Если в Москве пойдут разговоры про Данциг и Бреслау, в Берлине возможно сдержанное к этому отношение, отнюдь не гневное. И наоборот: берлинские претензии к Польше будут встречены в Москве и Минске достаточно спокойно.14 комментариев
Экс-мэра Ижевска заподозрили в злоупотреблении полномочиями
Экс-мэра Ижевска Бекмеметьева заподозрили в злоупотреблении полномочиями
Бывшего ижевского мэра Олега Бекмеметьева обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили в региональном следственном управлении СК.
Следствие считает, что в 2021 году Бекмеметьев передал в собственность коммерческой структуре, занимающейся строительством многоквартирных домов, земли, которые находились в государственной собственности, передает ТАСС со ссылкой на СК.
Подозреваемого поместили под домашний арест до 25 сентября, ему также установили несколько ограничений.
Бекмеметьев руководил Ижевском с 2018 года, в мае 2023 года депутаты гордумы приняли его отставку.