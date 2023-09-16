На Украине сообщили о проходе двух грузовых судов через временный коридор

Власти Украины заявили, что два грузовых судна направились в украинские порты по временному коридору

Tекст: Вера Басилая

По его словам, сухогрузы Resilient Africa и Aroyat уже направляются по Черному морю в украинские порты для загрузки почти 20 тысяч тонн, передает РИА «Новости».

Согласно данным о движении судов, оба сухогруза находятся в северной части Черного моря.

Ранее Зеленский заявил, что через временный коридор для торговых судов в Черном море прошли еще два судна.

Напомним, военно-морские силы ВСУ сообщали, что Украина объявила об открытии временных коридоров для торговых судов, идущих в направлении или из черноморских портов – Черноморск, Одесса и Южный.