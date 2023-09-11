Дипломатический конфликт между Москвой и официальным Ереваном – это продукт взаимного непонимания внутренних алгоритмов. Армянское правительство наделало массу ошибок. При этом армяне, в отличие от граждан Грузии или Азербайджана, не поедут воевать на стороне киевского режима.14 комментариев
Госдеп назвал «рутинными» военные учения США и Армении
Госдеп: Военные учения США и Армении носят рутинный характер и никак не связаны с напряженностью между Ереваном и Баку
Совместные учения войск США и Армении носят рутинный характер и никак не связаны с напряженностью между Ереваном и Баку, заявил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.
Руководитель пресс-службы Госдепа США выступил с утверждением, что это рутинные учения, которые никоим образом не связаны ни с какими другими событиями, передает РИА «Новости».
Напомним, в понедельник в Армении начались совместные военные учения с США. В Кремле заявили о необходимости серьезно проанализировать решение Армении о проведении военных учений с США вместо ОДКБ.