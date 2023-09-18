Командир «Грузинского легиона» опроверг причастность к подготовке госпереворота в стране

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Это бред», – сказал Мамулашвили, комментируя заявление Службы государственной безопасности о вынашиваемых на Украине планах устроить переворот в Грузии. По его словам, грузинские власти «получают директивы из Кремля».

При этом он выразил беспокойство тем, что власти Грузии «могут передать России бойцов «легиона», которые приезжают на родину повидать родных».

Служба госбезопасности Грузии ранее заявила, что бывший заместитель главы МВД страны и действующий замначальника военной контрразведки Украины Георгий Лордкипанидзе является «одним из авторов» плана государственного переворота в Грузии в октябре-декабре этого года.

Также в СГБ назвали среди авторов заговора бывшего сотрудника личной охраны экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Михаила Батурина и командира воюющего за Украину «Грузинского легиона» Мамуку Мамулашвили.

По данным СГБ, планируется устроить в Грузии «майдан» по украинскому сценарию.

Глава парламента Грузии Шалва Папуашвили обвинял украинские разведслужбы в попытке дестабилизировать ситуацию в стране.