  • Тбилиси заявил о планировании на Украине госпереворота в Грузии
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В чем источник китайского терпения к выпадам украинцев

    Затаить обиду на брань со стороны киевского режима Пекин, конечно, может. Но что толку, если объект его возмущения сам не знает, сколько проживет на этом свете?

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Каким будет мир без гегемона

    Фрагментация пойдет глубже и будет строиться вокруг сильнейших в экономическом и военном планах стран мира, которые смогут сформировать вокруг себя достаточные для существования и развития союзы, обладающие значимым ресурсным потенциалом и рынком сбыта. Это условно китайский, американский, российский, индийский, возможно турецкий и прочие проекты.

    5 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Армения спустя 30 лет независимости ощущает себя ребенком России

    Историческая гордость, густо замешанная на мелких понтах, производит странную аберрацию в осознании армянской независимости. Идея о собственной уникальности как будто освобождает Армению от какой бы то ни было ответственности за настоящее положение вещей.

    29 комментариев
    18 сентября 2023, 11:01

    ВСУ повредили 11 жилых домов в Курской области

    ВСУ повредили 11 жилых домов поселке Теткино Курской области

    Tекст: Александра Юдина

    В результате обстрела со стороны ВСУ 11 жилых домов оказались повреждены в поселке Теткино Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт.

    В своем Telegram-канале он указал, что в общей сложности зафиксирован 21 прилет – повреждены крыши, фасады, ограждения 11 жилых домов. Региональные власти окажут собственникам помощь в ремонте.

    Также Старовойт отметил, что повреждения получили коммуникации, а некоторые улицы в поселке остались без электричества, газа и воды.

    Ранее ВСУ обстреляли село в Курской области, погиб мужчина.

    17 сентября 2023, 15:50
    Онуфриенко объяснил цели ударов по Харьковскому бронетанковому заводу

    Аналитик Онуфриенко: Уничтожение Харьковского бронетанкового завода заставит ВСУ гнать технику на ремонт во Львов

    Онуфриенко объяснил цели ударов по Харьковскому бронетанковому заводу
    @ кадр из видео

    Tекст: Алёна Задорожная

    Харьковский бронетанковый завод – это огромные территории с множеством цехов и ангаров. Для полного разрушения предприятия потребуются месяцы системных ударов по объектам, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее Минобороны РФ сообщило о поражении цехов Харьковского бронетанкового завода, где осуществлялся ремонт и восстановление бронетехники ВСУ.

    «Речь идет о ремонтном заводе, который располагается на Холодной горе. Удары по предприятию наносились и ранее. Один из первых был зафиксирован еще весной прошлого года», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Но проблема в том, что ни одного, ни двух прилетов для полного уничтожения завода недостаточно. Мы имеем дело с огромной площадью, на которой расположено много цехов и ангаров», – объясняет эксперт.

    «До начала СВО на Украине существовало 13 ремонтных заводов, функционировали из них только четыре. В Харькове ремонтируются советские танки, их у противника осталось еще достаточно много. Если вывести из строя этот завод, то ВСУ придется гнать технику во Львов», – добавил собеседник.

    «Соответственно, плечо доставки станет больше. Кроме того, объемы ремонта станут более ограниченными – на каждую единицу техники будет уходить больше времени. Так что преимущества для российской армии очевидны», – убежден аналитик.

    «Однако этого может быть недостаточно, ведь танки противника все равно будут попадать на фронт. Но если разорвать логистические цепочки, тогда у ВСУ возникнут реальные проблемы. И тут нам может помочь уничтожение мостов через Днепр», – считает эксперт.

    «Тогда просто не останется адекватных маршрутов доставки техники. Возить ее на тралах по автодорогам – занятие дорогое и не менее опасное. Речь идет о 12 переправах. Их не все можно разрушить, так как часть проходит через дамбы. Но в этом случае можно повредить полотно на подъезде», – заключил Онуфриенко.

