Россиянина приговорили за контрабанду в США изделий для ракетной техники

ФСБ: Россиянин приговорен к 12,5 года за контрабанду в США изделий для ракетной техники

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщили в ЦОС, Тверской облсуд признал виновным в совершении госизмены гражданина России Сергея Кабанова, по заданию американских спецслужб организовавшего контрабандный канал поставки в США изделий военного назначения, передает ТАСС. Там добавили, что решением суда Кабанов был приговорен к 12 годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Как отметили в ФСБ, установлено: подозреваемый через Латвию отправил применяемые в ракетной технике Вооруженных сил России изделия подконтрольной Минобороны США фирме.

Ранее Зеленоградский суд приговорил к 1,5 года колонии россиянина, причастного к организации канала контрабанды российской военной техники.

Напомним, в апреле был вынесен приговор руководителю ООО «Судостроительная верфь «Бэлл» Олегу Белкову по делу о контрабанде военной техники.