Если буферная зона будет создана по всей границе России с Украиной, то в нее попадут районы Харьковской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областей. Это сотни тысяч людей. Что с ними будет?2 комментария
Песков заявил о косвенном участии Европы в войне с Россией
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что Европа поддерживает Киев поставками оружия, что расценивается как косвенное вовлечение в конфликт.
По его словам, Европа продолжает поставки вооружений Киеву, тем самым косвенно участвуя в войне против России, передает ТАСС.
Он отметил, что, по наблюдению российской стороны, Европа опосредовано принимает участие в конфликте, поскольку продолжаются поставки вооружений.
Песков подчеркнул, что это и есть косвенное участие в войне против России, добавив, что продолжаются обсуждения возможного появления европейских контингентов.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как ЕС поддерживает ВСУ и угнетает украинское государство.