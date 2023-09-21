  • Польша резко ответила на идею Зеленского о включении Германии в СБ ООН
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    Польша отказалась тонуть с Украиной
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    Во Франции призвали остановить Зеленского после обвинений в адрес Польши
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    Азербайджан выразил России соболезнования после гибели миротворцев
    Ходаковский: Донбасс мог закончить как Карабах
    В Армении сообщили о намерении Пашиняна сохранить власть «любой ценой»
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    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему «тренинги личностного роста» – всегда обман

    Вера в то, что деньги на вас свалятся, если вы только подберете ключ к вселенной, научитесь нужным трюкам, овладеете правильными методами, – главное, что внушают адептам. Мысль, что так не бывает, отвергается как пораженческая.

    2 комментария
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Всемирные игры дружбы – идеальный ответ Западу

    Россия создаст «стерильные» соревнования. На них не будет места политическим распрям и притеснениям атлетов из той или иной страны. Адекватные мира сего увидят, где на самом деле спорт может жить вне политики.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Обсуждая общее дело, мы начинаем верить в себя

    Обсуждая общее дело, мы начинаем верить в себя. Вера в себя заставляет нас действовать. В результате будущее становится таким, каким мы сами его хотим видеть, а не таким, какое для нас конструируют патентованные мудрецы в кабинетах.

    6 комментариев
    21 сентября 2023, 10:55

    Лавров на полях ГА ООН встретился с гендиректором МАГАТЭ

    Лавров провел встречу с гендиректором МАГАТЭ Гросси на полях ГА ООН

    Министр иностранных дел Сергей Лавров на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН встретился с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.

    По данным МИД России, стороны обсуждали основные направления деятельности агентства, вопросы безопасности Запорожской АЭС (ЗАЭС). Российская сторона подтвердила настрой на продолжение дальнейшего взаимодействия с Агентством с целью купирования угроз эксплуатации ЗАЭС со стороны киевского режима, передает радио Sputnik.

    Также в ходе встречи был отмечен «долгосрочный губительный эффект применения боеприпасов с обедненным ураном», которые поставляется Киеву западными странами.

    Гросси со своей стороны не исключил возможности нового визита на станцию. Он подчеркнул, что МАГАТЭ наблюдает повышенную военную активность вблизи ЗАЭС, и выразил уверенность в необходимости продолжения взаимодействия с Россией по проблематике ЗАЭС.

    В середине сентября Гросси заявлял, что эксперты МАГАТЭ продолжают слышать многочисленные взрывы на некотором расстоянии от Запорожской АЭС.

    20 сентября 2023, 22:41
    Премьер Польши объявил о полном прекращении поставок оружия Украине

    Премьер Польши Моравецкий: Варшава больше не поставляет Киеву оружия по причине перевооружения самым современным оружием

    Премьер Польши объявил о полном прекращении поставок оружия Украине
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Польша больше не поставляет Украине никакого оружия по причине перевооружения своих вооруженных сил самым современным оружием, заявил глава польского правительства Матеуш Моравецкий.

    Отвечая в интервью телеканалу Polsat на вопрос о том, продолжит ли Польша военную поддержку Киева, Моравецкий заявил, что Польша уже не передает Украине никакого вооружения. По его словам, Польша сама вооружается самым современным оружием, передает ТАСС.

    В среду посла Украины Василия Зварыча вызвали в МИД Польши из-за высказываний украинского лидера Владимира Зеленского на форуме Генассамблеи ООН. Ранее польские СМИ сообщили об отмене встречи президентов Польши и Украины на полях ГА ООН.

    Коментарии (32)
    20 сентября 2023, 21:59
    В США назвали сроки и причину возможной отставки Зеленского

    AT: США могут прекратить поддерживать Зеленского

    В США назвали сроки и причину возможной отставки Зеленского
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    США могут перестать поддерживать президента Украины Владимира Зеленского, а затем он будет отправлен в отставку после очередного пакета военной помощи, заявил старший научный сотрудник Центра политики безопасности Йорктаунского института Стивен Брайен в статье для Asia Times.

    Он предположил, что Зеленский может убедить Конгресс в выделении дополнительных средств Украине, но это станет его последней «победой», передает РИА «Новости».

    «Зеленский может получить урезанный пакет, а затем будет отправлен в отставку. Вряд ли он вернется», – сказал эксперт.