    Ранее в Минобороны сообщили о нанесении удара по производственным цехам Харьковского бронетанкового завода недалеко от города Харьков. В Telegram-канале ведомства отмечается, что на предприятии осуществлялся ремонт и восстановление бронетехники ВСУ.

    В свою очередь координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на данные харьковских соратников утверждал, что также атакован сортировочный узел железной дороги. Координатор добавил, что после взрывов харьковчане слышали вторичную детонацию и звуки обрушения строительных конструкций.

    Харьковский бронетанковый завод – бывший 115-й танкоремонтный завод Минобороны СССР – после выхода Украины из состава Советского Союза занимался сначала производством, а затем в основном ремонтом танков советского образца, включая последние советские разработки Т-80 и модернизированные Т-80БВ.

    Коментарии (32)
    18 сентября 2023, 00:57
    Ходаковский сообщил о гибели командира 31-й Ульяновской десантно-штурмовой бригады

    Ходаковский сообщил о гибели командира 31-й Ульяновской десантно-штурмовой бригады Андрея Кондрашкина в ходе СВО

    Ходаковский сообщил о гибели командира 31-й Ульяновской десантно-штурмовой бригады
    @ t.me/aleksandr_skif

    Tекст: Антон Антонов

    В ходе специальной военной операции на Украине погиб командир 31-й Ульяновской десантно-штурмовой бригады полковник Андрей Кондрашкин («Дунай»), сообщил замглавы управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский.

    «Пока мы воевали рука об руку, мы подружились с Андреем, и сегодня нас очень глубоко ранило известие о его гибели», – сообщил Ходаковский, выразив соболезнования близким Кондрашкина и его боевым товарищам.

    Ходаковский заявил: «Уверен, что крылья его десантной души быстро доставят его к Престолу Божию, где он посидит и подождет нас – нам ещё нужно немного поработать», пишет «Коммерсант».

    Ходаковский рассказал, что их знакомство состоялось после освобождения Мариуполя, когда батальону «Восток» нужно было для выполнения новых задач работать вместе с бойцами 31-й бригады.

    Минобороны сообщало, что по итогам 2017 года Ульяновская десантно-штурмовая бригада была признана лучшей среди десантно-штурмовых соединений ВДВ России. В СМИ сообщали, что она принимала участие в боях за Гостомель в начале СВО. Как сообщается в открытых источниках, Кондрашкин также командовал 56-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригадой. В 2020 году он рассказывал, что принимал участие в трех вооруженных конфликтах.

    В апреле 2022 года сообщалось, что на базе 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады будет воссоздана легендарная 104-я дивизия. Дивизия была основана в декабре 1944 года. Окончательно ее сформировали в 1946 году, тогда 104-ю гвардейскую стрелковую дивизию реорганизовали в 104-ю гвардейскую воздушно-десантную ордена Кутузова дивизию. В 1998 году дивизию реформировали и сократили до бригады.

    Личный состав подразделения принимал участие в боевых действиях в Чечне, выполнял миротворческую миссию в Республике Абхазия, а также в составе миротворческих сил ООН в Югославии.

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    17 сентября 2023, 18:48
    Трамп сказал, как Украина могла избежать боевых действий

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим мог избежать эскалации конфликта с Россией, если бы отказался от части территорий, заявил бывший американский президент Дональд Трамп.

    Киевский режим мог бы потерять территории меньшего масштаба, чем уже потерял, он мог заключить сделку, и тогда никто бы не погиб, сказал Трамп NBC News, передает ТАСС.

    Он добавил, что такое решение позволило бы действующему украинскому руководству сохранить страну.

    Ранее президент России Владимир Путин отметил, что обещание Трампа за несколько дней разрешить острые проблемы, в том числе украинский кризис, не может не радовать.

