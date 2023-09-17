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Российская ПВО уничтожила украинский беспилотник в районе Истры
Минобороны: Российская ПВО уничтожила украинский беспилотник над Истринским районом Московской области
Дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Истринского района Московской области, предотвратив попытку киевского режима совершить террористическую атаку на территории России, сообщили в Минобороны.
Как сообщило ведомство в своем Telegram-канале, около 1.45 дежурными средствами ПВО пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом на территории Российской Федерации. В Минобороны уточнили, что над территорией Истринского района Московской области уничтожен украинский беспилотник самолетного типа.
Напомним, в воскресенье ночью российская ПВО сбила два украинских беспилотника у западного побережья Крыма. Кроме того, в субботу украинский дрон уничтожили над территорией Белгородской области. Днем ранее украинский беспилотник подавили средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на территории Орловской области.