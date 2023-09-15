  • Минобороны: В экипаже пропавшего Ми-8 не было гражданина Таджикистана
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Американские кураторы «пятой колонны» поплатились за наглость
    The Jerusalem Post убрала Зеленского из топ-50 влиятельных евреев мира
    Бербок назвала Си Цзиньпина диктатором
    Германия стала милитаристским лидером Европы
    Премьер Венгрии раскрыл, что заставит ЕС перестать помогать Украине
    В США назвали возможные сроки поставок ракет ATACMS Киеву
    В Германии назвали количество конфискованных автомобилей россиян
    Фигуристку Дробязко лишили гражданства Литвы
    С обелиска городу-герою Киеву сняли советские звезды
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Нужны ли нам права человека

    Права человека – это как правила техники безопасности, которые пишутся кровью. В данном случае – очень большой кровью. Другое дело, что мы не можем признать за Западом монополии на то, чтобы выступать от имени прав человека.

    0 комментариев
    Кирилл Аверьянов Кирилл Аверьянов У НАТО началось осеннее обострение

    Военные маневры у границ России и Белоруссии ведут все без исключения страны НАТО, непосредственно граничащие с ними. И выглядит это если не как прямая угроза, то как недвусмысленный сигнал о подготовке к боевым действиям.

    2 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Ждем ли мы тут поуехавших

    Я начинаю подозревать, что споры вокруг так называемых возвращенцев – это отзвук более глубокого процесса, конфликта между спонсорами, покровителями, богатыми любовниками всех этих беглецов.

    21 комментарий
    15 сентября 2023, 18:15

    При обстреле ВСУ Новой Каховки пострадали 15 человек

    Tекст: Валентина Григоренко

    Число пострадавших в Новой Каховке Херсонской области в результате утреннего обстрела ВСУ увеличилось до 15 человек, один госпитализирован, сообщили в Минздраве региона.

    В сообщении говорится, что уничтожено 180 квартир, а 15 человек пострадали из-за сегодняшнего обстрела Новой Каховки со стороны Украины, передает РИА «Новости».

    Министр здравоохранения Херсонской области Артыш Сат заявил, что 14 пациентам помощь оказывается амбулаторно, одного с осколочными ранениями госпитализировали в Геническую центральную районную больницу.

    Глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев указал, что жилой квартал в Новой Каховке был обстрелян в пятницу в 9.20 с применением тяжелого натовского оружия.

    Напомним, в конце августа ВСУ обстреляли детсад в Новой Каховке Херсонской области.

    15 сентября 2023, 12:56
    Политолог объяснил возмущение на Украине после лжи Маляр о взятии Андреевки

    Политолог Скачко: Скандал с ложью Маляр об Андреевке обусловлен внутриполитической борьбой на Украине

    Политолог объяснил возмущение на Украине после лжи Маляр о взятии Андреевки
    @ President.gov.ua

    Tекст: Илья Абрамов

    Ложь Маляр о взятии Андреевки силами ВСУ – это очередная попытка информационной «перемоги». Однако идея провалилась из-за внутриполитической борьбы на Украине, сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Владимир Скачко. Ранее военные и политики Украины возмутились ложью замминистра обороны Анны Маляр о захвате Андреевки.

    «Слова Маляр о взятии села Андреевка в ДНР – это далеко не первая ложь, которую озвучивает украинское минобороны. Офис Зеленского нуждается в постоянных информационных «перемогах». Так они доказывают западным странам свою дееспособность, что позволяет выпрашивать больше денег и оружия. А на внутреннем контуре такие заявления помогают поддерживать образ «защитников страны», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «Тем не менее, украинцы уже видят эту ложь. Они обращают внимание и на рост кладбищ, и на множество раненых и инвалидов, и на обман с выплатами военным. Пока это недовольство не приводит к росту антивоенных настроений, однако власти теряют свой и без того уже низкий рейтинг», – подчеркнул собеседник.

