Tекст: Алексей Дегтярев

Турецкая машина РСЗО Т-122 Sakarya уничтожена на купянском направлении в последние сутки Западной группировкой войск, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Также там поражена живая сила и техника 68-й егерской бригады, 14-й и 32-й механизированных бригад ВСУ у поселков Новоегоровка, Синьковка и Загоруйковка (Харьковская область).

Украинская сторона потеряла за сутки на этом направлении до 25 бойцов, две американские артиллерийские системы М777, французскую гаубицу TRF1, гаубицу и Д-20, САУ «Гвоздика».

У поселка Новенькое Сумской области уничтожен командно-наблюдательный пункт подразделения 106-й бригады теробороны. У поселка Гремячка (Черниговская область) уничтожен склад боеприпасов 118-й бригады теробороны.

На Херсонском направлении ВСУ потеряли за сутки до 80 человек и пять автомобилей. Также поражена артиллерийская система M777 и гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

Авиация, ракетные войска и артиллерия поразили два склада с боеприпасами 44-й механизированной бригады ВСУ и 114-й бригады теробороны.

ПВО за сутки перехватили четыре снаряда РСЗО HIMARS и «Ураган». Уничтожен 41 украинский беспилотник у поселков Кодема, Липовое, Кленовое (ДНР), Николаевка (Херсонская область) и Очеретоватое (Запорожская область).

С начала СВО уничтожено: 467 самолетов, 248 вертолетов, 6669 беспилотников, 437 ЗРК, 11 793 танка и других бронемашин, 1150 машин РСЗО, 6346 орудий полевой артиллерии и минометов.