    В статье отмечается, что ВСУ не смогли прорвать оборону ВС России, несмотря на всю помощь стран НАТО в виде денег и вооружений. Сейчас контрнаступление Киева приводит только к росту потерь.

    Также Брайен указал на рост недовольства в США из-за продолжающегося конфликта на Украине.

    Коментарии (16)
    20 сентября 2023, 11:40
    CNN: Украинские спецслужбы стояли за ударом по Силам быстрого реагирования Судана
    CNN: Украинские спецслужбы стояли за ударом по Силам быстрого реагирования Судана
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    За серией ударов беспилотников и наземной операцией, направленной против Сил быстрого реагирования Судана, могли стоять украинские спецслужбы, показало расследование CNN.

    Украинский военный источник в разговоре с CNN охарактеризовал операцию как работу «несуданских военных». На вопрос о том, стоит ли за атаками Украина, он заявил, что «вероятно, ответственность за это несут украинские спецслужбы».

    Операция включала в себя серию нападений на военизированную группировку «Силы быстрой поддержки» (RSF), которая, как предполагается, получает помощь от группы «Вагнер».

    При этом CNN не смог однозначно подтвердить причастность Украины к серии ударов. Однако полученные телеканалом видеоматериалы выявили отличительные черты атак дронов в украинском стиле. Два коммерчески доступных дрона, широко используемые ВСУ, были задействованы как минимум в восьми ударах, при этом на контроллере дрона был виден текст на украинском языке.

    Эксперты также заявили, что использованная тактика, а именно схема пикирования дронов прямо на цель, была весьма необычной для Судана и более широкого африканского региона.

    «Тайные удары Украины в Судане ознаменовали бы драматическое и провокационное расширение театра военных действий Киева против Москвы», – заключает CNN.

    В августе появились кадры с мощным взрывом в столице Судана Хартуме, ЧП произошло в районе президентского дворца. СМИ сообщили об ударах по силам быстрого реагирования страны.

    Коментарии (19)
    21 сентября 2023, 08:33
    Россия ответила на провокационную речь президента Южной Кореи в ООН

    Посольство России назвало провокационной речь президента Южной Кореи Юн Сок Еля в ООН

    Россия ответила на провокационную речь президента Южной Кореи в ООН
    @ REUTERS/Caitlin Ochs

    Tекст: Ольга Никитина

    Заявления главы Республики Корея Юн Сок Еля о военном сотрудничестве России и КНДР, прозвучавшие в ходе выступления на Генассамблее ООН, являются безосновательными, провокационными и конфронтационными, заявило посольство России в Сеуле.

    В заявлении диппредставительства, опубликованном в его Telegram-канале, говорится, что заявления руководителя Республики Корея, прозвучавшие 20 сентября, не могут не вызывать глубокого сожаления. Отмечается, что власти Южной Кореи присоединились к пропагандистской кампании, инициированной Вашингтоном и направленной на дискредитацию российско-северокорейского сотрудничества.

    Подобные спекулятивные заявления расцениваются российской стороной как провокационные и конфронтационные. Подобная позиция, как подчеркивается в заявлении, идет в русле развязанной коллективным Западом во главе с США агрессивной гибридной войны против нашей страны.

    Заявления южнокорейской стороны выдержаны в «лучших» традициях «мегафонной» дипломатии и методов пресловутой фальшивой «пробирки» бывшего американского госсекретаря США Колина Пауэлла, говорится в сообщении диппредставительства России.

    В ходе выступления в ООН Юн Сок Ель, в частности, заявил, что Республика Корея посчитает «прямой провокацией» и угрозой поставки вооружения из КНДР в обмен на российские военные технологии. Российские дипломаты в этой связи подчеркнули, что Москва выполняет все взятые на себя международные обязательства, включая отношения с «добрым соседом и давним партнером КНДР».

    Напомним, сотрудничество России и КНДР обеспокоило Японию, США и Южную Корею.

    Коментарии (9)
    21 сентября 2023, 00:07
    Спикера теробороны ВСУ Эштон-Чирилло отстранили от должности

    Официального представителя СТО ВСУ Сару Эштон-Чирилло отстранили от должности после угроз российским журналистам

    Спикера теробороны ВСУ Эштон-Чирилло отстранили от должности
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Никитин

    Официальный представитель Сил территориальной обороны вооруженных сил Украины (СТО ВСУ) сержант Сара Эштон-Чирилло отстранен от должности и против него начато расследование, сообщила пресс-служба СТО ВСУ.

