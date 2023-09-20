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    По сути, ситуация в Нагорном Карабахе не представляла бы особой угрозы для России, если бы не мандат российских миротворцев.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Обсуждая общее дело, мы начинаем верить в себя

    Обсуждая общее дело, мы начинаем верить в себя. Вера в себя заставляет нас действовать. В результате будущее становится таким, каким мы сами его хотим видеть, а не таким, какое для нас конструируют патентованные мудрецы в кабинетах.

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    Михаил Диунов Михаил Диунов Как Россия столетиями создавала военную промышленность

    В условиях нового нарастающего глобального конфликта мы вновь, как в дни Петра I и Александра II, развиваем мощную и современную военную промышленность. Раньше у нас это неизменно получалось. Получится и сейчас.

    22 комментария
    20 сентября 2023, 08:27

    Ростех начал создавать более легкие бронеплиты для бронежилетов

    Ростех начал создавать более легкие бронеплиты для бронежилетов российских военных

    Tекст: Александра Юдина

    Холдинг «Швабе» (входит в «Ростех») освоил выпуск облегченных в весе керамических бронеплит для бронежилетов ВС России, новые изделия останавливают выстрел из СВД, сообщили в госкорпорации «Ростех».

    Как отметил индустриальный директор комплекса вооружений Ростеха Бекхан Оздоев, бронеплиты производятся на мощностях Лыткаринского завода оптического стекла, при создании нового направления используется усовершенствованная российскими специалистами технология холодного изостатического прессования, передает РИА «Новости».

    «Конечные изделия получаются более прочными, легкими и дешевыми», – подчеркнул он.

    Также эксперт рассказал, что новые бронеплиты уже сегодня «очень востребованы у производителей экипировки для военнослужащих», так как завершился очередной этап испытаний, подтвердивший высокий класс защиты Бр5.

    Кроме того, в госкорпорации добавили, что во время испытаний панели обеспечили защиту не только от стандартного автоматного выстрела, но и от поражения пулями снайперской винтовки СВД, в том числе с бронебойными сердечниками.

    Уточняется, что новые керамические бронеплиты изготовлены из спеченного карбида кремния, превосходящего по характеристикам другие материалы, ранее использовавшиеся в керамокомпозитных бронепанелях. Такие бронеплиты имеют высокую прочность при меньшей толщине и относительно недорогой технологией производства.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как спецоперация породила вал народных изобретений.

    19 сентября 2023, 11:22
    Стало известно об уничтожении колонны ВСУ возле Работино

    Балицкий: Российские войска уничтожили двигавшуюся в Работино колонну ВСУ

    Стало известно об уничтожении колонны ВСУ возле Работино
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России уничтожили колонну с бронетехникой украинских войск, которая двигалась в сторону Работино в Запорожской области, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

    В своем Telegram-канале он отметил, что движение бронегрупп в направлении Работино вскрыла разведка, колонна была уничтожена.

    По словам Балицкого, ВСУ пытаются восстановить боеспособность и захватить Новопокровку и Ильиченково, но все планы противника о третьей волне контрнаступления в сентябре ВС России известны.

    Ранее российские войска отбросили ВСУ на исходные позиции на Угледарском направлении.

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    19 сентября 2023, 21:28
    В G7 предположили сроки окончания конфликта на Украине

    Tекст: Кристина Цыцура

    Страны G7 полагают, что конфликт на Украине может затянуться и продолжаться еще шесть-семь лет, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

    Отмечается, что странам G7 необходимо планировать финансовую и военную поддержку Киева с учетом продолжительности конфликта, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    «Конфликт может продолжаться еще шесть или семь лет», – говорится в материале агентства.

    Ранее страны G7 призвали КНР надавить на Россию с целью вывода войск с Украины.

    Коментарии (18)
    19 сентября 2023, 12:34
    Политолог: Белый дом припугнул Зеленского публикацией NYT об ударе ВСУ по Константиновке

    Политолог Скачко: Белый дом припугнул Зеленского публикацией NYT об ударе ВСУ по Константиновке

    Политолог: Белый дом припугнул Зеленского публикацией NYT об ударе ВСУ по Константиновке
    @ Liu Jie/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    США в отношении Владимира Зеленского используют тактику давления. Его припугивают в надежде на то, что он станет более сговорчивым. Если намеки Штатов будут проигнорированы, Белый дом примет решение о «сливе» заигравшегося комика. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Скачко. Ранее в США заявили о причастности ВСУ к нанесению удара по рынку в Константиновке.

