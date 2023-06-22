Суд Зеленограда вынес приговор россиянину за контрабанду военной техники

Суд Зеленограда приговорил к 1,5 года колонии россиянина за контрабанду военной техники

Зеленоградский суд приговорил к 1,5 года колонии россиянина, причастного к организации канала контрабанды российской военной техники, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Москве и Московской области.

По информации ведомства, причастному к контрабанде российской военной техники В.Н. Лебецкому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1,5 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, передает ТАСС.

Как установило УФСБ, россиянин в 2022 году намеревался незаконно приобрести ультракоротковолновые радиостанции, которые являются продукцией военного назначения, с целью дальнейшего вывоза на территорию иностранного государства.

Он был задержан в июне прошлого года сотрудниками управления после передачи 1,8 млн рублей и получения указанных радиостанций.

В апреле был вынесен приговор руководителю ООО «Судостроительная верфь «Бэлл» Олегу Белкову по делу о контрабанде военной техники.