    Как утверждает пресс-служба Сил территориальной обороны вооруженных сил Украины в соцсети X (бывшая соцсеть Twitter), заявления сержанта Эштон-Чирилло в последние дни якобы не были одобрены командованием СТО или командованием ВСУ, передает ТАСС.

    В пресс-службе заверили, что командование СТО проведет официальное расследование обстоятельств этих заявлений, будут приняты соответствующие решения, а Эштон-Чирилло «будет немедленно» отстранен на время расследования.

    В прошлый четверг глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев обратился в Следственный комитет и ФСБ из-за слов спикера ВСУ о расправе над «кремлевскими пропагандистами». После этого глава СК Александр Бастрыкин поручил проверить слова спикера ВСУ на предмет угроз журналистам из России.

    В начале августа спикер теробороны ВСУ Сара Эштон-Чирилло заявила, что «украинцы – люди, а русские – нет», после чего попыталась представить свои слова «шуткой». Писатель, журналист, публицист Игорь Мальцев рассказывал про расчеловечивание русских на Западе, а писатель и историк Андрей Полонский разбирал нацистские высказывания Майкла-Сары Эштон-Чирилло, почти дословно перекликающиеся с мнением Геббельса.

    Коментарии (28)
    21 сентября 2023, 10:07
    Польша резко ответила на идею Зеленского о включении Германии в СБ ООН

    Варшава: Германия не рассчиталась за преступления Второй мировой войны

    Польша резко ответила на идею Зеленского о включении Германии в СБ ООН
    @ Emmanuele Contini/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Инициатива президента Украины Владимира Зеленского о включении Германии в число постоянных членов Совета Безопасности ООН должно вызывать «глубокое возражение», заявил замминистра иностранных дел Польши, представитель правительства республики по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик.

    Мулярчик на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) заявил, что Германия «не рассчиталась за грабежи и военные преступления во время Второй мировой войны против Польши, поляков и других народов, включая Украину». Берлин, по его словам, не может стать «гарантом мира и безопасности в мире». Мулярчик назвал это «очевидным», передает РИА «Новости».

    В прошлом году Варшава выдвинула список требований к Германии за ущерб, принесенный стране в годы Второй мировой войны. Польские власти в качестве компенсации за «варварство немцев» требуют около 6,2 трлн злотых (около 1,3 трлн долларов).

    Власти Германии не раз подчеркивали, что не видят оснований для каких-либо выплат, так как в 1953 году Польша официально отказалась от репараций.

    Коментарии (13)
    21 сентября 2023, 08:55
    В России предложили Украине способ вернуться к границам 1991 года

    Рогов предложил Украине вернуться к границам 1991 года, войдя в состав России новым округом

    В России предложили Украине способ вернуться к границам 1991 года
    @ Mary Altaffer/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, комментируя заявление Владимира Зеленского в ООН о возвращении Украины в «пределы международно признанных границ 1991 года», предложил Киеву осуществить эту инициативу путем вхождения в состав России в качестве нового округа.

    Рогов в комментарии РИА «Новости» согласился с мнением Зеленского в части необходимости для Украины вернуться к границам 1991 года, «но только тогда, когда она была в составе Советского Союза». С учетом нынешних реалий, по словам Рогова, «постукраинское пространство» после его освобождения от нацистов могло бы стать федеральным округом в составе Российской Федерации.

    Пытаясь выдвигать условия прекращения боев, Зеленский, по словам главы движения, не смог «обновить репертуар» для выступления в ООН. Прозвучавшие в ходе выступления президента Украины пункты звучали уже множество раз, напомнил Рогов.

    «Зеленскому, как лицедею, доподлинно должно быть известно, что заигранные концерты никто не смотрит, билеты не покупают», – подчеркнул Рогов.

    Напомним, Зеленский вновь представил на заседании СБ ООН свою «формулу мира» по урегулированию конфликта с Россией.

    Коментарии (12)
    20 сентября 2023, 20:40
    Украинский министр не смог сдать экзамен по госязыку

    Глава Минобразования Украины Лисовой не сдал экзамен по государственному языку

    Украинский министр не смог сдать экзамен по госязыку
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинский министр образования Оксен Лисовой не смог сдать экзамен на знание украинского языка, из-за этого в стране начался скандал, сообщают местные СМИ.

