2023, 22:59
    Лавров: Россия готова к переговорам по Украине без прекращения огня

    Глава МИД Лавров: Москва готова к переговорам по Украине, но не собирается рассматривать предложения по прекращению огня

    Лавров: Россия готова к переговорам по Украине без прекращения огня
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Москва в целом готова к переговорам по Украине, однако не собирается рассматривать предложения по прекращению огня, потому что однажды Россию уже обманули, заявил глава МИД Сергей Лавров после выступления на Генассамблее ООН.

    Лавров сообщил, что Москва в целом готова к переговорам по Украине. При этом глава МИД подчеркнул, что никаких предложений по прекращению огня Россия не будет рассматривать. Он пояснил, что «мы раз это рассмотрели, вы нас обманули», передает РИА «Новости».

    Ранее Лавров заявил, что «формула мира» президента Украины Владимира Зеленского абсолютно нереализуема, все об этом знают.

    Напомним, президент Владимир Путин указывал, что отмена на Украине указа о запрете переговоров с Россией может стать первым шагом к диалогу.

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    22 сентября 2023, 15:14
    Экс-разведчик США объяснил, почему у Украины нет шансов победить Россию

    Экс-разведчик Риттер: У Киева нет шансов победить Россию на поле боя

    Tекст: Ольга Никитина

    Российской армией руководят лучшие в мире офицеры, которые не оставят Вооруженным силам Украины никаких шансов на победу, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

    Риттер в эфире американского шоу The Jimmy Dore Show, в частности, отметил, что генерал-полковник Романчук, командующий группировкой ВС России на Запорожском направлении, «превосходит любого американского генерала», как и остальные русские генералы.

    Они, по словам Риттера, хорошо подготовлены. Также он отметил, что российские Вооруженные силы обладают «великолепным» оружием, а также «отличным руководством и мотивацией», передает РИА «Новости».

    «У украинцев нет шансов победить Россию на поле боя», – подчеркнул бывший американский разведчик. Он отметил, что в ходе своего так называемого контрнаступления ВСУ не смогли прорвать даже первую линию обороны, а за ней, напомнил Риттер, следуют «вторая, третья и четвертая» линии.

    «Они (Киев – прим. ВЗГЛЯД) уже все потеряли. Для Украины все кончено», – заключил эксперт.

    Газета ВЗГЛЯД писала о разочаровании Запада в украинском контрнаступлении.

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      Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок «посрамила скептиков». Привела пример того, когда президент Украины Владимир Зеленский у нее что-то просит, а она ему отказывает. Оказывается, Германия против лишения России права вето в Совбезе ООН. Вопрос только в том, на кого рассчитан этот детский лепет.

    • Карабах и Армения: что теперь будет?

      Всего сутки понадобились Азербайджану, чтобы завершить в свою пользу многолетний этнополитический конфликт в Нагорном Карабахе. Что теперь будет с армянами, Арменией и с правительством Никола Пашиняна? Как изменится Закавказье? На что нужно обратить внимание из России?

    • Проблемы Зеленского в США

      Новый визит президента Украины Владимира Зеленского в США станет для него значительно более грустным, чем предыдущий. Конгресс больше не хочет выделять Киеву денег, а прежде лояльные американские СМИ в красках расписывают поражения и даже преступления ВСУ. Что это изменит?

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