    «Последний скандал с ложью об Андреевке может быть обусловлен внутриполитической борьбой на Украине. Сейчас мы наблюдаем драку пауков в банке. Другой возможный вариант – это недовольство работой Маляр на Западе. Возможно, эта ложь будет использована для ее отставки», – заключил Скачко.

    Ранее на Украине поднялась волна возмущения после ложного заявления замминистра обороны страны Анны Маляр о том, что украинские войска якобы взяли под контроль село Андреевка в ДНР.

    Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко призвал не читать заявления Маляр и обвинил минобороны Украины в невыполнении основных задач, в частности, касающихся обеспечения ВСУ. Вместо этого, по его словам, представители ведомства решили «в Киеве сесть и рассказывать, что вот то освободили, там атаковали и туда планируем наступать». «Какой-то цирк», – заявил он.

    Другой депутат Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что ей стыдно за заявление Маляр. По ее словам, в министерстве пора осуществить «кадровые решения». Парламентарий обвинила замминистра обороны в готовности делать непроверенные заявления ради «хайпа и позитивных новостей».

    Возмущение выразили и украинские военные. Одна из украинских бригад опровергла заявление Маляр и сообщила, что у Клещеевки и Андреевки идут «серьезные и тяжелые бои». В ВСУ подчеркнули, что ложные заявления «вредны, несут угрозу для жизни личного состава», сообщает ТАСС.

    При этом Маляр сначала отредактировала сообщение в соцсетях об «успехе» украинских войск, добавив в текст слова, что ситуация в Андреевке «очень сложная и изменчивая». Позднее ей пришлось сделать новое заявление. Она сказала, что случился «коммуникационный сбой между несколькими источниками информации, которые докладывают непосредственно с места событий».

    Напомним, врио главы ДНР Денис Пушилин опроверг заявления офиса Зеленского о якобы взятии села Андреевка под Артемовском. Пушилин отметил, что сейчас, по сути, повторяется недавняя ситуация с Опытным на Авдеевском направлении, когда в фейк о захвате ВСУ поверили сами украинские военнослужащие.

    Коментарии (8)
    14 сентября 2023, 07:40
    Корабль ЧФ России «Сергей Котов» отбил атаку украинских беспилотников
    Корабль ЧФ России «Сергей Котов» отбил атаку украинских беспилотников
    @ NASA/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку на Крым с использованием беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны России. В Черном море уничтожены украинские безэкипажные катера.

    Около 05.30 мск российская ПВО сбила 11 беспилотников над Крымом. Кроме того, около 05.00 Вооруженные силы Украины попытались атаковать пятью морскими безэкипажными катерами патрульный корабль Черноморского флота «Сергей Котов» в акватории Черного моря. В ходе отражения атаки все катера уничтожены огнем из штатного вооружения корабля, сообщило ведомство в Telegram.

    В ночь на среду Украина атаковала десятью крылатыми ракетами Севастополь, семь из них сбили системы ПВО. Под удар выпущенных Украиной ракет попал судоремонтный завод, повреждения получили два корабля, находившиеся на ремонте. Три украинских безэкипажных катера пытались атаковать отряд кораблей Черноморского флота, но были уничтожены.

    Коментарии (31)
    14 сентября 2023, 08:49
    Экс-аналитик ЦРУ предсказал сроки окончания наступления ВСУ

    Экс-аналитик ЦРУ Джонсон заявил, что Киев завершит контрнаступление в октябре

    Экс-аналитик ЦРУ предсказал сроки окончания наступления ВСУ
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi/File Photo

    Tекст: Александра Юдина

    Украинское контрнаступление закончится в октябре из-за смены погоды, заявил экс-аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон.

    По его словам, мобильность ВСУ сократится, как только изменится погода. Но у России все же будет возможность наносить удары по украинским базам, укреплениям, местам размещения и инфраструктуре ракетами и бомбами, доставляемыми боевой авиацией, передает Ura.ru.

    Джонсон также отметил, что Украина уже не сможет поддерживать свою армию.