    Коментарии (42)
    17 сентября 2023, 17:58
    Лукашенко заявил о стервятниках над Россией, Белоруссией и Украиной
    Лукашенко заявил о стервятниках над Россией, Белоруссией и Украиной
    @ Петр Сивков/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вокруг российских, белорусских и украинских земель «кружат стервятники», готовые заключить союз «хоть с дьяволом», чтобы занять места на политической карте, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    Такие политические деятели хотят стереть из мировой истории факты «политического позора и нравственного падения предшественников», сказал Лукашенко, говоря о Польше, передает БелТА.

    Польша одной из первых призвала нацистский рейх и подписала с ним договор о ненападении, а также секретное соглашение о разделе Чехословакии. После этого страна «была раздавлена» собственным бывшим союзником.

    В Варшаве не задаются вопросом: осталась бы Польша на карте мира, если бы не советские воины, и если бы осталась, то в каких границах. Польские власти вместо этого продолжают уничтожать следы памяти о своих освободителях, заключил президент Белоруссии.

    Ранее в Польше созвали специальную рабочую группу для подсчета ущерба, понесенного Польшей «по вине СССР» в ходе Второй мировой.

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    18 сентября 2023, 06:20
    В Польше пожаловались на заполненные продуктами магазины в России

    Польский портал O2 пожаловался на «хорошо оборудованные и процветающие магазины» в России

    Tекст: Антон Антонов

    Польские СМИ выразили разочарование в связи с ситуацией в России, посмотрев видео, снятое россиянкой в российских магазинах.

    Польский портал O2.pl оценил ролики, снятые россиянкой Светланой в TikTok. Она рассказала об изменениях цен и ассортимента в магазинах. Как отмечает, O2.pl нельзя сказать, «является ли Светлана такой ярой патриоткой или власти платят ей», но магазины, судя по видео, «полны и цены вовсе не такие страшные, как может показаться», передает РИА «Новости».

    O2.pl заявил, что из-за санкций в России «трудные времена, но страна справляется с препятствиями». В роликах можно увидеть «хорошо оборудованные и процветающие магазины, рестораны и галереи». «Нет никаких опасений, есть гордость за то, что она русская», – заявил автор статьи.

    Отмечается, что после ухода брендов в России перешли на местные аналоги продукции, которые O2.pl, однако, называет «подделкой». При этом сообщается, что у аналога McDonalds «русская Кола на вкус точно такая же, как и американская», не изменились и продукты. Кроме того, в магазинах достаточно «икры, которой так гордятся россияне», а также «до сих пор доступна» паста Nutella.

    O2.pl пишет, что специальная военная операция на Украине все еще идет и «ситуация в России, безусловно, еще изменится». Как заявил автор материала, Светлана «колоритна» и демонстрирует ситуацию в России с лучшей стороны, но это «не конец проблем».

    Напомним, польские СМИ также жаловались, что туристы из Польши возмущены тем, что огромное количество россиян приезжает на отдых в Таиланд, а на курорте им предоставлены все условия.

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    17 сентября 2023, 21:18
    Милли заявил о невозможности ВСУ при контрнаступлении вернуть земли

    Глава КНШ ВС США Милли заявил о невозможности для ВСУ вернуть территории в ходе контрнаступления

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинское контрнаступление не даст возможности киевскому режиму полностью вернуть утерянные территории, заявил председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.

    Наступление имеет ограниченные операционные и тактические цели, даже при их полном достижении ВСУ не смогут вытеснить российскую армию, сказал Милли в интервью CNN, передает РИА «Новости».

    Он не стал отвечать на вопрос о том, сколько потребуется украинскому руководству для достижения своих целей, указав, что это будет «продолжительный» процесс.

    Контрнаступление ВСУ он назвал «длительным, тяжелым и кровавым».

    Коментарии (12)
    18 сентября 2023, 00:27
    Буданов призвал не рассчитывать на украинский «парад победы» в Москве

    Глава украинской военразведки Буданов призвал не рассчитывать на окончание конфликта парадом ВСУ в Москве

    Буданов призвал не рассчитывать на украинский «парад победы» в Москве
    @ Ukrainian Presidential Press Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Руководство Украины осознает, что конфликт с Россией не закончится украинским «парадом победы» в Москве, заявил начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов.

