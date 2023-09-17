Российская ПВО сбила у западного побережья Крыма два украинских беспилотника

Минобороны: Средства ПВО уничтожили у западного побережья Крыма два украинских беспилотника самолетного типа

Tекст: Антон Никитин

Как сообщило ведомство в своем Telegram-канале, около 1.15 дежурными средствами ПВО пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Российской Федерации. В Минобороны уточнили, что у западного побережья полуострова Крым уничтожены два украинских беспилотника самолетного типа.

Накануне зампред комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус ответил на заявления Киева об ударах по Крыму цитатой народного комиссара иностранных дел СССР Вячеслава Молотова.

Напомним, в четверг российская ПВО сбила над Крымом 11 беспилотников, а патрульный корабль «Сергей Котов» в Черном море отбил атаку морских безэкипажных катеров.