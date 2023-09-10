Зеленский захотел еще раз обсудить с Байденом поставку ракет ATACMS

Президент Украины Зеленский заявил о намерении вновь обсудить с лидером США Байденом поставку Киеву ракет ATACMS

Tекст: Антон Никитин

Президент Украины заявил, что будет вновь говорить об ATACMS с Байденом. «Для меня очень важны его соображения и поддержка», – отметил Зеленский в интервью телекомпании CNN. По словам Зеленского, Киев надеется получить вооружения этого типа уже осенью, передает ТАСС.

Ранее заместитель помощника президента США по нацбезопасности Джонатан Файнер заявил, что администрация США не исключает начала поставок ракет ATACMS Украине, но пока не готова объявить о таком шаге.

Перед этим американские СМИ сообщали, что США могут включить в новый пакет военной помощи Украине тактические баллистические ракеты ATACMS, этот вопрос сейчас рассматривается в вашингтонской администрации.