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В США не исключили поставки ATACMS Украине
Белый дом: США не исключают поставки ATACMS Украине, но пока не готовы заявить об этом
Администрация США не исключает начала поставок ракет ATACMS Украине, но пока не готова объявить о таком шаге, заявил первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер.
Комментируя публикацию на сайте телеканала ABC, согласно которой ATACMS могут быть включены в новый пакет военной помощи США Киеву, Файнер заявил, что ничего исключать нельзя, но пока нечего объявить о решениях относительно новых средств для Украины, передает ТАСС.
Он добавил, что США намерены обеспечивать Украину вооружениями, которые «позволят добиваться успеха на поле боя».
Ранее телеканал АВС сообщил, что США могут включить в новый пакет военной помощи для Украины тактические баллистические ракеты ATACMS, этот вопрос сейчас рассматривается в вашингтонской администрации.