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Венгрия указала на последствия ошибок ЕС в отношении конфликта на Украине
Глава МИД Венгрии Сийярто: Ошибки ЕС в отношении конфликта на Украине ослабили экономику и безопасность объединения
Ошибочные решения ЕС, в том числе в отношении конфликта на Украине, привели к ослаблению экономики и безопасности этого крупнейшего международного объединения, отметил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на Стратегическом форуме в Словении.
Глава МИД Венгрии раскритиковал процесс принятия решений в ЕС. Он констатировал, что в результате допущенных ошибок ЕС в последние годы значительно ослаб. По словам Сийярто, это нашло отражение в трех важных областях: безопасности, экономике и энергетике, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что безопасность ЕС была ослаблена конфликтом на Украине, который можно было попытаться урегулировать с помощью переговоров, но ЕС предпочел этого не делать, заняв откровенно воинственную позицию. Сийярто посетовал, что стоило только заговорить на встречах глав МИД стран ЕС о решении этой проблемы мирным путем, как на тебя тут же навешивали ярлык российского шпиона и «кремлевского пропагандиста».
Коснувшись экономики, он напомнил, что и в этой сфере положение Евросоюза ухудшилось, о чем свидетельствует, в частности, тот факт, что если в 2010 году доля ЕС в мировом ВВП составляла 22%, а доля Китая равнялась 9%, то сейчас доля Китая достигла 18%, тогда как доля ЕС уменьшилась до 17%. С учетом этого подход ЕС к отношениям с Китаем также не всегда выглядит правильным, отметил глава МИД Венгрии, подчеркнув, что Европа должна быть заинтересована в расширении, а не сворачивании сотрудничества с этой страной.
Говоря об энергетике, Сийярто заявил, что многие решения ЕС в этой области принимались на основе политических и идеологических догматов, а не физических реалий, и не способствовали укреплению его энергетической безопасности.
Укрепить Евросоюз, по его мнению, можно было бы путем расширения за счет государств Западных Балкан, однако, по его словам, «действовать надо быстро». Он также высказался в поддержку присоединения Болгарии и Румынии к Шенгенскому пространству.
Напомним, в прошлый четверг военное руководство ЕС усомнилось в способности Украины вернуть территории.