    «Владимир Зеленский приезжает в США в состоянии эйфории. Но статья The New York Times, вышедшая в день его визита, призвана немного «попустить» забывшегося наглеца. Американцы не хотят, чтобы его заносило от ощущения собственной важности. Это своего рода намек: нам известен каждый твой шаг, каждое твое движение», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «Этот материал может стать первой ласточкой демонтажа образа Зеленского в качестве хорошего парня. Коней, конечно, на переправе не меняют, но, кажется, переправа уже оказалась позади. Судя по всему, США хотят перемирия, а уверенности в том, что действующая украинская власть сможет это обеспечить, нет», – отмечает эксперт.

    «В настоящий момент Зеленский устраивает Вашингтон, но у него есть некоторые минусы. И Штаты придерживаются своей давней тактики: на союзника нужно давить до тех пор, пока он не начнет мыслить в правильном направлении», – подчеркивает собеседник.

    «Уже сейчас мнимого «героя нации» пытаются «шугнуть» – то намекают на необходимость выборов, то угрожают контролем над переданными вооружениями. Статья с обвинениями ВСУ – логичный шаг на этом пути. Сейчас администрация Байдена посмотрит, насколько корректно Зеленский понял этот тонкий намек», – считает политолог.

    «Если будут положительные изменения, информационная кампания прекратится, в противном случае выпустят еще один материал, за ним другой. Приписать Украине можно многое. ВСУ далеко не «белые и пушистые». И если мы увидим новые статьи, это будет верным знаком того, что заигравшегося актера «сливают», – резюмирует Скачко.

    Ранее в США заявили о причастности ВСУ к нанесению удара по рынку в Константиновке. Об этом сообщается в расследовании издания The New York Times. В нем отмечается, что атака произошла со стороны подконтрольной Украине Дружковки. По сообщению газеты, снаряд был выпущен из комплекса «Бук».

    Публикация вышла в день приезда Владимира Зеленского в Штаты. Журналисты проанализировали спутниковые снимки, показания очевидцев и публикации в соцсетях, а также описание фрагментов снаряда. Подчеркивается, что удар был нанесен отклонившейся от траектории ракеты ПВО.

    При этом в материале указано, что украинские власти пытались помешать проведению расследования, однако репортеры сумели добраться до места взрыва. Издание указывает, что размеры отверстий и фрагментов, найденных на месте удара, соответствуют по форме и размеру снаряду 9М38, который запускается с ЗРК «Бук».

    Кроме того, на кадрах, заснятых камерой наблюдения, видно, что ракета влетела в Константиновку с подконтрольной Украине стороны. За несколько секунд до взрыва заметно отражение боеприпаса на припаркованном автомобиле, он двигался с северо-запада, что также доказал эксперт по взрывчатым веществам.

    По информации издания, за несколько минут до удара ВСУ выпустили две зенитные ракеты в сторону российской линии фронта из города Дружковка. Эту информацию подтверждают и очевидцы, опрошенные журналистами газеты. В статье подчеркивается возможность того, что снаряд мог дать сбой в полете, из-за чего он и не достиг намеченной цели.

    Напомним, российские эксперты уже представляли доказательства причастности ВСУ к удару по Константиновке. Так, авторы Telegram-канала «Военный осведомитель» писали, что в чатах местных жителей сообщали о пусках двумя украинскими самолетами ракет над Дружковкой, после чего и произошел взрыв на рынке.

    О трагедии высказывался и постпред России при ООН Василий Небензя. Он подчеркивал, что в результате действий противника погибли 16 человек, еще 32 пострадали. Он также отметил, что в Организации Объединенных Наций о произошедшем быстро забудут, как это уже было в случае с ударом по Краматорску в 2022 году.

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    20 сентября 2023, 07:51
    В США назвали уничтожившее МиГ-29 ВВС Украины новое российское оружие

    Forbes: Удар российского дрона по МиГ-29 ВВС Украины у Кривого Рога мог оказаться дебютом модернизированного «Ланцета»

    Tекст: Антон Никитин

    Начиненный взрывчаткой российский беспилотник поразил истребитель МиГ-29 ВВС Украины на взлетно-посадочной полосе авиабазы Долгинцево у Кривого Рога, удар мог стать боевым дебютом модернизированной версии российского дрона «Ланцет», выразил мнение обозреватель Forbes Дэвид Экс.

