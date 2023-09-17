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Российская ПВО сбила у западного побережья Крыма два украинских беспилотника
Минобороны: Средства ПВО уничтожили у западного побережья Крыма два украинских беспилотника самолетного типа
Средства ПВО уничтожили у западного побережья полуострова Крым два украинских беспилотника самолетного типа, предотвратив попытку киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России, сообщили в Минобороны.
Как сообщило ведомство в своем Telegram-канале, около 1.15 дежурными средствами ПВО пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Российской Федерации. В Минобороны уточнили, что у западного побережья полуострова Крым уничтожены два украинских беспилотника самолетного типа.
Накануне зампред комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус ответил на заявления Киева об ударах по Крыму цитатой народного комиссара иностранных дел СССР Вячеслава Молотова.
Напомним, в четверг российская ПВО сбила над Крымом 11 беспилотников, а патрульный корабль «Сергей Котов» в Черном море отбил атаку морских безэкипажных катеров.