    Президент Владимир Путин заявлял ранее, что потери Украины с начала контрнаступления составили 71,5 тыс. человек. По словам российского лидера, у украинского «контрнаступа» нет результатов и успехов, а поставки нового западного вооружения, в том числе истребителей F-16 Киеву не помогут.

    Коментарии (6)
    15 сентября 2023, 09:21
    Первый уничтоженный танк Challenger 2 ВСУ сожгли из засады

    Врио главы ДНР Гагин заявил, что ВС России сознательно загнали в засаду первый уничтоженный британский Challenger 2

    Первый уничтоженный танк Challenger 2 ВСУ сожгли из засады
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные охотились целенаправленно за британским танком Challenger 2, сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

    Так, разведка выявила места его передвижения в составе бронегруппы охранения, после чего была организована засада, в которой танк уничтожили из противотанкового ракетного комплекса, передает РИА «Новости».

    Гагин подчеркнул, что бронегруппы ВСУ хорошо охраняли танк, так как он обладает неплохими характеристиками – хорошее вооружение, хорошая пушка.

    «Challenger 2 не подлежит восстановлению, он полностью выгорел и развеял полностью миф о непобедимости британского оружия», – отметил Гагин.

    По словам ври главы ДНР, такая судьба ждет всех «иномарок», которые Украина получит и получила уже от своих хозяев из НАТО.

    «На них будет объявлена охота. У бойцов очень часто появляется просто некий охотничий инстинкт и охотничий азарт», – заключил он.

    Напомним, первый Challenger 2 в начале сентября был уничтожен российскими войсками также в районе Работина.

    Позднее стало известно, что российские военные уничтожили два танка Challenger в Запорожской области. Глава общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, как подбили второй Challenger 2.

    Коментарии (5)
    14 сентября 2023, 17:59
    Поляк рассказал об обмане Киева при выплате компенсаций погибшим наемникам

    Наемник из Польши пожаловался на отказ Украины выплачивать компенсации погибшим иностранцам

    Поляк рассказал об обмане Киева при выплате компенсаций погибшим наемникам
    @ REUTERS/Yannis Behrakis

    Tекст: Кристина Цыцура

    Власти Украины не выплачивают обещанные компенсации за погибших наемников из Польши, рассказал поляк, сражавшийся на стороне Киева.

    В интервью он сообщил, что ни одна из семей поляков, погибших на Украине, не получила компенсацию, которая должна была составлять 15 млн гривен (около 400 тыс. долларов – прим. ВЗГЛЯД), сообщает Telegram-канал «Военкоры «Русской весны», передает «Российская газета».

    По его словам, у него в группе погибли 10 человек. Сам наемник рассказал, что обратился к властям Украины с просьбой сдержать обещания и выплатить обещанные деньги.

    Ранее бойцы добровольческой бригады «Волки» в районе Соледара взяли в плен наемников из Польши и солдат ВСУ.

    Коментарии (25)
    14 сентября 2023, 07:16
    Минобороны показало боевую работу Т-90М «Прорыв» на Краснолиманском направлении

    Минобороны России сообщило о нанесении танками Т-90М «Прорыв» ударов по опорникам ВСУ на Краснолиманском направлении

    Минобороны показало боевую работу Т-90М «Прорыв» на Краснолиманском направлении
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    На Краснолиманском направлении экипажи танков Т-90М «Прорыв» группировки российских войск «Центр» нанесли огневое поражение по опорным пунктам и боевикам вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны России.

    В министерстве рассказали, что танки «выдвигаются к линии боевого соприкосновения и точными выстрелами наносят поражение по укрепленному опорному пункту украинских националистов», при этом «постоянно меняя позицию стрельбы» и оставаясь «неуязвимыми для возможного ответного огневого воздействия», передает ТАСС.

    Танкисты поддерживают связь с разведкой и операторами беспилотников. Огонь ведется из 125-миллиметровых орудий, используются как осколочно-фугасные, бронебойные, так и кумулятивные снаряды. Огонь ведется на дальность более 5 км – танки ведут прицельную стрельбу по баллистической траектории, используя рельеф местности и участки лесного массива.

