Когда рейхсканцлер Шольц предлагает российскому руководству зараз сгубить и себя, и жителей Новороссии, причем сгубить ни за понюх табаку, это очень сомнительная рекомендация не только его сердцу – уж какое там сердце! – но и уму.0 комментариев
Суд изменил меру пресечения экс-мэру Ижевска
Суд изменил меру пресечения экс-мэру Ижевска на заключение под стражу
Индустриальный райсуд Ижевска изменил меру пресечения экс-мэру Ижевска Олегу Бекмеметьеву, которого обвиняют в злоупотреблении полномочиями, с домашнего ареста на заключение под стражу, сообщила пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
Как говорится в сообщении, с учетом позиции прокуратуры Индустриального района Ижевска суд изменил меру пресечения в виде домашнего ареста на заключение под стражу на два месяца в отношении Бекмеметьева так как обвиняемый нарушил условия исполнения ранее избранной в отношении него меры пресечения в виде домашнего ареста, передает ТАСС.
Ранее в СК сообщили, что бывшего ижевского мэра Олега Бекмеметьева обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями. Подозреваемого поместили под домашний арест до 25 сентября, ему также установили несколько ограничений.