Песков: Планы Армении о военных учениях с США требуют серьезного анализа

Песков: Решение Армении о проведении военных учений с США вместо ОДКБ требует серьезного анализа

Tекст: Антон Никитин

«На фоне того, как Армения не изъявила желание проводить учения с ОДКБ и теперь заявляет желание проводить учения с американцами – наверное, для нас это решения, которые требуют весьма и весьма глубокого анализа с тем, чтобы разобраться, почему именно Армения принимает такие решения, какие цели преследуются», – приводит слова представителя Кремля ТАСС.

Он подчеркнул, что Москва будет это «пытаться осмыслить и понять». «Но будем это все в любом случае делать в тесном, партнерском диалоге с армянской стороной», – сказал Песков. «Мы были, остаемся и, я уверен, будем очень близкими союзниками и партнерами с Арменией. У нас могут быть определенные проблемы, которые нужно решать, но решать их нужно в рамках диалога, потому что логика развития и национальные интересы двух стран диктуют необходимость углубления нашего союзничества и партнерства», – добавил представитель Кремля.

Песков отметил, что прозападные аналитики рассуждают о якобы желании Армении выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), но официальных сигналов о таких намерениях Россия не видит. «Мы видели много рассуждений на эту тему, в том числе и, скажем так, прозападно настроенные аналитики, которые есть в Армении, неоднократно об этом рассуждали. Но каких-либо официальных сигналов на этот счет не получали», – сказал представитель Кремля.

В минувшую пятницу в МИД России сделали жесткое представление послу Армении в Москве из-за совместных учений с США и запуска ратификации Римского статута МУС. В Совфеде предостерегли Армению от повторения ошибок Украины и Грузии. Днем ранее в Кремле усомнились в стабилизации обстановки в Закавказье на фоне учений Армении и США.