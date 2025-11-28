Америка, Африка, Азия… саранча разлетелась во все стороны. И всюду прогресс, цивилизация, знание и даже вера служили главным образом средством порабощения и признаком превосходства.5 комментариев
Захарова отказалась пожимать руку дипломату страны, поставляющей оружие Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что отказалась пожать руку дипломату страны, поддерживающей Киев поставками оружия, объяснив это своей личной позицией по вопросам спецоперации.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что на мероприятии «Женщина-лидер. БРИКС+» отказалась пожать руку представителю государства, поддерживающего Киев, передает ТАСС.
Захарова отметила, что после успешных переговоров с дипломатом недружественной страны ей было предложено рукопожатие, но она отказалась от этого из-за того, что его страна поставляет вооружение Украине.
«Ничего личного, просто моя личная гражданская позиция», – заявила дипломат.
По словам Захаровой, такая ситуация стала «холодным душем» для собеседника, однако он выразил уважение к ее позиции. Дипломат подчеркнула, что не стремилась никого оскорбить или унизить, и добавила, что действие было продиктовано осознанием: она не сможет пожать руку многим российским военным, у которых эти руки оторваны или отрезаны, когда их пытали в украинском плену.
Захарова также напомнила о важности сохранять свои ценности и соответствовать ожиданиям цивилизации, отметив, что у страны есть исторический шанс проявить лучшие качества.
Ранее газета ВЗГЛЯД разработала «Рейтинг недружественных правительств».