Историческая гордость, густо замешанная на мелких понтах, производит странную аберрацию в осознании армянской независимости. Идея о собственной уникальности как будто освобождает Армению от какой бы то ни было ответственности за настоящее положение вещей.19 комментариев
Сийярто призвал скорей завершить конфликт на Украине для сохранения жизни венгров
Конфликт на украинской территории должен закончиться как можно скорее, Будапешт не желает, чтобы в нем гибли живущие в Закарпатье венгры, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
На Украине живет большая венгерская община, ее членов мобилизуют в ВСУ, и эти венгры погибают, Венгрия не хочет «терять жизни венгров», заявил Сийярто в интервью Bloomberg, передает ТАСС.
Необходимо закончить конфликт как можно скорее, нужно прекратить огонь и начать мирные переговоры, подчеркнул глава МИД страны.
Венгрия не согласна с мнением западноевропейских стран о том, что условия для мирных переговоров «недостаточно хороши», это не тот случай. Нынешние условия для мирных переговоров «намного хуже, чем были вчера», но они лучше, «чем будут завтра», подчеркнул Сийярто.
В августе Сийярто заявлял, что Евросоюз принял ошибочные решения в отношении украинского конфликта, что ослабило экономику и безопасность ЕС.