    Механик-водитель танка с позывным «Тавда» сообщил, что «машина новая, 2023 года», работает «идеально». «Элементарные запуски, управление у нее гораздо лучше, по двигателю мощнее, кондиционер есть в машине», – рассказал он, отметив, что «вся приборная панель на экране отображается». По его словам, «наша техника гораздо лучше, надежнее, в любом климате ездит, нам ни грязь, ни снег, ни жара не страшны». «Главное, запоминать дорогу, чувствовать габариты машины», – сказал он.

    Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что на Краснолиманском направлении в районе Торского выступа сорваны две атаки ВСУ, российские артиллерия и авиация поразили подразделения 67-й механизированной бригады и 12-й бригады спецназначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) в районе Серебрянского лесничества. ВСУ потеряли около 40 боевиков и боевую бронированную машину. Российская ПВО сбила два украинских беспилотника, передает РИА «Новости».

    Начальник пресс-центра группировки «Юг» Георгий Минесашвили сообщил, что артиллерийским огнем уничтожены пункт временной дислокации ВСУ, пункт управления БПЛА, командный пункт в Красногоровке и Авдеевке. Также уничтожены три машины с украинскими диверсионно-разведывательными группами и позиция гранатометного расчета АГС в Верхнекаменском, Писецком, Выемке.

    Авиация нанесла удары по украинским позициям в районе Ступочки, в Веселом, Спорном, Белогоровке, Клещеевке, Богдановке, Курдюмовке, Красногоровке, Майорске. В результате контрбатарейной борьбы ВСУ лишились американского орудия М119 и гаубицы «Мста-Б» в Дылеевке. Были нанесены удары по складу с боеприпасами и блиндажу в Спорном. Также ВСУ потеряли девять минометов в Красногоровке, Новгородском, Верхнекаменском, Писецком, Георгиевке, Бердычи. ТОС «Солнцепек» нанесла удары по украинским войскам в Клещеевке.

    Напомним, танк Т-90М «Прорыв» – наиболее современный представитель семейства «девяностых» и самый приспособленный к условиям современного боя. Весной и летом сообщалось о поступлении партий этих танков в зону СВО.

    Коментарии (11)
    14 сентября 2023, 16:07
    ВС России начали применять FPV-дрон «Упырь» на Донецком направлении

    Российские военные начали применять FPV-дрон «Упырь» на Донецком направлении в зоне СВО

    ВС России начали применять FPV-дрон «Упырь» на Донецком направлении
    @ Алексей Сухоруков/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные начали применять FPV-дрон «Упырь» (first-person view, «вид от первого лица») на Донецком направлении в зоне спецоперации, сообщил представитель предприятия-производителя.

    По его словам, российские дроны «Упырь» применяются и на Донецком направлении, на данный момент одним из них операторы уже уничтожили пикап ВСУ, передает ТАСС. «Использование FPV-дронов заставляет противника отводить военную технику на более далекие позиции», – указал информатор.

    Представитель предприятия-производителя отметил, что объемы производства дрона достигли 300-400 машин в месяц, а техника собирается за счет средств, которые присылают жители России. Так, в случае, если появится помощь с помещением для цехов и финансированием, есть перспектива роста производства до тысячи дронов в месяц.

    Впервые дрон «Упырь» успешно применили в бою в мае, в условиях подавления сигнала силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника он сумел поразить блиндажи и укрепления ВСУ, уничтожив украинских военных.

    Коментарии (23)
    15 сентября 2023, 12:45
    В соцсетях сравнили видео с пленными бойцами на минном поле с кадрами из «Судьбы»

    В соцсетях сравнили видео с пленными российскими бойцами на минном поле с кадрами фильма «Судьба»

    В соцсетях сравнили видео с пленными бойцами на минном поле с кадрами из «Судьбы»
    @ кадр из фильма "Судьба","Мосфильм"

    Tекст: Вера Басилая

    На фоне появившихся в Сети кадров, как боевики ВСУ отправляют на минное поле пленных российских солдат, в соцсетях сравнили его с эпизодом из советского кинофильма «Судьба».