    Автор статьи рассказал, что начиненный взрывчаткой российский беспилотник поразил на взлетно-посадочной полосе авиабазы Долгинцево у Кривого Рога истребитель МиГ-29 ВВС Украины. Как считает обозреватель издания, этот удар мог стать боевым дебютом модернизированной версии российского дрона «Ланцет», передает РИА «Новости».

    Обозреватель отметил, что это плохие новости для потрепанных украинских военно-воздушных сил, так как обновленный «Ланцет» имеет большую дальность поражения целей и более опасен. По мнению автора статьи, теперь украинским военным придется использовать более отдаленные от фронта аэродромы и искать новые способы для защиты самолетов.

    Ранее стало известно, что в России планируется кратно увеличить выпуск беспилотников «Куб», «Ланцет», «Гранат», «Тахион». В начале сентября на Украине пожаловались на российские беспилотники «Ланцет», наносящие большой ущерб ВСУ.

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    19 сентября 2023, 10:00
    Российские войска отбросили ВСУ на исходные позиции на Угледарском направлении

    Врио главы ДНР Пушилин сообщил о безуспешной попытке ВСУ атаковать на Угледарском направлении

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России отбросили украинскую армию на исходные позиции на Угледарском направлении, уничтожены скопления противника на участках в лесополосе, сообщил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире «России-24».

    Пушилин заявил, что ВСУ пытались прорваться в районе Приютного и Старомайорского, но были отброшены на прежние позиции, также артиллерия прочесала лесопосадку, где было уничтожено скопление противника, передает ТАСС.

    Также, по словам врио главы ДНР, российским войскам удалось купировать ситуацию по рубежу Урожайное, Старомайорское и Новодонецкое и отбросить ВСУ на исходные позиции.

    Ранее российские военные отбили атаку ВСУ у Работино.

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    20 сентября 2023, 06:59
    Группа военнослужащих ВСУ сдалась в плен по открытому каналу связи

    Источник: Группа военнослужащих ВСУ сдалась в плен в ДНР после выхода в эфир по открытому радиоканалу

    Tекст: Антон Никтин

    Группа военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдалась в плен в ДНР после выхода в эфир по открытому радиоканалу, сообщил знакомый с ситуацией источник.

    По словам осведомленного источника, группы военнослужащих ВСУ планомерно сдаются в плен на всей территории СВО, по открытому каналу связи вызывая позывной «Волга», который находится на открытой частоте 149.200, передает РИА «Новости».

    Он передал видео, на котором двое военнослужащих ВСУ сдаются в плен российским бойцам, выходя с поднятыми руками.

    На вопрос о том, почему сдались, один из украинских военных сказал, что устал воевать. Когда российские военнослужащие спросили, сколько бойцов ВСУ осталось, те ответили: «Отделение» (от шести до 12 человек). По словам источника, позднее выяснилось, что сдавшиеся украинцы оказались мобилизованными.

    В минувшее воскресенье врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что российские военные на левобережье взяли в плен восемь военнослужащих ВСУ.

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    19 сентября 2023, 14:59
    Российские ПВО сбили украинский Су-25 в Запорожской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В последние сутки российские силы противовоздушной обороны уничтожили штурмовик Су-25 украинских воздушных сил, сообщили в министерстве обороны России.

    Самолет сбит у поселка Новопокровка в Запорожской области, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также российские силы ПВО за сутки перехватили 16 снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган». Уничтожены 38 беспилотников у поселков Нововодяное, Золотаревка (ЛНР), Берестовое, Александровка, Евгеновка (ДНР), Новомихайловка (Запорожская область) и Каиры (Херсонская область).

    С начала СВО уничтожено 473 самолета, 249 вертолетов, 6903 беспилотника, 437 ЗРК, 11 960 танков и других бронемашин, 1151 машина РСЗО, 6444 орудия полевой артиллерии и минометов.

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    19 сентября 2023, 14:04
    При обстреле ВСУ села Каиры в Херсонской области погиб человек

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) три часа обстреливали село Каиры в Херсонской области, один пожилой мужчина погиб, девять мирных жителей ранены, сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

    Алексеенко сообщил в своем Telegram-канале, что ВСУ били прямой наводкой из танка, минометов, сбрасывали на дома боеприпасы с дронов. По его словам, один беспилотник удалось посадить.

    Он также заявил, что местный старожил умер от тяжелых ран, пострадавшие госпитализированы.

    Ранее ВСУ повредили 11 жилых домов в Курской области.

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    19 сентября 2023, 12:59
    В МИД пообещали наказать украинских военных за издевательства над пленными

    Захарова: Россия привлечет к ответственности военных ВСУ по факту издевательств над пленными

    Tекст: Вера Басилая

    Россия привлечет к уголовной ответственности военнослужащих Украины, если подтвердятся факты их издевательств над российскими военнопленными, также жесткий ответ получат силовые посягательства ВСУ на Крым, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Дипломат заявила, что правоохранительные органы изучают видеозапись с российскими пленными на минных полях, если бесчеловечное обращение с ними подтвердится, виновные будут привлечены к уголовной ответственности.

    Кроме того, Захарова предостерегла ВСУ от силовых посягательств на Крым, комментируя заявление секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, пригрозившего «выкурить россиян с полуострова» с помощью оружия.

    Она напомнила «киевским экстремистам», что вопрос Крыма закрыт самими жителями в 2014 году. По ее словам, крымчане знали, что их будут «выкуривать» по-разному: экономически, социально, гуманитарно.

    Ранее Следственный комитет начал проверку видео с пленными российскими солдатами на минных полях.

    Напомним, украинские боевики отправили пленных солдат ВС России на минное поле в зоне спецоперации.

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    19 сентября 2023, 14:55
    Российские войска поразили четыре пункта управления бригад теробороны ВСУ
    Российские войска поразили четыре пункта управления бригад теробороны ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    На Донецком направлении подразделения Южной группировки во взаимодействии с авиацией отразили две атаки штурмовых групп ВСУ около Майорска и Каменки Донецкой народной республики (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Потери противника за последние сутки составили до 225 военнослужащих убитыми и ранеными, две бронемашины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В ходе контрбатарейной борьбы поражены польская самоходная артустановка Krab, две американские артиллерийские системы М777, самоходная гаубица «Гвоздика».

    На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации отражена атака 71-й егерской бригады ВСУ возле Вербового Запорожской области. Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ под Чаривным, Белогорьем и Новоданиловкой Запорожской области.

    За минувшие сутки на этом направлении ликвидированы порядка 175 военнослужащих, две бронемашины, отчитались в Минобороны.

    В ходе контрбатарейной борьбы поражены две польские самоходные артустановки Krab, американская артсистема М777, самоходная гаубица «Акация», две гаубицы Д-30, орудия «Мста-Б» и Д-20, перечислили в Минобороны.

    На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки «Центр», ударами армейской авиации отражены три атаки штурмовых групп 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ у Торского ДНР и южнее Червоной Дибровы Луганской народной республики (ЛНР).

    Уничтожены до 65 военнослужащих, две бронемашины, два пикапа, а также гаубица Д-20.

    На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки «Восток» отражена атака ВСУ поблизости от Старомайорского ДНР.

    Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 110-й бригады теробороны в районе Приютного Запорожской области. Потери противника составили более 115 военнослужащих, три бронемашины, гаубица «Мста-Б».

    На Купянском направлении ударами авиации Западной группировки поражена живая сила и техника ВСУ около Табаевки, Чернещины Харьковской области и Стельмаховки ЛНР.

    Ликвидированы порядка 20 военнослужащих и два автомобиля, в ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубицы Д-20 и Д-30, сообщил Конашенков.

    На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожены до 25 военнослужащих, поражены две американские артсистемы М777.

    Оперативно-тактической и армейской авиацией группировок войск ВС России нанесено поражение живой силе и технике противника в 127 районах.

    В районах Славянска и Богатыря ДНР поражены два склада вооружения 57-й мотопехотной бригады и 35-й бригады морской пехоты ВСУ.

    Поблизости от Серебрянки, Григоровки, Александрополя ДНР поражены три пункта управления 67-й, 100-й и 109-й бригад теробороны, подытожили в оборонном ведомстве.

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    20 сентября 2023, 05:54
    ВСУ потеряли в районе Андреевки до 215 военнослужащих

    Минобороны: Вооруженные силы Украины потеряли в районе Андреевки до 215 военнослужащих

    Tекст: Антон Никитин

    Российские войска сорвали две ротации штурмовых подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Клещеевки и Веселого (Донецкая Народная Республика), в районе Андреевки противник потерял до 215 военных, сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Георгий Минесашвили.

