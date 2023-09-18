Фрагментация пойдет глубже и будет строиться вокруг сильнейших в экономическом и военном планах стран мира, которые смогут сформировать вокруг себя достаточные для существования и развития союзы, обладающие значимым ресурсным потенциалом и рынком сбыта. Это условно китайский, американский, российский, индийский, возможно турецкий и прочие проекты.2 комментария
Маск раскритиковал украинское контрнаступление
Американский бизнесмен Илон Маск раскритиковал украинское контрнаступление
Американский бизнесмен Илон Маск раскритиковал украинское контрнаступление, заметив огромные потери Киева и отсутствие перспектив взять новые территории.
Так, в соцсети X (Twitter, заблокирован в России) Маск отметил, что Киев потерял очень много людей, однако не имеет возможности приобрести новые территории, передает ТАСС.
Ранее Маска обвинили в срыве атаки Украины на ВМФ России вблизи Крыма. Маск пояснил, что отказал Киеву в активации Starlink у Крыма из-за опасений удара ВСУ по российскому флоту.
Маск отверг обвинения в госизмене за отказ Украине в активации сервиса спутниковой связи Starlink на пути к Крыму, подчеркнув, что является гражданином США, имеет только этот паспорт и будет «бороться за Америку».
Сенат США объявил о начале расследования в связи с отказом Маска по запросу украинских властей активировать сервис спутниковой связи Starlink на территории Крыма в 2022 году.