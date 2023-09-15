Военные маневры у границ России и Белоруссии ведут все без исключения страны НАТО, непосредственно граничащие с ними. И выглядит это если не как прямая угроза, то как недвусмысленный сигнал о подготовке к боевым действиям.0 комментариев
ЦБ: Безработица в России обновила исторический минимум
Банк России: Безработица в России снова обновила исторический минимум
В очередной раз безработица в России обновила исторический минимум, следует из сообщения пресс-службы Банка России после заседания совета директоров регулятора по ключевой ставке.
Согласно сообщению, дополнительным структурным ограничением при этом является невысокая географическая и межотраслевая мобильность рабочей силы, передает ТАСС.
Напомним, в июле безработица в России обновила исторический минимум, достигнув 3%. При этом глава Минэкономразвития Максим Решетников назвал эту тенденцию тормозящим российскую экономику фактором.