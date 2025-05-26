ЕС задумался о выходе из директивы о временной защите украинцев

ЕС решил рассмотреть варианты выхода из директивы о временной защите украинцев

Tекст: Вера Басилая

По данным портала, Евросоюз рассматривает возможность выхода из Директивы о временной защите, которая с 2022 года позволила миллионам граждан с Украины проживать и работать в странах ЕС, передает ТАСС.

Действие директивы было рассчитано на три года, но Еврокомиссия продлила его до марта 2026 года. Сейчас, по информации дипломатов, внутри ЕС обсуждаются «стратегии выхода» из-за изменяющейся геополитической ситуации.

Большинство государств Евросоюза поддерживает продление действия директивы, однако эксперты отмечают, что для дальнейшей пролонгации осталось мало правовых оснований. Старший политический советник Международного центра по развитию миграционной политики Мартин Вагнер заявил, что ЕС «ходит по тонкому льду с последним продлением». Он добавил, что необходимо всесторонне обсуждать альтернативы и варианты выхода из директивы.

Один из обсуждаемых сценариев – ограничение сферы защиты для украинцев. Согласно Euractiv, предполагается, что тем, кто вернулся на Украину «навсегда», могут запретить повторный въезд в страны ЕС в течение нескольких месяцев, а вновь прибывшие не смогут пользоваться льготами по действующим правилам.

Ожидается, что этот вопрос могут поднять уже 12–13 июня на заседании Совета ЕС по юстиции и внутренним делам. Решение по дальнейшей судьбе директивы может существенно повлиять на положение украинцев, находящихся в странах Евросоюза.

Ранее австрийский канцлер Кристиан Штокер настаивает на реформе европейских правил предоставления убежища, считая их неэффективными. Число украинских беженцев в странах Европы превысило 6 млн человек.

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