Появились сообщения о планах США передать Киеву ракеты ATACMS

ABC: США склоняются к передаче Украине ракет дальнего радиуса ATACMS

Tекст: Ольга Никитина

Неназванный чиновник США сообщил телеканалу ABC, что данные ракеты «будут направлены». При этом он добавил, что позиция американских властей по данному вопросу может измениться, передает ТАСС.

Еще одно должностное лицо американской администрации, имя которого не раскрывается, сообщило, что вопрос поставок ATACMS «находится на рассмотрении». ПО его словам, уже в следующем пакете помощи этот тип вооружений может быть передан киевскому режиму.

Со ссылкой на источник телекомпания отмечает, что даже если поставки ATACMS украинской стороне будут одобрены, процесс передачи ракет может «затянуться на несколько месяцев».

Между тем представитель Совета по национальной безопасности Белого дома на просьбу прокомментировать данную информацию сообщил РИА «Новости», что не может подтвердить сообщение телеканала ABC, согласно которому американские власти склоняются к передаче Украине ракет дальнего радиуса ATACMS.

Пуск ракет ATACMS с дальностью полета до 300 км может осуществляться при помощи реактивной системы залпового огня HIMARS. Украинские власти неоднократно просили западных партнеров поставить дальнобойные ракеты ATACMS, причем «как можно быстрее».

В июле СМИ писали, что США не планируют передавать Киеву такой тип вооружений.