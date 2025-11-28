Tекст: Вера Басилая

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что на мероприятии «Женщина-лидер. БРИКС+» отказалась пожать руку представителю государства, поддерживающего Киев, передает ТАСС.

Захарова отметила, что после успешных переговоров с дипломатом недружественной страны ей было предложено рукопожатие, но она отказалась от этого из-за того, что его страна поставляет вооружение Украине.

«Ничего личного, просто моя личная гражданская позиция», – заявила дипломат.

По словам Захаровой, такая ситуация стала «холодным душем» для собеседника, однако он выразил уважение к ее позиции. Дипломат подчеркнула, что не стремилась никого оскорбить или унизить, и добавила, что действие было продиктовано осознанием: она не сможет пожать руку многим российским военным, у которых эти руки оторваны или отрезаны, когда их пытали в украинском плену.

Захарова также напомнила о важности сохранять свои ценности и соответствовать ожиданиям цивилизации, отметив, что у страны есть исторический шанс проявить лучшие качества.

