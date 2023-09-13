Разговоры про то, что вот Европа наказывает наиболее «проевропейских» жителей, исходят из ложных оснований. В оптике ЕК, выстроенной на базе радикальных прибалтийских нарративов, нет никаких «проевропейских» классов российского общества. Все одинаковые.2 комментария
Украинские беспилотники сбиты в Белгородской и Брянской областях
Губернаторы Гладков и Богомаз сообщил об уничтожении воздушных целей в Белгородской и Брянской областях
Система ПВО сбила воздушную цель над селом Тулянка, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Глава Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении силами ПВО над Унечским районом двух беспилотников.
Гладков сообщил в Telegram, что, по предварительным данным, накто не пострадал, «разрушений нет».
Богомаз в Telegram рассказал, что ПВО пресекла атаку украинских террористов. Он поблагодарил подразделения ПВО и сообщил, что «пострадавших и разрушений нет».
Минобороны России в Telegram подтвердило, что около 21.30 мск над территорией Белгородской области уничтожен украинский БПЛА самолетного типа. Около 22.00 мск дежурные средства ПВО сбили два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской области.
В понедельник российская система ПВО сбила беспилотный летательный аппарат самолетного типа в Белгородской области. В воскресенье силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью.