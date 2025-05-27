ЕС поддерживает ВСУ и угнетает украинское государство

Формальная риторика Евросоюза о помощи Украине в борьбе с Россией начала серьезно расходиться с реальными действиями. Поддержка Киева сокращается по всем фронтам. Например, 5 июня истекает срок действия так называемого «торгового безвиза», введенного ЕС в отношении широкой номенклатуры украинских товаров (в первую очередь продовольственных) на фоне начала специальной военной операции. Значительная часть украинского экспорта теперь будет подпадать под жесткое квотирование, что снизит доходы украинских компаний и, как следствие, бюджет страны.

И если ранее, на фоне вливаний сотен миллиардов долларов в Украину со стороны США, падение собственных доходов бюджета играло второстепенную роль, то с приходом Трампа и требованиями ко всем странам, включая Украину, слезать с американского финансирования собственные доходы стали иметь значение.

Примечательно, что главным инициатором непродления льгот для украинского экспорта выступила дружественная Киеву Польша. По словам польского премьер-министра Дональда Туска, Варшава поддерживает Украину в войне с Россией, но не в ущерб польским фермерам. Последние периодически блокируют пограничные переходы с Украиной, и польские правоохранительные органы этим действиям не препятствуют, опасаясь роста внутреннего напряжения в стране.

Пример Польши демонстрирует, как реальность экономического положения в странах ЕС все больше контрастирует с планами продолжать войну с Россией руками украинцев. Европа все еще стремится поддерживать Киев как военный фронт, однако все меньше склонна поддерживать украинский госаппарат и экономику. Не совсем ясно, как сочетается перспектива содержать миллионную украинскую армию, о которой без устали говорят в Брюсселе, с сокращением финансовой поддержки. В ситуации, когда рушится тыл, вести войну можно лишь на очень коротком горизонте.

Счета Украине приходят уже не только от Трампа, но и от частных кредиторов. Переговоры с держателями украинских еврооблигаций о реструктуризации не увенчались успехом, и с августа 2024 года Украина, согласно оценкам агентства Fitch, находится в состоянии «ограниченного дефолта» (суверенный рейтинг RD). Полный дефолт грозит блокировкой любых кредитов международными кредиторами, включая кредитора последней надежды в лице Международного валютного фонда (МВФ). Если в 2024 году МВФ выделил Украине 2,2 млрд долларов, то сейчас со скрипом обсуждается выделение нового транша в размере 520 млн долларов.

Сокращается не только денежный поток. В Европе фиксируют усталость от украинских беженцев, число которых, вероятно, перевалило за 6 миллионов человек. Например, Великобритания планирует перевести мигрантов с временных виз на рабочие, а таковые могут получить только те, в ком заинтересованы потенциальные работодатели. Польша в очередной раз продлила срок пребывания украинских беженцев в стране, но только до 30 сентября, и не исключено, что сделала это в последний раз. Правительства ряда европейских государств начали ужесточать миграционную политику на фоне роста популярности правых партий и антимигрантских настроений.

Метания Евросоюза снизили уровень планирования дальнейших действий со стратегического до тактического. Из Брюсселя Киеву постоянно шлют лучи поддержки, подпитывая милитаристские настроения администрации Зеленского, даже на фоне военных неудач. Однако каждая отдельная страна ЕС неизменно сокращает помощь Украине, реагируя на внутренние вызовы. В этой ситуации очевидно, что военная поддержка не будет иметь смысла на фоне развала тыла. Невыплата средств чиновникам и сокращение «кормовой базы» в виде финансовых вливаний извне, скорее рано, чем поздно, блокируют работу госаппарата. А от этого недалеко и до политического или военного переворота.

Тем не менее в краткосрочной перспективе мощное вливание денег в украинскую армию может сыграть свою роль в расчете на эскалацию. На это, вероятно, и сделан тактический расчет Брюсселя. Такая эскалация, по задумке, если и не поспособствует коренному перелому на поле боя, то может повлиять на изменение позиции администрации Трампа, которая демонстрирует нетерпеливую заинтересованность в скорейшем завершении конфликта. Падающая в пропасть Украина все еще рискует придавить собой амбиции России на великое будущее. По крайней мере, в это все еще верят ястребы европейской политики.