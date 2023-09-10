Российские авиация и артиллерия нанесли удары по штурмовым группам украинской националистической бригады «Азов»

Tекст: Антон Антонов

На Краснолиманском направлении в районе Торского выступа отражены попытки атак вооруженных сил Украины. Авиация нанесла удары по украинским командно-наблюдательным пунктам у Червоной Дибровы и Серебрянки, ВСУ потеряли до 50 боевиков, боевую бронированную машину и пикап. Также Савчук сообщил, что сбит украинский БПЛА, передает РИА «Новости».

Начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» Георгий Минесашвили сообщил, что авиация атаковала позиции ВСУ в Спорном, Веселом, Белогоровке, Андреевке, Богдановке, Клещеевке, Майорском, Красногоровке. Также нанесены удары по району сосредоточения украинских войск, по складу боеприпасов, пунктам временной дислокации подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Выемка, Северск, Никаноровка, уничтожена радиолокационная станция П-18, передает ТАСС.

Российская артиллерия уничтожила два пункта управления БПЛА, склад с топливом, командно-наблюдательный пункт, блиндаж подразделений ВСУ у населенных пунктов Новомихайловка, Первомайское, Раздоловка, Соловьево. В Ласточкине уничтожен пикап с диверсионно-разведывательной группой ВСУ.

Кроме того, ВСУ потеряли САУ польского производства Krab, две гаубицы американского производства М777, также американское орудие М-119, станцию контрбатарейной борьбы, гаубицы Д-20 и Д-30 в Белой Горе, Новоселовке Первой, Северске. В Верхнекаменском, Красногоровке и Троицком под российские удары попали три миномета ВСУ. Российские дроны-камикадзе уничтожили четыре блиндажа и пикап с украинскими военными в Васюковке, Красном, Раздоловке.

Несколько дней назад у Серебрянского лесничества ударами авиации и артиллерии накрыли штурмовые группы 67-й механизированной бригады вооруженных сил Украины и 12-й бригады спецназначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).