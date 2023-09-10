Сотрудника парламента Британии заподозрили в шпионаже на Китай

Sunday Times сообщила о задержании в Британии сотрудника парламента по подозрению в шпионаже в пользу Китая

Tекст: Антон Антонов

Задержанному парламентскому референту около 30 лет. Его профессия предполагает сбор данных для членов парламента. У него был пропуск в парламент, задержанный был связан с депутатами-консерваторами, имеющими доступ к секретной информации, передает ТАСС со ссылкой на Sunday Times.

Подразделение полиции по борьбе с терроризмом задержало подозреваемого в Эдинбурге. В последние годы он работал с депутатами по вопросам международной политики, в том числе отношениям с Китаем, в прошлом работал и жил в Китае. Как пишет издание, правоохранители считают, что задержанный был «спящим агентом» Пекина. Второй задержанный подозревается в преступлениях, связанных со шпионажем.

Скотленд-Ярд сообщил, что «оба мужчины были доставлен в полицейский участок на юге Лондона и были отпущены под залог до начала октября».

Представитель кабмина Великобритании высокого ранга заявил, что «это крупная эскалация со стороны Китая». «Мы никогда не видели ничего подобного ранее», – приводит издание слова высокопоставленного чиновника.

Напомним, глава МИ-6 Ричард Мур заявил, что Китай, а не Россия стал главным объектом внимания службы внешней разведки Великобритании.