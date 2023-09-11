Начались совместные военные учения США и Армении

France Presse: Совместные военные учения США и Армении начались

Tекст: Вера Басилая

Представитель командования Армии США в Европе и Африке заявил, что церемония открытия учений Eagle Partner в Армении началась, передает РИА «Новости».

Военные двух стран отработают операции по стабилизации отношений между конфликтующими сторонами при выполнении миротворческих задач. Цель учений, по данным Минобороны Армении, обмен передовым опытом в области управления и тактической связи, а также повышение готовности армянского подразделения к операциям в рамках концепции оперативного потенциала НАТО.

Командование Армии США в Европе и Африке сообщило, что в учениях примут участие примерно 85 американских и 175 армянских военных. Американская сторона планирует подготовить 12-ю миротворческую бригаду ВС Армении к оценке в рамках концепции оперативного потенциала НАТО.

Ранее Минобороны Армении сообщило, что совместные военные учения Армении и США Eagle Partner – 2023 пройдут на армянской территории с 11 по 20 сентября. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что решение Армении о военных учениях с Соединенными Штатами, а не с ОДКБ, требует серьезного анализа, но Москва будет вести его вместе с Ереваном.

В минувшую пятницу в МИД России сделали жесткое представление послу Армении в Москве из-за совместных учений с США и запуска ратификации Римского статута МУС. В Совфеде предостерегли Армению от повторения ошибок Украины и Грузии.