    Офицер Минобороны сообщил, что активными действиями подразделений группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией сорваны две ротации штурмовых подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Клещеевки и Веселого. Кроме того, противнику нанесены существенные потери в районе Андреевки, добавил Минесашвили, уточнив, что ВСУ потеряли до 215 военнослужащих, передает ТАСС.

    Кроме того, на донецком направлении в результате слаженных действий подразделений Южной группировки войск успешно отражены три атаки подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на соледаро-артемовском, александро-калиновском и авдеевском направлениях, сообщили в Минобороны

    Начальник пресс-центра также сообщил, что авиация группировки «Юг» нанесла поражение скоплениям живой силы и военной техники ВСУ. Артиллерия группировки уничтожила два пункта временной дислокации, четыре склада боеприпасов, десять автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы и радиолокационную станцию П-18.

    Противник также утратил пять гаубиц M777 и станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 американского производства, две самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика», орудие 2А36 «Гиацинт-Б», а также два миномета 120-мм калибра на соледаро-артемовском, александро-калиновском, авдеевском и лисичанском направлениях, добавил Минесашвили.

    Кроме того, по информации Минобороны, средствами противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и огнем стрелкового оружия уничтожены и подавлены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Александровка, Семигорье, Золотаревка, а также четыре реактивных снаряда РСЗО HIMARS.

    Напомним, в понедельник кабмин Украины уволил заместителя министра обороны страны Анну Маляр после лжи о взятии Андреевки.

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    19 сентября 2023, 10:15
    ПВО сбила над Мелитополем четыре ракеты ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила четыре украинские ракеты в небе над Мелитополем Запорожской области, сообщили в оперативных службах региона.

    Источник сообщил, что над Мелитополем прозвучала серия взрывов, российская ПВО сбила четыре украинские ракеты, передает ТАСС.

    Ранее российская ПВО сбила три воздушные цели на подлете к Шебекино.

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    19 сентября 2023, 22:17
    Российская система ПВО сбила над Белгородской областью беспилотник

    Глава Белгородской области Гладков: Система ПВО сбила над Шебекинским округом беспилотник самолетного типа

    Tекст: Антон Никитин

    Российская система ПВО сбила беспилотный летательный аппарат самолетного типа над Шебекинским округом Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    Как сообщил глава региона в своем Telegram-канале, в Шебекинском городском округе системой ПВО на подлете к городу сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Гладков уточнил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

    Ранее во вторник российская ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью, предотвратив попытку ВСУ атаковать объекты на территории России. Днем ранее силы ПВО уничтожили три воздушные цели на подлете к Шебекино Белгородской области.

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    19 сентября 2023, 14:12
    Минобороны сообщило о попытке ВСУ атаковать БПЛА территорию России

    Минобороны России сообщило о попытке ВСУ атаковать БПЛА территорию России

    Tекст: Кристина Цыцура

    Во вторник днем дежурные средства ПВО остановили попытку ВСУ совершить атаку беспилотниками по объектам на территории России.

    В Минобороны России сообщили, что украинский беспилотный летательный аппарат был уничтожен над Белгородской областью, говорится в Telegram-канале ведомства.

    Ранее сообщалось об уничтоженном беспилотнике над Брянской областью.

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    19 сентября 2023, 23:52
    Российская ПВО уничтожила над Орловской областью два украинских беспилотника

    Минобороны: Российская ПВО уничтожила над Орловской областью два украинских беспилотника

    Tекст: Антон Никитин

    Российская ПВО во вторник вечером уничтожила над Орловской областью два украинских беспилотника, сообщили в Минобороны.

    Ведомство сообщило в своем Telegram-канале, что около 22.30 дежурными средствами ПВО над Орловской областью уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, в результате пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Об уничтожении еще одного БПЛА над Орловской областью Министерство обороны сообщало около 21.00.

    Напомним также, во вторник вечером глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что российская ПВО сбила беспилотник самолетного типа в районе Шебекино.

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    Канада начала заигрывать с индийскими сепаратистами

    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что за убийством местного лидера сикхской общины Хардипа Сингха Ниджара могут стоять власти Индии. Ниджар выступал за независимость Халистана – несуществующего сикхского государства на территории индийского штата Пенджаб. В Нью-Дели отвергают любую причастность к этому инциденту. Что подвигло канадское руководство на эти обвинения и как этот шаг скажется на отношениях двух стран? Подробности

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    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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