    В Сети распространяются кадры, как боевики ВСУ отправляют на минное поле пленных российских солдат. Пользователи соцсетей указали, что эта нечеловеческая жестокость показана в советском кинофильме «Судьба». В одном из эпизодов пленных советских бойцов отправили разминировать поле. После того, как раздался взрыв, фашисты открыли огонь по пытавшимся спастись из минной ловушки солдатам.

    Ранее Следственный комитет начал проверку видео с пленными российскими солдатами на минных полях.

    Напомним, украинские боевики отправили пленных солдат ВС России на минное поле в зоне спецоперации.

    Коментарии (13)
    14 сентября 2023, 22:49
    Украина объявила эвакуацию семей с детьми из Херсонской области
    Украина объявила эвакуацию семей с детьми из Херсонской области
    @ REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские власти решили эвакуировать гражданское население подконтрольной им части Херсонской области, сообщают СМИ.

    Обязательная эвакуация объявлена для семей с детьми, такое решение принял на подконтрольной Киеву части Херсонской области местный совет обороны, сообщает издание «Страна».

    По данным издания, решение об эвакуации касается Веселого, Берислава, Новоберислава, Змиевки, Красного Маяка, Тягинки, Львового, Ольговки, Бургунки, Николаевки, Отрадокаменки, Милового, Качкаровки, Дудчан, Новокаир, Золотой Балки, Михайловки, Гавриловки, Осокоровки, Никольского, Понятовки, Токаревки, Белозерки, Берегового, Великанского, Днепровского, Антоновки, Садового, Камышан, Приозерного, Зимовника.

    Напомним, еще зимой украинские войска проводили принудительную эвакуацию жителей из Херсона. После разрушения в результате украинских ударов Каховской ГЭС Киев велел устроить эвакуацию жителей районов правобережной части Херсонской области.

    Летом власти Купянского района Харьковской области объявили обязательную эвакуацию населения в связи с продвижением российских сил в регионе.

    Коментарии (10)
    12 сентября 2023, 20:04
    В ООН призвали прекратить использование кассетных боеприпасов на Украине

    Генсек ООН призвал прекратить использование кассетных боеприпасов на Украине

    В ООН призвали прекратить использование кассетных боеприпасов на Украине
    @ Gabriel Jenko/REUTERS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал остановить применение кассетных боеприпасов на Украине, предложив оставить этот вид оружия в прошлом, об этом заявила замгенсека ООН Изуми Накамицу на заседании Совета Безопасности ООН.

    Она отметила, что позиция генсека состоит в том, что данный вид вооружений должен стать историей, передает ТАСС.

    Накамицу добавила, что в ООН «отмечают сообщения о передаче снарядов с обедненным ураном для украинских войск». Все это вызывает серьезную озабоченность из-за риска эскалации насилия, сказала представитель организации.

    Ранее ВСУ кассетными боеприпасами натовского калибра обстреляли центр Донецка.

    Коментарии (11)
    14 сентября 2023, 08:45
    В ДНР рассказали о потерях Украины с начала СВО

    Гагин: Украина с начала СВО безвозвратно потеряла уже порядка 500 тыс. военных

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина c начала российской спецоперации потеряла уже порядка 0,5 млн военнослужащих, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

    По его словам, на Украине один из сотовых операторов (МТС-Украина) разместил в Сети ролик о том, что «около 400 тыс. адресатов больше не поднимут трубку», передает РИА «Новости».

    Он пояснил, что в видео были представлены силуэты украинских военнослужащих, которые уже не позвонят и никогда не примут звонок. При этом число в 400 тысяч – данные лишь одного из нескольких сотовых операторов Украины.

    Гагин добавил: был момент, когда генсек НАТО Йенс Столтенберг на заседании Европарламента на вопрос, правда ли, что на Украине погибли более 500 тыс. военнослужащих, ничего не ответил, но как раз своим молчанием подтвердил цифру.

