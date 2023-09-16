Индия занимает двойственное положение на мировой арене. Она дружит и с Россией и с США. Так будет до тех пор, пока не определится явный победитель. И в этом подходе нет ничего постыдного. Он полностью соответствует национальным интересам такого большого и сложного государства, как Индия.0 комментариев
Минобороны сообщило о сбитом над Белгородской областью БПЛА
В Министерстве обороны России сообщили, что 16 сентября Киев пытался совершить террористическую атаку беспилотником по объектам на территории России.
Средства ПВО обнаружили БПЛА и уничтожили его над территорией Белгородской области, сообщили в Telegram-канале ведомства.
Ранее сообщалось о сбитых украинских беспилотников в Брянской и Белгородской областях.