    Лисовой нарушил седьмую статью закона «О кабинете министров», обязывающую кандидатов на должность сдать экзамен на знание госязыка, сообщили источники, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Глава Минобра не прошел тест за шесть месяцев, что он находится в должности, утверждают собеседники. Глава ведомства «наплевал» на законы страны, это ставит под сомнение легитимность его назначения на эту должность, указывает пресса.

    В марте же СМИ писали, что Лисовой якобы написал кандидатскую диссертацию в 2012 году с помощью плагиата. В мае министр отказался от степени кандидата наук по философии. Он был назначен на должность 21 марта после отставки Сергея Шкарлета.

    Коментарии (11)
    20 сентября 2023, 15:21
    Зеленский усомнился в способности ВСУ добиться успеха до конца года
    Зеленский усомнился в способности ВСУ добиться успеха до конца года
    @ President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью телеканалу CNN подчеркнул, что не знает, сумеют ли ВСУ прийти к успеху до конца года.

    В интервью он также подчеркнул, что сосредоточен «на получении ракет большой дальности от США». При этом, по его словам, «Украина не хочет, чтобы они были нацелены на Россию», но желает сбалансировать «уровень боевых возможностей» противоборствующих сторон, передает ТАСС.

    Ранее Зеленский признал темпы объявленного Киевом контрнаступления незначительными, а ВСУ сейчас находятся в сложной ситуации.

    Коментарии (10)
    20 сентября 2023, 13:48
    Скачко: Польша может сказать Украине громкое «до свидания»

    Политолог Скачко: Поляки быстро подавят недовольство украинских нахлебников после отмены пособий

    Скачко: Польша может сказать Украине громкое «до свидания»
    @ REUTERS/Kacper Pempel

    Tекст: Евгений Поздняков

    Поляки относятся к украинцам как к наемным рабочим. Никакой жалости к ним они не испытывают. А если беженцы попробуют начать протест, его тут же подавят. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Скачко. Ранее в Польше заявили о прекращении выплат пособий гражданам Украины к концу 2023 года.

    «Польское общество устало от содержания большого числа украинских нахлебников. К тому же эти бездельники еще умудряются и шантажировать приютившую сторону. Вспомним, как Владимир Зеленский угрожал ЕС беспорядками в том случае, если потоки помощи прекратятся. Он, что называется, готов пилить сук, на котором сидел все эти полтора года», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «Однако отрицать вероятность погромов на территории Польши нельзя. Украинцев здесь достаточно много, а если им перекроют основной источник доходов, то эти люди получают хороший повод для объединения», – подчеркивает собеседник.

    «Но многое будет зависеть от того, смогут ли эти беспорядки организовать, четко обозначить цели протестов и найти приемлемого лидера. Тем не менее в Польше с украинцами долго возиться не будут», – считает политолог.

    «К ним относятся в лучшем случае как к наемным рабочим. Особого сочувствия в Варшаве к беженцам никто не питает, и если нахлебники решатся пройтись по столице с требованиями, их потуги отстоять «справедливость» быстро будут подавлены, а бунтовщиков вышлют домой», – уверен эксперт.

    «Кроме того, остановка выплат может стать первым шагом на пути к отмене и другой финансовой помощи «союзнику» со стороны Варшавы. В целом Дуда, при должных усилиях, действительно может сказать Украине громкое «до свидания». Главное, чтобы Польша сумела выстоять под давлением США и ЕС, поскольку западные страны сейчас крайне пристально следят за любыми выпадами в сторону Зеленского», – резюмирует Скачко.

    Ранее в Польше заявили о прекращении выплат пособий гражданам Украины к концу 2023 года. Об этом сообщил пресс-секретарь правительства страны Петр Мюллер. По его словам, поддержка беженцев может осуществляться только на период длящегося вооруженного конфликта. Он подчеркнул, что «в настоящее время нет решения о продолжении тех вещей, которые установлены».

    Говоря о мерах в рамках помощи украинцам, он добавил, что «они не будут продлены в большей степени». Кроме того, министр Польши по делам Европейского союза Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что дальнейшая поддержка беженцев возможна только при условии согласия местных граждан. Об этом пишет издание «Коммерсант».

