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При обстреле ВСУ села в Курской области погиб человек
Вооруженные силы Украины обстреляли село в Курской области, погиб мужчина, повреждены дома, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
В своем Telegram-канале губернатор сообщил, что Украина обстреляла село Плехово Суджанского района. От осколочного ранения на месте погиб 30-летний мужчина, также повреждения получили несколько домов.
Старовойт выразил соболезнования родным и близким погибшего, и пообещал оказать помощь в восстановлении разрушенных домовладений.
Ранее при обстреле ВСУ Новой Каховки пострадали 15 человек.