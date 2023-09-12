Научно-образовательная сфера должна активно включиться в процесс развития беспилотных авиационных систем в России. Потому что речь не только о национальной безопасности, но и о национальном технологическом суверенитете.0 комментариев
Польша утвердила эмбарго на ввоз украинского зерна
Польша утвердила эмбарго на украинское зерно в случае непродления запрета со стороны ЕК
Польское руководство утвердило запрет на ввоз украинского зерна после 15 сентября, когда заканчивается эмбарго, введенное Еврокомиссией, сказал глава польского Минсельхоза Роберт Телус.
Постановление на запрет ввоза украинского зерна направили в ЕК, чтобы она продлила эмбарго, сказал Телус, передает ТАСС.
Если Еврокомиссия не примет решение о продлении эмбарго в оставшиеся три-четыре дня, то Варшава введет собственное распоряжение о запрете ввоза четырех видов зерновых с украинской территории.
Оно будет действовать до момента урегулирования этой ситуации в Евросоюзе, указал министр. Он уточнил, что речь не идет о транзите украинского зерна, он продолжит работать.
Ранее польский премьер Матеуш Моравецкий заявил об ультиматуме ЕК по вопросу ввоза зерна с Украины.