    Буданов заявил, что Россия всю свою историю сталкивалась с вооруженными конфликтами, в связи с этим он не ждет, что Россия когда-либо примет решение сдаться, передает РИА «Новости» со ссылкой на Economist.

    Напомним, прежде Буданов громко заявлял о том, что украинцы скоро смогут вернуть контроль над Крымом. Он также утверждал, что ожидаемый Киевом выход вооруженных сил Украины на границы 1991 года – завершение только первого этапа конфликта.

    Коментарии (21)
    18 сентября 2023, 00:48
    Взрывы прогремели в Измаиле Одесской области

    Взрывы произошли в Измаиле Одесской области Украины

    Взрывы прогремели в Измаиле Одесской области
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В городе Измаиле Одесской области Украины слышны мощные взрывы, сообщают украинские СМИ.

    В Одесской области в ночь на понедельник была объявлена воздушная тревога, передает РИА «Новости».

    Также предупреждение действовало в Николаевской области. Сейчас воздушная тревога отменена в обоих регионах, передает ТАСС.

    Кроме того, украинские СМИ сообщают, что взрывы произошли в городе Херсон, который удерживают украинские войска.

    Накануне сообщалось о взрыве в городе Очакове Николаевской области Украины.

    Коментарии (4)
    18 сентября 2023, 06:59
    Зеленский отказался уступать территории ради мира
    Зеленский отказался уступать территории ради мира
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя возможность для Украины ради мира отказаться от части территорий, которые она считает своими, президент страны Владимир Зеленский отверг такой вариант.

    «Нет. Это наша территория», – заявил Зеленский в ответ на соответствующий вопрос. Также он заявил, что и после того, как благоприятные погодные условия пройдут, вооруженные силы Украины намерены продолжить попытки контрнаступления. По его словам, ВСУ нужно «двигаться вперед». Он призвал «забыть о погоде и тому подобном», передает ТАСС со ссылкой на СBS.

    Напомним, бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Украина могла избежать эскалации конфликта с Россией, если бы отказался от части территорий. Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что для начала мирных переговоров по украинскому вопросу необходим вывод российских войск. Председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли считает, что украинское контрнаступление не даст возможности киевскому режиму полностью вернуть утерянные территории.

    Коментарии (8)
    18 сентября 2023, 05:55
    Трамп указал на признак поражения Украины в конфликте с Россией

    Трамп заявил, что Украина терпит поражение в конфликте с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    Новостные издания «больше не пишут» о конфликте на Украине, это означает, что украинская сторона проигрывает, заявил бывший президент США Дональд Трамп.

    По словам Трампа, контрнаступления вооруженных сил Украины в итоге не произошло. Как заявил бывший глава американского государства, сейчас нельзя сказать, окажется ли Украина «под контролем», передает РИА «Новости» со ссылкой на NBC News.

    Напомним, Трамп заявил, что Украина могла избежать эскалации конфликта с Россией, если бы отказался от части территорий.


    Коментарии (3)
    18 сентября 2023, 06:46
    Взрывы прогремели в Хмельницкой области Украины

    Воздушная тревога и взрывы прозвучали в Хмельницкой области Украины

    Взрывы прогремели в Хмельницкой области Украины
    @ Danita Delimont/Jim Goldstein/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Взрывы произошли в Хмельницкой области Украины, на всей территории страны объявлялась воздушная тревога, сообщают украинские СМИ.

    После первого сообщения о взрывах поступила информация о повторных взрывах в Хмельницкой области, передает РИА «Новости».

    Воздушная тревога отменена на всей территории Украины. В столице и Киевской области она продолжалась два часа, в западных областях – около часа, передает ТАСС.

    Напомним, сообщалось, что взрывы прогремели также в городе Измаиле Одесской области Украины и в городе Херсоне, который удерживают украинские войска.


