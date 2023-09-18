Затаить обиду на брань со стороны киевского режима Пекин, конечно, может. Но что толку, если объект его возмущения сам не знает, сколько проживет на этом свете?0 комментариев
Тбилиси заявил о планировании на Украине госпереворота в Грузии
Бывший замминистра внутренних дел Грузии, ныне замначальника военной контрразведки Украины Георгий Лордкипанидзе является «одним из авторов» плана государственного переворота в Грузии в октябре-декабре этого года, заявила Служба госбезопасности Грузии (СГБ), передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Также в СГБ назвали среди авторов заговора бывшего сотрудника личной охраны экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Михаила Батурина и командира воюющего за Украину «Грузинского легиона» Мамуку Мдинарадзе.
По данным СГБ, «иностранное государство» будет «координировать и финансировать» беспорядки в Грузии.
Как отмечает Служба госбезопасности, поводом для начала выступлений с «целью насильственной смены власти» должен стать возможный отказ Евросоюза присвоить Грузии статус кандидата.
В беспорядках планируется задействовать большую часть «легионеров», а также грузинскую молодежь, которую сейчас тренируют вблизи границы Украины и Польши.
По данным СГБ, планируется устроить в Грузии «майдан» по украинскому сценарию.
Будут создаваться палаточные городки, блокироваться магистрали и административные здания.
В частности, по «подтвержденным» сведениям СГБ Грузии, замысел заговорщиков состоит в том, чтобы устроить взрыв с жертвами в таком городке, который приведет к перестрелке между правоохранителями и участниками акций.
СГБ сообщила о «факторе высокого риска» в этих планах.