    Гагин отметил, что в этих данных не были учтены санитарные потери, а также пропавшие без вести. По его мнению, у Украины сейчас не столько «кризис призывного ресурса», сколько риск «демографического срыва».

    Ранее президент Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил, что потери Украины с начала контрнаступления составили 71,5 тыс. человек, результатов и успехов у него нет.

    Коментарии (11)
    15 сентября 2023, 11:09
    ВС России нанесли удар с фланга по атакующим Вербовое подразделениям ВСУ

    Рогов: ВС России нанесли удар с фланга по атакующим Вербовое подразделениям ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Российские силы атаковали с фланга подразделения украинской армии, которые пытались наступать в районе Вербового на запорожском направлении, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, российские войска ударили с фланга из района Новокарловки по подразделениям ВСУ, которые находятся к северо-западу от Вербового. В итоге ВС России улучшили свои позиции, передает ТАСС.

    Рогов добавило, что ранее были отбиты две атаки ВСУ возле Новопрокоповка и Вербовое, где было уничтожено как минимум три единицы боевых бронированных машин, две из которых  – MaxxPro

    Ранее Рогов сообщил, что группа украинских солдат решила сдаться без сопротивления российским военным у Времевского выступа в Запорожской области.

    Коментарии (2)
    13 сентября 2023, 14:45
    На Запорожском направлении за сутки уничтожено более 200 украинских военных
    На Запорожском направлении за сутки уничтожено более 200 украинских военных
    @ t.me/mod_russia

    На Запорожском направлении подразделения российской группировки ударами авиации и огнем артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ возле Вербового Запорожской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Также было нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 47-й механизированной, 48-й аэромобильной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ у Работино Запорожской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    На Донецком направлении подразделения Южной группировки при поддержке авиации отразили восемь атак штурмовых групп 80-й десантно-штурмовой, 3-й штурмовой, 59-й мотопехотной и 110-й механизированной бригад ВСУ около Клещеевки, Андреевки, Первомайского и Красногоровки Донецкой народной республики (ДНР).

    Потери противника составили до 140 военнослужащих, две машины пехоты и гаубица «Мста-Б».

    В районе Новомихайловки ДНР уничтожен склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, отчитались в Минобороны.

    На Южно-Донецком направлении слаженными действиями подразделений группировки «Восток» при поддержке авиации отражены две атаки штурмовых групп 38-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ рядом с Новомайорским ДНР и Приютным Запорожской области.

    Потери противника на этом направлении составили до 235 военнослужащих убитыми и ранеными, две бронемашины, а также станция радиоэлектронной борьбы.

    За минувшие сутки ликвидированы порядка 205 военнослужащих, танк и три бронемашины, сообщил Конашенков.

    В ходе контрбатарейной борьбы поражены американские гаубицы М777 и М119, четыре орудия Д-30, одно орудие Д-20 и гаубица «Мста-Б», перечислили в Минобороны.

    Коментарии (10)
    12 сентября 2023, 19:38
    Названы условия, при которых США заставят Зеленского вести переговоры с Москвой

    Политолог Баширов: Готовность Зеленского к переговорам с Москвой зависит от выборов в США и на Украине

    Названы условия, при которых США заставят Зеленского вести переговоры с Москвой
    @ Brendan Smialowski/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    США толкнут Украину на переговоры с Москвой, если это будет выгодно для предвыборного рейтинга главы Белого дома Джо Байдена. Также ситуацию может изменить пикировка Вашингтона с Владимиром Зеленским, не желающим проводить президентские выборы в следующем году, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. Ранее президент России Владимир Путин назвал ряд условий для переговоров с Украиной.

    «Конечно, Зеленский запретов на переговоры сам не издавал, это было прямое указание США. Поэтому американцы разрешат диалог, когда он будет выгоден Штатам, а не Украине. А это зависит от внутриполитической ситуации в США в следующем году, когда обе партии начнут предвыборную президентскую гонку», – сказал политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов.

