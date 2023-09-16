Индия занимает двойственное положение на мировой арене. Она дружит и с Россией и с США. Так будет до тех пор, пока не определится явный победитель. И в этом подходе нет ничего постыдного.0 комментариев
В Крыму ответили цитатой Молотова на заявления Киева об ударах ракетами
Зампред комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус заявил, что противнику не удастся запугать крымчан и процитировал слова советского народного комиссара иностранных дел Вячеслава Молотова.
«Крымский народ никогда не свернет со своего пути жить в составе России. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами», – передает РИА «Новости» слова Шонуса с цитатой Молотова.
По его словам, Россия вовремя начала спецоперацию, не допустив агрессии на своей территории.
Ранее командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук рассказал, что Киев ударил по Крыму западными ракетами.