Люди искренне убеждены в своем праве незыблемого морального светоча указывать России, что ей делать, обличать ее ошибки, пороки и даже преступления, ну и, разумеется, принуждать платить и каяться за сам факт ее существования.8 комментариев
Путин: Рекордно низкая безработица показатель эффективной экономической политики
Президент России Владимир Путин назвал рекордно низкую безработицу в России индикатором эффективной экономической политики.
В ходе заседания президиума Госсовета в Великом Новгороде Путин отметил, что низкая безработица – один из важнейших показателей эффективности экономической политики, передает ТАСС.
При этом он подчеркнул, что рост экономики может столкнуться с дефицитом трудовых ресурсов. «Мы должны этот фактор учитывать, реагировать на долгосрочную перспективу», – добавил он.
На прошлой неделе Банк России сообщил о том, что безработица в стране в очередной раз обновила исторический минимум. При этом глава Минэкономразвития Максим Решетников назвал низкий уровень безработицы тормозом для роста экономики.