    Коментарии (3)
    18 сентября 2023, 09:25
    Маск раскритиковал украинское контрнаступление

    Американский бизнесмен Илон Маск раскритиковал украинское контрнаступление

    Маск раскритиковал украинское контрнаступление
    @ Matt Rourke/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Американский бизнесмен Илон Маск раскритиковал украинское контрнаступление, заметив огромные потери Киева и отсутствие перспектив взять новые территории.

    Так, в соцсети X (Twitter, заблокирован в России) Маск отметил, что Киев потерял очень много людей, однако не имеет возможности приобрести новые территории, передает ТАСС.

    Ранее Маска обвинили в срыве атаки Украины на ВМФ России вблизи Крыма. Маск пояснил, что отказал Киеву в активации Starlink у Крыма из-за опасений удара ВСУ по российскому флоту.

    Маск отверг обвинения в госизмене за отказ Украине в активации сервиса спутниковой связи Starlink на пути к Крыму, подчеркнув, что является гражданином США, имеет только этот паспорт и будет «бороться за Америку».

    Сенат США объявил о начале расследования в связи с отказом Маска по запросу украинских властей активировать сервис спутниковой связи Starlink на территории Крыма в 2022 году.

    Коментарии (5)
    17 сентября 2023, 22:52
    В Севастополе рассказали о применении аэрозольной маскировки в районе Южной бухты

    Губернатор Развожаев объяснил дым в районе Южной бухты Севастополя использованием аэрозольной маскировки

    Tекст: Антон Антонов

    Дым в районе Южной бухты вызван табельными средствами аэрозольной маскировки, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев со ссылкой на информацию от Черноморского флота.

    Развожаев в Telegram призвал жителей города «не переживать», отметив, что «запах неприятный, но это абсолютно безопасно».

    Позднее он сообщил, что «спасательной службой Севастополя зафиксирована информация о падении обломков сбитого БПЛА на одной из ферм на Северной стороне». Пострадавших и повреждений объектов нет.

    Напомним, Минобороны России сообщило об уничтожении над Крымом двух украинских беспилотников около 20.30 мск и еще одного около 21.30 мск.

    Коментарии (0)
    17 сентября 2023, 16:28
    Умер экс-глава украинской администрации Херсонской области Лагута
    Умер экс-глава украинской администрации Херсонской области Лагута
    @ khoda.gov.ua/Wikipedia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Скончался экс-руководитель украинской Херсонской областной военной администрации (ОВА) Геннадий Лагута, заявил действующий глава подконтрольной киевскому режиму части этого региона Александр Прокудин.

    Лагута умер в возрасте 49 лет, сообщил Прокудин, передает РИА «Новости».

    По данным украинской прессы, его якобы довели до того, что он свел счеты с жизнью, политика обвиняли в «сдаче Херсона». Официальных обвинений в его адрес не выдвигалось.

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    18 сентября 2023, 08:10
    В Гааге начались слушания по иску Украины против России о геноциде

    Суд ООН начал слушания по иску Киева против России о геноциде

    Tекст: Вера Басилая

    Международный суд ООН в Гааге в понедельник начинает слушания по иску Украины, который она подала в феврале 2022 года против России о нарушении конвенции о геноциде в связи с началом спецоперации.

    В понедельник будет выступать российская сторона, во вторник – Украина, а в среду – другие государства. Суд разрешил участвовать в слушаниях Германии, Австралии, Австрии, Словакии, Чехии, Бельгии, Хорватии, Дания, Канаде и Нидерланде и другим странам, передает РИА «Новости».

    Судебные слушания пройдут в Международном суде ООН в Гааге 18-27 сентября, блок заседаний посвящен предварительным возражениям России.

    Ранее представитель России Александр Шульгин на слушаниях в суде заявил, что иск Украины к России в Международном суде ООН основан на неправильном толковании права и противоречит здравому смыслу.

    Коментарии (11)
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