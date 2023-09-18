Затаить обиду на брань со стороны киевского режима Пекин, конечно, может. Но что толку, если объект его возмущения сам не знает, сколько проживет на этом свете?0 комментариев
Тбилиси обвинил украинскую разведку в дестабилизации в Грузии
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили обвинил украинские разведслужбы в попытке дестабилизировать ситуацию в стране, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Украина сегодня в войне, мы так солидарны с ней. И в это же время ее разведслужбы устраивают здесь дестабилизацию», – сказал он в понедельник, комментируя заявление Службы госбезопасности о вынашиваемых на Украине планах устроить переворот в Грузии.
«Украина превратилась в прибежище грузинских криминалов, которые занимают там высшие должности», – подчеркнул председатель парламента Грузии.
Как заявила Служба государственной безопасности Грузии, бывший замминистра внутренних дел Грузии, а ныне замначальника военной контрразведки Украины Георгий Лордкипанидзе является «одним из авторов» плана государственного переворота в Грузии в октябре-декабре этого года.
Также в СГБ назвали среди авторов заговора бывшего сотрудника личной охраны экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Михаила Батурина и командира воюющего за Украину «Грузинского легиона» Мамуку Мдинарадзе.
По данным СГБ, планируется устроить в Грузии «майдан» по украинскому сценарию.