Чтобы сохранить лояльность западных политиков и свою власть, Зе-команда будет кидать в жернова войны всех, кого сможет мобилизовать, устилая поля Донбасса и Таврии тысячами трупов украинских солдат.4 комментария
Памфилова сказала, какой подарок хочет на день рождения
Памфилова попросила коллег вместо подарков на день рождения собрать медикаменты для бойцов
Глава ЦИК Элла Памфилова попросила коллектив Центризбиркома вместо традиционных цветов и подарков собрать медикаменты для российских бойцов на СВО, сообщили в пресс-службе комиссии.
Сбор средств на медицину для военнослужащих станет самым лучшим подарком к 70-летнему юбилею главы Центризбиркома, сообщается в Telegram-канале «ЦИК России».
Члены ЦИК и работники его аппарата организовали сбор средств и приобрели машину скорой помощи («фронтовую буханку»), медицинское оборудование и необходимые медикаменты.
Волонтеры фонда «Народной помощи» помогли приобрести и доставить «посылку» по назначению и даже получили обратную связь.
Коллектив ЦИК и организаторы выборов со всей страны пожелали Памфиловой доброго здоровья, твердости духа, новых побед и свершений.