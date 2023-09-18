Тбилиси обвинил украинскую разведку в дестабилизации в Грузии

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

«Украина сегодня в войне, мы так солидарны с ней. И в это же время ее разведслужбы устраивают здесь дестабилизацию», – сказал он в понедельник, комментируя заявление Службы госбезопасности о вынашиваемых на Украине планах устроить переворот в Грузии.

«Украина превратилась в прибежище грузинских криминалов, которые занимают там высшие должности», – подчеркнул председатель парламента Грузии.

Как заявила Служба государственной безопасности Грузии, бывший замминистра внутренних дел Грузии, а ныне замначальника военной контрразведки Украины Георгий Лордкипанидзе является «одним из авторов» плана государственного переворота в Грузии в октябре-декабре этого года.

Также в СГБ назвали среди авторов заговора бывшего сотрудника личной охраны экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Михаила Батурина и командира воюющего за Украину «Грузинского легиона» Мамуку Мдинарадзе.

По данным СГБ, планируется устроить в Грузии «майдан» по украинскому сценарию.