    По его словам, правительство готово оказывать помощь украинцам, однако в случае, если поляки воспримут эту инициативу негативно, то ее продолжение окажется затруднительным. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Варшава заинтересована в миграции граждан Украины.

    Коментарии (5)
    20 сентября 2023, 21:40
    Лавров обвинил Запад в разжигании гражданской войны на Украине
    Лавров обвинил Запад в разжигании гражданской войны на Украине
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Западные страны сорвали выполнение Минских соглашений, поэтому несут ответственность за «развал Украины» и разжигание в ней гражданской войны, заявил глава МИД России Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

    По словам Лаврова, Запад избегает предметного разговора по решению украинской проблемы, передает ТАСС. «Видимо, для честного диалога аргументов у него нет», – сказал российский министр.

    Лавров указал на то, что на Западе «делают вид, что не помнят смысл Минских соглашений, заключавшийся в воссоединении Донбасса с Украиной при гарантии соблюдении прав человека».

    Также глава российского МИД отметил, что, говоря о территориальной целостности Украины, все молчат про решения ООН о необходимости для Парижа вернуть так называемую французскую Майотту в состав Союза Коморских островов, а для Лондона – уйти с архипелага Чагос.

    Ранее Лавров заявил о риске глобального конфликта из-за действий и позиции Запада.

    Коментарии (14)
    21 сентября 2023, 03:59
    Во Франции призвали остановить Зеленского после обвинений в адрес Польши

    Французский политик Филиппо призвал остановить президента Украины Зеленского после обвинения в адрес Польши

    Во Франции призвали остановить Зеленского после обвинений в адрес Польши
    @ t.me/V_Zelenskiy_official

    Tекст: Антон Никитин

    Необходимо остановить президента Украины Владимира Зеленского, который обвинил Польшу в поддержке России, пока его действия не привели к катастрофе, заявил французский политик, глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    Французский политик заявил в соцсети X (бывший Twitter, заблокирована в России), что Польша «срочно» вызвала в МИД посла Украины после того, как Зеленский обвинил «с полуслова» эту страну в поддержке России, передает РИА «Новости».

    По словам Филиппо, «зная Польшу», высказанное Зеленским обвинение «бредовое». Французский политик заявил, что Польша приняла много украинских беженцев и дала Зеленскому «больше всего».

    По мнению Филиппо, это еще раз доказывает безумный и до крайности своенравный характер Зеленского. Французский политик выразил уверенность, что Зеленский «никогда не захочет мира и дойдет до катастрофы, если его не остановить».

    Накануне премьер Польши Матеуш Моравецкий объявил о полном прекращении поставок оружия Украине. В среду посла Украины вызвали в МИД Польши из-за высказываний украинского лидера Владимира Зеленского на Генеральной Ассамблее ООН. Ранее польские СМИ сообщили об отмене встречи президентов Польши и Украины на полях ГА ООН.

    Коментарии (4)
    21 сентября 2023, 06:43
    Генсек ЛАГ рассказал про очередь в переговорную Лаврова на ГА ООН

    Генсек ЛАГ Ахмед Абу аль-Гейт рассказал про очередь в переговорную главы МИД России Лаврова на ГА ООН

    Генсек ЛАГ рассказал про очередь в переговорную Лаврова на ГА ООН
    @ t.me/MariaVladimirovnaZakharova

    Tекст: Антон Никитин

    Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт в ответ на шутку министра иностранных дел России Сергея Лаврова о «страданиях от изоляции» рассказал, что в переговорную главы МИД РФ в штаб-квартире ООН стоит целая очередь.

    При встрече генсек ЛАГ поинтересовался у Лаврова о том, как у него дела. «Все хорошо, только от изоляции страдаем», – сыронизировал российский министр. Генсек ЛАГ оценил шутку, подчеркнув, что в переговорную Лаврова в штаб-квартире ООН на полях сессии Генеральной Ассамблеи стоит целая очередь, передает ТАСС.

    Ранее в Германии обратили внимание на выступление канцлера ФРГ Олафа Шольца перед пустым залом ГА ООН. Сенатор Алексей Пушков объяснил это тем, что поезд истории остановку «Берлин» уже миновал.