    «Рейтинг Джо Байдена падает, в его адрес звучат претензии из-за гигантских расходов на Украину. Если критика наберет еще большую силу, тогда Зеленский быстро передумает и будто бы самостоятельно разрешит себе вести переговоры. Это даст возможность привести конфликт к деэскалции и свернуть ряд дорогостоящих программ поддержки Украины», – спрогнозировал эксперт.

    «Еще один важный момент касается выборов на Украине. С отказом от проведения выборов в Раду США готовы смириться. Но Вашингтон не допустит отмены выборов президента. Для США предельно важно создать образ легитимного президента Украины. Поэтому Штаты давят на соблюдение электоральных процедур», – добавил собеседник.

    «В общем, если Зеленский попытается противостоять воле США в проведении президентских выборов на Украине, то сильно подорвет отношения с Вашингтоном. США все равно продавят электоральную процедуру. Но тогда мы с вами очень быстро увидим, как Зеленский или тот, кто придет на его место, поменяют свое мнение относительно переговоров с Москвой», – заверил аналитик.

    «Кроме того, в Кремле с марта прошлого года лежит проект договора, который был предложен украинской стороне. Соответственно, сейчас возможно приведение его в действие с актуальными корректировками, учитывая изменившиеся реалии на земле в нашу пользу», – резюмировал политолог.

    Во вторник президент России Владимир Путин участвовал в пленарном заседании восьмого Восточного экономического форума. В ходе ответов на вопросы президент говорил не только об экономике и развитии Дальнего Востока, но и высказался по международной повестке дня и спецоперации на Украине.

    По словам Путина, отмена на Украине указа о запрете переговоров с Россией может стать первым шагом к диалогу. «Если Соединенные Штаты считают, что Украина готова к переговорам, то пусть тогда отменят указ президента Украины, который запрещает вести переговоры, там же декрет вышел президента – он запретил сам себе вести переговоры и всем остальным», – сказал глава государства.

    Путин отметил также, что Россия не может прекратить боевые действия, если контрнаступление ведет противник. «Мне со многих сторон те люди, с которыми мы общаемся, которые выступают или хотели бы выступить в качестве посредников, говорят: «А вы готовы на прекращение боевых действий?» Но как же мы можем прекратить боевые действия, если противная сторона осуществляет контрнаступление? Мы-то что должны сделать? Они будут контрнаступать, а мы скажем: «А мы прекращаем». Мы же не троцкисты: «движение – все, конечная цель – ничто». Это плохая теория», – сказал Путин.

    Политолог Евгений Минченко в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отметил, что «как только начнутся проблемы для Украины на театре военных действий, тогда и возникнет история с переговорами». Политолог напомнил, что Москва изначально была за переговоры, «еще когда российские войска стояли в Киевской, Черниговской, Харьковской и Сумской областях».

    «Именно Россия инициировала трек переговоров сначала в Белоруссии, а потом в Стамбуле. Путин же показывал договор, который был парафирован украинской стороной, а потом американцы и англичане запретили украинцам подписывать его. В целом, конечно, Россия готова к переговорному процессу», – отметил политолог.

    Коментарии (0)
    14 сентября 2023, 01:54
    Житель Москвы задержан за участие в украинской террористической организации

    Задержанный за участие в украинской террористической организации житель Москвы Евгений Мищенко госпитализирован

    Житель Москвы задержан за участие в украинской террористической организации
    @ Nikolay Gyngazov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В понедельник правоохранительные органы задержали жителя Москвы Евгения Мищенко, он признал вину в участии в украинской террористической организации, в среду ему должны были избрать меру пресечения, но мужчина был госпитализирован, сообщил его адвокат Николай Фомин.

    Фомин сообщил, что следствие просило арестовать Мищенко на два месяца. Бабушкинский районный суд Москвы не вынес решения, так как Мищенко увезли на карете скорой помощи после жалобы на самочувствие, передает ТАСС.

