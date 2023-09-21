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Сотрудники СБУ стали массово продавать свои квартиры в городах ЛНР
Жившие в ЛНР до 2014 года сотрудники СБУ массово пытаются продать свои квартиры в Луганске и других городах республики
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), жившие в ЛНР до 2014 года, сейчас массово через недобросовестных местных риелторов и нотариусов пытаются продать свои квартиры в Луганске и других городах республики, рассказал знакомый с ситуацией источник.
По словам источника, сотрудники спецслужб Украины спешно пытаются через недобросовестных риелторов и нотариусов сбыть недвижимость в Луганске и в других городах ЛНР, несмотря на то что украинские власти утверждают, что скоро вернут территории республики. Источник уточнил, что этой ситуацией активно пользуются мошенники, которые подделывают документы и продают такие квартиры, нарушая действующее законодательство, передает РИА «Новости».
По словам источника, от этих схем страдают обычные граждане, которые передают деньги, и взамен получают сомнительные документы, по которым не могут быть полноценными хозяевами таких квартир. Источник подчеркнул, что это не единичный случай. Он выразил уверенность, что сотрудники спецслужб Украины понимают, что ВСУ не вернут эти территории, поэтому и пытаются получить деньги.
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