    Коментарии (2)
    21 сентября 2023, 07:58
    Сотрудники СБУ стали массово продавать свои квартиры в городах ЛНР

    Жившие в ЛНР до 2014 года сотрудники СБУ массово пытаются продать свои квартиры в Луганске и других городах республики

    Tекст: Антон Никитин

    Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), жившие в ЛНР до 2014 года, сейчас массово через недобросовестных местных риелторов и нотариусов пытаются продать свои квартиры в Луганске и других городах республики, рассказал знакомый с ситуацией источник.

    По словам источника, сотрудники спецслужб Украины спешно пытаются через недобросовестных риелторов и нотариусов сбыть недвижимость в Луганске и в других городах ЛНР, несмотря на то что украинские власти утверждают, что скоро вернут территории республики. Источник уточнил, что этой ситуацией активно пользуются мошенники, которые подделывают документы и продают такие квартиры, нарушая действующее законодательство, передает РИА «Новости».

    По словам источника, от этих схем страдают обычные граждане, которые передают деньги и взамен получают сомнительные документы, по которым не могут быть полноценными хозяевами таких квартир. Источник подчеркнул, что это не единичный случай. Он выразил уверенность, что сотрудники спецслужб Украины понимают, что ВСУ не вернут эти территории, поэтому и пытаются получить деньги.

    Накануне новые регионы России с 1 марта 2024 года включили в границы Южного военного округа.

    Коментарии (7)
    21 сентября 2023, 10:22
    Появились детали удара «Ланцета» по украинскому МиГ-29

    РИА «Новости»: «Ланцет» поразил украинский МиГ-29 на дальности свыше 80 км благодаря новшествам

    Tекст: Ольга Никитина

    Барражирующий боеприпас «Ланцет» благодаря новшествам, внесенным в программно-аппаратный комплекс беспилотной системы, поразил украинский МиГ-29 на дальности более 80 км, сообщил информированный источник.

    Источник РИА «Новости» отметил, что внесенные изменения позволяют вариативно применять дроны-камикадзе за пределами прямой радиовидимости наземного комплекса управления. Кроме того, по его данным, использовались «отдельные новые конструктивные решения».

    Он сообщил, что украинский МиГ-29 удалось поразить прямым попаданием «Ланцета» в кабину, при этом запуск аппарата осуществлялся в тылу российских оборонительных позиций.

    Российский разведывательно-ударный контур с системой «Ланцет», как отметил источник, «стал по-настоящему «фронтовой длинной рукой».

    Американские СМИ писали ранее, что удар российского дрона по МиГ-29 ВВС Украины у Кривого Рога мог оказаться дебютом модернизированного «Ланцета».

    Коментарии (4)
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    Как Сталин заставил Черчилля снабжать СССР

    21 сентября 1942 года в Архангельск пришел арктический конвой PQ-18, следующий после своего предшественника, знаменитого и трагически погибшего PQ-17. Между тем после гибели PQ-17 Черчилль долго не хотел возобновлять отправку конвоев в СССР. Известно, что его переубедил Сталин – но кто подготовил для Сталина нужные тезисы для спора с британским премьером по столь ключевому вопросу? Подробности

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    Польша отказалась тонуть с Украиной

    Варшава объявила о полном прекращении поставок оружия Украине, отменяет выплаты пособий украинским беженцам. Ранее Польша запретила поставки зерна с Украины, а не ставший встречаться в ООН с Зеленским президент страны Анджей Дуда уже сравнил Украину с утопающим, который грозится утопить тех, кто пытается ему помочь. В чем причина столь кардинального охлаждения отношений между Варшавой и Киевом? Подробности

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • Проблемы Зеленского в США

      Новый визит президента Украины Владимира Зеленского в США станет для него значительно более грустным, чем предыдущий. Конгресс больше не хочет выделять Киеву денег, а прежде лояльные американские СМИ в красках расписывают поражения и даже преступления ВСУ. Что это изменит?

    • Хитрый план США: расширение Совбеза ООН

      США предложат историческую реформу Совбеза ООН: его расширение на пять или шесть стран. Это как противники России, так и ее союзники. Стоит ли Москве поддерживать эту инициативу? Без ее одобрения реализовать затею невозможно, и в ней есть подводные камни.

    • Без тормозов: Бербок наехала на Китай

      Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью американским СМИ заявила, что председатель КНР Си Цзиньпин является диктатором, для которого победа России на Украине «станет руководством к действию». Что в данном случае имеется в виду? И зачем Бербок говорит подобные глупости?

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