    Дело вернули следователям «в связи с невозможностью рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения из-за отсутствия обвиняемого», сообщил Фомин. Мищенко «госпитализирован в одну из столичных больниц». Прокуратура хотела, чтобы рассмотрение продолжалось и в отсутствие Мищенко, но суд вернул материалы следствию.

    Мищенко задержали в понедельник, у него прошел обыск. Как следует из материалов дела, он признал вину по статье об участии в деятельности террористической организации – речь идет о запрещенном в России «Легионе «Свобода России». Мищенко грозит до 20 лет тюрьмы.

    В августе ФСБ задержала жительницу Алтайского края, искавшую радикалов для украинских боевиков по указанию этой же группировки. В июле ФСБ задержала подозреваемого в попытке поджога военной техники в Казани – участника запрещенного в России «Легиона».

    Коментарии (5)
    Главное
    В Алжире подтвердили визит Суровикина в составе делегации Минобороны
    ЦБ назвал основной фактор ослабления рубля
    Минченко объяснил слова Путина про барыню и казачка в адрес США и Украины
    Писториус вышел из себя при обсуждении возможных поставок Киеву ракет
    Премьер Венгрии раскрыл, что заставит ЕС перестать помогать Украине
    Шнуров извинился за отмену концерта «Ленинграда» в Москве
    Окружение музыканта Николаева опровергло сообщение о его реанимации

    ЕС пошел войной на китайские электромобили

    Брюссель пошел на одно из самых серьезных противостояний с Пекином. Он начинает расследование в отношении электромобилей из Китая, чтобы получить формальные основания для удаления «китайцев» с рынка. Однако ЕС стоит хорошо подумать: у Пекина есть заветные аккумуляторные батареи, без которых европейские автозаводы просто не справятся со своим «зеленым» переходом. Подробности

    Перейти в раздел

    В условиях СВО российским партиям стало сложно быть непохожими друг на друга

    Прошедшие в России выборы выявили ряд новых тенденций. С одной стороны, партиям стало сложнее быть непохожими друг на друга. С другой – не все партии внятно сформулировали свое предложение для избирателей. Какие еще ошибки были допущены в ходе ЕДГ-2023 и в каком состоянии партийная система России подойдет к следующим выборам? Подробности

    Перейти в раздел

    Как бывшие ПТУ стали популярнее вузов

    В российском образовании незаметно произошел поистине радикальный переворот. Колледжи – они же бывшие ПТУ, профтехучилища – стали престижны и популярны. Как это случилось и какими словами сами бывшие школьники объясняют свои изменившиеся предпочтения? Подробности

    Перейти в раздел

    Зерновой вопрос сгубил отношения Украины и ЕС

    Представитель Украины устроил истерику на встрече восточноевропейских стран по проблеме украинского зерна. В Киеве считают, что поляки намеренно препятствуют его транзиту с помощью ветконтроля, и возмущены перспективой продления зернового эмбарго на уровне ЕС. Отношения между Украиной и ее еврососедями развиваются удачным для России образом. Подробности

    Перейти в раздел

    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Мы скоро попрощаемся с Байденом

      Конгресс США начал процедуру импичмента против президента Джо Байдена в связи с его участием в коррупционных схемах сына. У 80-летнего политика хорошие шансы избежать официального обвинения. Но шансов на то, чтобы остаться президентом после 2025 года, уже не осталось. Это скорее плохая новость и для Дональда Трампа тоже.

    • Как Маск «предал» США ради Крыма

      Правительство США подало на Илона Маска в суд. Ранее его обвинили в государственной измене из-за того, что он якобы отключил связь Starlink, когда ВСУ пытались атаковать Черноморский флот России в Крыму. Теперь самый богатый человек планеты спешно меняет показания.

    • «Пятая колонна» Зеленского в Европе

      Президент Украины Владимир Зеленский дал большое интервью влиятельному журналу The Economist и поделился своим видением будущего Украины. Помимо прочего, он пригрозил Западу бунтами выходцев из Украины в том случае, если Евросоюз сократит помощь Киеву. Это блеф? Или у него правда есть в Европе «пятая колонна»?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Нацпроект «Культура»
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............