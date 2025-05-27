Песков заявил о косвенном участии Европы в войне с Россией

Мерц заявлением об ударах по России напугал жителей Сувалкского коридора

Tекст: Антон Антонов

Как пишет Bild, наиболее тревожная обстановка сложилась в Сувалкском коридоре. Местные жители опасаются, что их регион станет первой целью в случае эскалации конфликта, которая может привести к изоляции стран Прибалтики от остального блока НАТО. Несмотря на то, что власти Литвы и Польши не объявляли официальной эвакуации, в приграничной зоне, по сообщению Bild, замечено усиленное присутствие военных подразделений, пишет «Московский комсомолец».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Сувалкский коридор – это малонаселенный участок покрытой лесом равнины шириной 100 км, соединяющий Польшу и Литву и граничащий с Белоруссией и Калининградом. Он считается одной из самых уязвимых позиций НАТО. Этот участок служит основным сухопутным маршрутом для связи стран Балтии с другими странами альянса.

Мерц заявил об отмене всех ограничений по дальности для западных вооружений, поставляемых на Украину, со стороны Британии, Франции, Германии и США. Вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль опроверг сообщения об изменении официальной позиции Берлина по этому вопросу.