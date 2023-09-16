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На Украине сообщили о проходе двух грузовых судов через временный коридор
Власти Украины заявили, что два грузовых судна направились в украинские порты по временному коридору
В украинские порты в субботу по временному коридору направились два грузовых судна для загрузки зерна для Африки и Азии, сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
По его словам, сухогрузы Resilient Africa и Aroyat уже направляются по Черному морю в украинские порты для загрузки почти 20 тысяч тонн, передает РИА «Новости».
Согласно данным о движении судов, оба сухогруза находятся в северной части Черного моря.
Ранее Зеленский заявил, что через временный коридор для торговых судов в Черном море прошли еще два судна.
Напомним, военно-морские силы ВСУ сообщали, что Украина объявила об открытии временных коридоров для торговых судов, идущих в направлении или из черноморских портов – Черноморск, Одесса и Южный.