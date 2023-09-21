Вера в то, что деньги на вас свалятся, если вы только подберете ключ к вселенной, научитесь нужным трюкам, овладеете правильными методами, – главное, что внушают адептам. Мысль, что так не бывает, отвергается как пораженческая.2 комментария
Лавров на полях ГА ООН встретился с гендиректором МАГАТЭ
Лавров провел встречу с гендиректором МАГАТЭ Гросси на полях ГА ООН
Министр иностранных дел Сергей Лавров на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН встретился с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.
По данным МИД России, стороны обсуждали основные направления деятельности агентства, вопросы безопасности Запорожской АЭС (ЗАЭС). Российская сторона подтвердила настрой на продолжение дальнейшего взаимодействия с Агентством с целью купирования угроз эксплуатации ЗАЭС со стороны киевского режима, передает радио Sputnik.
Также в ходе встречи был отмечен «долгосрочный губительный эффект применения боеприпасов с обедненным ураном», которые поставляется Киеву западными странами.
Гросси со своей стороны не исключил возможности нового визита на станцию. Он подчеркнул, что МАГАТЭ наблюдает повышенную военную активность вблизи ЗАЭС, и выразил уверенность в необходимости продолжения взаимодействия с Россией по проблематике ЗАЭС.
В середине сентября Гросси заявлял, что эксперты МАГАТЭ продолжают слышать многочисленные взрывы на некотором расстоянии от Запорожской АЭС.